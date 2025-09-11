Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Quand le monde est un jeu

Posté par Kilroy1 le 11/9/2025 16:16:17

vidéo controler main monde bateau voiture tramway
Le vidéaste Erik Schmitt s'amuse à contrôler le monde avec sa main




    Crazy-13
    Posté le: 11/9/2025 16:51
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 84620
    Karma: 9144
    En ligne !
     Re: Quand le monde est un jeu
     0 
    il a fait le con il y a 24 ans



    ✈🏢🏢

    Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher au vu de la date. 😅

    Sinon ça me fait penser à la vidéo du mec qui faisait la même chose en vu à la troisième personne, faisant passer ça pour de la magie (pas réussi à retrouver de vidéo de ce à quoi je fais référence, mais j'espère que vous verrez de quoi je parle)
    -MaDJiK-
    Posté le: 11/9/2025 16:55
    #2
    J'aime glander ici
    Inscrit le: 9/11/2014
    Envois: 5497
    Karma: 3083
     Re: Quand le monde est un jeu
     0 
    "Vidéaste" vertical d'Instagram.

