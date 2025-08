Vidéo : Il promène les poissons de son aquarium Posté par Kilroy1

Je vous laisse, je dois aller promener mes poissons.



Vidéo (22s) : Promener ses poissons





Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84477 Karma: 9102 Re: Il promène les poissons de son aquarium 0 Je trouve ça limite plus sadique que de les laisser tranquille, pas vous? CrazyApple Je suis accro Inscrit le: 14/5/2007 Envois: 917 Re: Il promène les poissons de son aquarium 0 @Crazy-13 ça leur fait une activité revigorante pour casser l'ennui de l'enfermement dans un si petit aquarium pour autant de poissons.

Mais oui les vibrations que provoque la voiture sont plus de la torture que le leure en lui même.

Mais oui les vibrations que provoque la voiture sont plus de la torture que le leure en lui même.

Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1241 Karma: 1808 Re: Il promène les poissons de son aquarium 0 Super enrichissement, mais effectivement l'aquarium est trop petit et tristounet