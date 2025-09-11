Vidéo : Quand le monde est un jeu
Posté par Kilroy1 le 11/9/2025 16:16:17
Le vidéaste Erik Schmitt s'amuse à contrôler le monde avec sa main
- Vidéo (1mn44s) : Contrôler le monde avec sa main
