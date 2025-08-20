

Vidéo : Quand c'est l'heure, c'est l'heure Posté par Kilroy1

Au restaurant, un enfant tombe de fatigue et cherche un oreiller pour s'endormir.



Vidéo (45s) : Un enfant s'endort sur le bras de son père





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 273 Karma: 246 Re: Quand c'est l'heure, c'est l'heure Re: Quand c'est l'heure, c'est l'heure 0 Limite maltraitance de trainer au restaurant un enfant en dette de sommeil majeure... Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84538 Karma: 9122 Re: Quand c'est l'heure, c'est l'heure Re: Quand c'est l'heure, c'est l'heure 0 le petit me fait penser à un chat quand il attrape le bras pour se coucher contre celui-ci. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.