Vidéo : Des copains de fruit Posté par Kilroy1

A l'extérieur sur une table, un homme mange des abricots avec son âne



Vidéo (1mn12s) : Manger des abricots avec son âne





Vidéo : Un ânon plein d'énergie

Il ne recrache pas le noyau par le même orifice.

Du coup, lorsqu'il a pété : il a tué le cochon d'inde !

RIP Carabouille !



Il ne recrache pas le noyau par le même orifice.



Du coup, lorsqu'il a pété : il a tué le cochon d'inde !





J'ai essayé avec mon chien.Il ne recrache pas le noyau par le même orifice.Du coup, lorsqu'il a pété : il a tué le cochon d'inde !RIP Carabouille !

On va parler des abricots qui se font manger par un âne turc ?

Mais, les ânes sont vraiment des animaux géniaux. Intelligents (bien plus que les chevaux), gentils (sauf si tu es un chien), francs.

Cihan Çelik mange des abricots avec son âne.

Mais... Cette cédille ne sert à rien !

Rien a voir avec la vidéo mais,

Je me suis pris + de pubs avec cette page qu'en regardant TF1...

40 Mo la page...



je n'étais même pas au courant qu'il y avait de la pub ici. J'apprends quelque chose.

Auprès de mon âne, je vivais heureux...

@Padma

On va parler des abricots qui se font manger par un âne turc ?

Mais, les ânes sont vraiment des animaux géniaux. Intelligents (bien plus que les chevaux), gentils (sauf si tu es un chien), francs.

Je suis un chien et je peux dire que si on les traite bien, ils te laissent tranquille. Ces cons de chevaux obéissent à ceux qui les montent, les mangent et font des courses avec. L'âne est pris pour un âne pour avoir son opinion. Ceux qui disent que c'est bête et têtu son des ânes.... allez comprendre