Vidéo : Des enfants creusent un trou géant sur la plage et se retrouvent coincés

Arsouille
Posté le: 19/9/2025 9:41 Mis à jour: 19/9/2025 9:41
Re: Des enfants creusent un trou géant sur la plage et se...
On admire l'incroyable réflexe du sauveteur à 1.45 qui retire son T-shirt...
marcaflushhh
Posté le: 19/9/2025 9:49 Mis à jour: 19/9/2025 9:49
Re: Des enfants creusent un trou géant sur la plage et se...
Le sable... émouvant.
Framby
Posté le: 19/9/2025 9:56 Mis à jour: 19/9/2025 9:56
Re: Des enfants creusent un trou géant sur la plage et se...
Heureusement qu'il y avait du monde autour pour réagir. Les enfants ne se rendent pas compte de la dangerosité des trous sur la plage; les accidents sont réguliers.
