|1
|Kilroy1
|6200
|2
|Wiliwilliam
|5400
|3
|CrazyCow
|3795
|4
|Le_Relou
|2829
|5
|LeMiniMilgram
|2716
|6
|Bricci
|2602
|7
|Yazguen
|2267
|8
|SnikePlassken
|2038
|9
|-Flo-
|1948
|10
|Baba-Yaga
|1608
|
Vidéo : Un astuce pour allumer une gazinière quand on n'a pas de feu
Un couple teste une technique pour allumer une gazinière avec l'électricité statique.
|Auteur
|Conversation
|
poiuytreza525
|
Posté le: 11/8/2025 12:00 Mis à jour: 11/8/2025 12:00
|
Je masterise !
Inscrit le: 18/1/2013
Envois: 3720
Karma: 1187
|
Re: Un astuce pour allumer une gazinière quand on n'...
0
Sympa mais faut être prêt à ruiner sa coiffure. ^^
|
|
|
nrj45
|
Posté le: 11/8/2025 12:27 Mis à jour: 11/8/2025 12:27
|
Je viens d'arriver
Inscrit le: 11/4/2015
Envois: 84
Karma: 82
|
Re: Un astuce pour allumer une gazinière quand on n'...
0
Aline et sa plume
|
|
