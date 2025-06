Vidéo : Chauffer du café dans une petite cuillère Posté par Koreus

Petite expérience : Chauffer du café dans une petite cuillère





Vidéo (1mn1s) : Café vs Cuillère chaude





Sur le même sujet :

Vidéo : Sprite vs Cuillère chaude Vidéo : Faire bouillir du Coca-Cola Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation bigone Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 157 Karma: 933 Re: Chauffer du café dans une petite cuillère Re: Chauffer du café dans une petite cuillère 0 C'est comme ça qu'on fait les grains de café ? poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3678 Karma: 1153 Re: Chauffer du café dans une petite cuillère Re: Chauffer du café dans une petite cuillère 0 Et c'est ainsi que dieu créa l'univers tout entier ! nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 916 Karma: 2162 En ligne ! Re: Chauffer du café dans une petite cuillère Re: Chauffer du café dans une petite cuillère 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.