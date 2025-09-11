

Vidéo : Quand le monde est un jeu Posté par Kilroy1

Le vidéaste Erik Schmitt s'amuse à contrôler le monde avec sa main



Vidéo (1mn44s) : Contrôler le monde avec sa main





Sur le même sujet :

Vidéo : Manipuler un objet dans une vidéo Vidéo : Des animaux en ombres chinoises Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84620 Karma: 9144 En ligne ! Re: Quand le monde est un jeu











Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher au vu de la date.



Sinon ça me fait penser à la vidéo du mec qui faisait la même chose en vu à la troisième personne, faisant passer ça pour de la magie (pas réussi à retrouver de vidéo de ce à quoi je fais référence, mais j'espère que vous verrez de quoi je parle) il a fait le con il y a 24 ansSinon ça me fait penser à la vidéo du mec qui faisait la même chose en vu à la troisième personne, faisant passer ça pour de la magie (pas réussi à retrouver de vidéo de ce à quoi je fais référence, mais j'espère que vous verrez de quoi je parle) -MaDJiK- J'aime glander ici Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 5497 Karma: 3083 Re: Quand le monde est un jeu Re: Quand le monde est un jeu 0



"Vidéaste" vertical d'Instagram.