Vidéo : Un astuce pour allumer une gazinière quand on n'a pas de feu

Posté par domi13180 le 11/8/2025 11:12:52

vidéo gaziniere cuisiniere gaz doigt electricite statique feu couverture cheveux
Un couple teste une technique pour allumer une gazinière avec l'électricité statique.




    poiuytreza525
    Posté le: 11/8/2025 12:00
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3720
    Karma: 1187
     Re: Un astuce pour allumer une gazinière quand on n'...
     0 
    Sympa mais faut être prêt à ruiner sa coiffure. ^^
    nrj45
    Posté le: 11/8/2025 12:27
    #2
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 11/4/2015
    Envois: 84
    Karma: 82
     Re: Un astuce pour allumer une gazinière quand on n'...
     0 
    Aline et sa plume
