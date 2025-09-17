Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2716
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : Le comédien Marc Tourneboeuf a visité le Mont-Saint-Michel

Posté par ablator le 17/9/2025 9:52:26

vidéo calembour jeu mot mont-saint-michel tourneboeuf
Je ne connaissais pas Marc Tourneboeuf mais c'est parfaitement désopilant





Sur le même sujet :
  • Image : Dans les deux cas, c'est un Lee super posé
  • Vidéo : Nabilla et les jeux de mots de Stéphane de Groodt
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Baba-Yaga
    Posté le: 17/9/2025 10:31  Mis à jour: 17/9/2025 10:31
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 18440
    Karma: 12953
     Re: Le comédien Marc Tourneboeuf a visité le Mont-Saint-M...
     1 
    totolasticot
    Posté le: 17/9/2025 10:50  Mis à jour: 17/9/2025 10:50
    #2
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 28/12/2018
    Envois: 44
    Karma: 108
     Re: Le comédien Marc Tourneboeuf a visité le Mont-Saint-M...
     2 
    Ca me rappelle les jeux de mot de Raymond Devos.
    Bukowski
    Posté le: 17/9/2025 11:10  Mis à jour: 17/9/2025 11:11
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 12/7/2021
    Envois: 614
    Karma: 1219
     Re: Le comédien Marc Tourneboeuf a visité le Mont-Saint-M...
     0 
    Après toutes ces années, je peux enfin voir le visage de MYRRZINN.

    Même en image, c'est lui le maître du calembour !
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.