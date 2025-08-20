

Vidéo : Ruiner ses espoirs Posté par Kilroy1

Un homme donne de faux espoirs à un moustique derrière un moustiquaire.



Vidéo (10s) : Donner de faux espoirs à un moustique





Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 619 Karma: 3465 Re: Ruiner ses espoirs Re: Ruiner ses espoirs 0 Oh la jolie bande son ! Tout ce qu'on aime ! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84538 Karma: 9122 Re: Ruiner ses espoirs Re: Ruiner ses espoirs 0 Si il y en avait des milliers à tenter de faire la même chose, il ne serait plus aussi serein.