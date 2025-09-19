

Vidéo : Des enfants creusent un trou géant sur la plage et se retrouvent coincés Posté par domi13180

Sur une plage en Californie, deux enfants se sont retrouvés coincés dans un trou qu'ils ont creusé dans le sable



Vidéo (2mn18s) : Deux enfants coincés dans un trou qu'ils ont creusé dans le sable





Auteur Conversation Arsouille Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 800 Karma: 511 Re: Des enfants creusent un trou géant sur la plage et se... Re: Des enfants creusent un trou géant sur la plage et se... 0 On admire l'incroyable réflexe du sauveteur à 1.45 qui retire son T-shirt... marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 707 Karma: 1292 Re: Des enfants creusent un trou géant sur la plage et se... Re: Des enfants creusent un trou géant sur la plage et se... 0 Le sable... émouvant. Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 844 Karma: 2652 En ligne ! Re: Des enfants creusent un trou géant sur la plage et se... Re: Des enfants creusent un trou géant sur la plage et se... 0 Heureusement qu'il y avait du monde autour pour réagir. Les enfants ne se rendent pas compte de la dangerosité des trous sur la plage; les accidents sont réguliers.