

Vidéo : Un astuce pour allumer une gazinière quand on n'a pas de feu Posté par domi13180

Un couple teste une technique pour allumer une gazinière avec l'électricité statique.



Vidéo (26s) : Electricité statique vs Gazinière





