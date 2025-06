Vidéo : Quand tu penses que c'est terminé Posté par Koreus

En Inde, une femme panique et s'enfuit de chez elle, car elle n'arrive pas à fermer sa bouteille de gaz. Elle revient quelques minutes plus tard quand la bouteille est vide...



Vidéo (1mn6s) : Explosion de gaz dans une cuisine





Auteur Conversation Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 834 Karma: 2625 Re: Quand tu penses que c'est terminé Re: Quand tu penses que c'est terminé 2 Au final, celui qui a pris le plus cher, c'est celui qui n'était pas rentré par prudence. 2passageICI Je m'installe Inscrit le: 9/5/2023 Envois: 182 Karma: 212 En ligne ! Re: Quand tu penses que c'est terminé Re: Quand tu penses que c'est terminé 0 "Face à la mort" volume 6 ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1867 Karma: 3753 En ligne ! Re: Quand tu penses que c'est terminé Re: Quand tu penses que c'est terminé 0 En cas de fuite de bouteille de gaz dans un logement il faut (choisir la bonne réponse) :



- Évacuer la bouteille dehors et la laisser se vider

- Fermer la bouteille et aérer la pièce

- Évacuer la maison et appeler les secours

- Laisser la bouteille se vider entièrement dans le logement et y retourner une fois que le mélange air/gaz soit optimal pour pouvoir s'embraser à la moindre micro-étincelle d'un appareil électrique.