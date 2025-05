Vidéo : Juzzy Carter réalise un grind à 360° avec une trottinette Posté par Koreus

L'Australien Juzzy Carter réalise un grind à 360° avec une trottinette



Vidéo (10s) : 360 Grind à Trottinette





Crazy-13
Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 84116
Karma: 8967
Re: Juzzy Carter réalise un grind à 360° avec une trottin...
0
J'adore la tête blasé qu'il fait après avoir sorti sont grind à 360°, limite déçu de ne pas avoir fait plus, jusqu'à ce qu'il voit qu'on le film et sourie à la caméra.