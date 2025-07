Vidéo : Une exposition artistique qui incite les les spectateurs à bouger Posté par kikekoi

A Tokyo, on peut découvrir une exposition artistique incite les spectateurs à faire de grands gestes.



Vidéo (1mn18s) : Exposition artistique interactive





vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1503 Karma: 1686 Re: Une exposition artistique qui incite les les spectate... 0 Oui. J'y ai pensé. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84351 Karma: 9033 En ligne ! Re: Une exposition artistique qui incite les les spectate... 0



Sinon ça m'a fait penser à Bop it!



je crois bien qu'il y avait un jeu de ce genre sur la Wii, sur la switch aussi il y avait des jeux interactif avec les joy-con.Sinon ça m'a fait penser à Bop it! Unbearable_Bear Je viens d'arriver Inscrit le: 4/5/2011 Envois: 38 Karma: 71 Re: Une exposition artistique qui incite les les spectate... 0 J'adore, ça me fait penser à tous ces jeux délirants et caméras cachées à la télé japonaise, c'est passé de mode mais qu'est-ce que j'aimais.