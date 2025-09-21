Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Passera, passera pas !

Posté par Kilroy1 le 21/9/2025 10:33:25

vidéo camion virage serre equilibre roue
En République tchèque, un chauffeur de camion a décidé d'emprunter une chemin un peu délicat.




    Auteur Conversation
    Sp6men10
    Posté le: 21/9/2025 11:16  Mis à jour: 21/9/2025 11:16
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/11/2010
    Envois: 203
    Karma: 318
     Re: Passera, passera pas !
     0 
    Ah merde, une impasse... demi tour!
    Crazy-13
    Posté le: 21/9/2025 12:03  Mis à jour: 21/9/2025 12:03
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 84677
    Karma: 9182
    En ligne !
     Re: Passera, passera pas !
     0 
    Qui ne s'est jamais retrouvé sur un itinéraire délicat à cause de son GPS?

    Visiblement même les chauffeurs poids lourd peuvent se faire avoir. 😁
