Vidéo : Des enfants creusent un trou géant sur la plage et se retrouvent coincés

Posté par domi13180 le 19/9/2025 9:16:50

vidéo enfant trou sable plage coince piege
Sur une plage en Californie, deux enfants se sont retrouvés coincés dans un trou qu'ils ont creusé dans le sable




    Auteur Conversation
    Arsouille
    Posté le: 19/9/2025 9:41  Mis à jour: 19/9/2025 9:41
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 9/8/2007
    Envois: 800
    Karma: 511
     Re: Des enfants creusent un trou géant sur la plage et se...
     0 
    On admire l'incroyable réflexe du sauveteur à 1.45 qui retire son T-shirt...
    marcaflushhh
    Posté le: 19/9/2025 9:49  Mis à jour: 19/9/2025 9:49
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/7/2017
    Envois: 707
    Karma: 1292
     Re: Des enfants creusent un trou géant sur la plage et se...
     0 
    Le sable... émouvant.
    Framby
    Posté le: 19/9/2025 9:56  Mis à jour: 19/9/2025 9:56
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 31/8/2016
    Envois: 844
    Karma: 2652
    En ligne !
     Re: Des enfants creusent un trou géant sur la plage et se...
     0 
    Heureusement qu'il y avait du monde autour pour réagir. Les enfants ne se rendent pas compte de la dangerosité des trous sur la plage; les accidents sont réguliers.
