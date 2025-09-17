Vidéo : Le comédien Marc Tourneboeuf a visité le Mont-Saint-Michel
Posté par ablator le 17/9/2025 9:52:26
Je ne connaissais pas Marc Tourneboeuf mais c'est parfaitement désopilant
- Vidéo (1mn23s) : Calembours au Mont-Saint-Michel
