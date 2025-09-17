

Vidéo : Le comédien Marc Tourneboeuf a visité le Mont-Saint-Michel Posté par ablator

Je ne connaissais pas Marc Tourneboeuf mais c'est parfaitement désopilant





Vidéo (1mn23s) : Calembours au Mont-Saint-Michel





Image : Dans les deux cas, c'est un Lee super posé Vidéo : Nabilla et les jeux de mots de Stéphane de Groodt Source : Forum

Baba-Yaga Je poste trop Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 18440 Karma: 12953 Re: Le comédien Marc Tourneboeuf a visité le Mont-Saint-M... 1 totolasticot Je viens d'arriver Inscrit le: 28/12/2018 Envois: 44 Karma: 108 Re: Le comédien Marc Tourneboeuf a visité le Mont-Saint-M... 2 Ca me rappelle les jeux de mot de Raymond Devos. Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 614 Karma: 1219 Re: Le comédien Marc Tourneboeuf a visité le Mont-Saint-M... 0 Après toutes ces années, je peux enfin voir le visage de MYRRZINN.

Même en image, c'est lui le maître du calembour !



Même en image, c'est lui le maître du calembour ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.