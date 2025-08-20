Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Quand c'est l'heure, c'est l'heure

Posté par Kilroy1 le 20/8/2025 11:07:11

vidéo enfant tete bras endormir dodo papa restaurant
Au restaurant, un enfant tombe de fatigue et cherche un oreiller pour s'endormir.




    Auteur Conversation
    pierrick_serge
    Posté le: 20/8/2025 11:19  Mis à jour: 20/8/2025 11:19
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/1/2015
    Envois: 273
    Karma: 246
     Re: Quand c'est l'heure, c'est l'heure
     0 
    Limite maltraitance de trainer au restaurant un enfant en dette de sommeil majeure...
    Crazy-13
    Posté le: 20/8/2025 11:56  Mis à jour: 20/8/2025 11:56
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 84538
    Karma: 9122
     Re: Quand c'est l'heure, c'est l'heure
     0 
    le petit me fait penser à un chat quand il attrape le bras pour se coucher contre celui-ci.
