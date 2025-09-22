|
Top Membres 2023
|Membre
|Points
|1
|Kilroy1
|6200
|2
|Wiliwilliam
|5400
|3
|CrazyCow
|3795
|4
|Le_Relou
|2829
|5
|LeMiniMilgram
|2716
|6
|Bricci
|2602
|7
|Yazguen
|2267
|8
|SnikePlassken
|2038
|9
|-Flo-
|1948
|10
|Baba-Yaga
|1598
Vidéo : Caitlyn Bergstrom-Wright réalise le défi du saut à la corde Spider-Wall
Caitlyn Bergstrom-Wright, compétitrice dans l’émission American Ninja Warrior, réalisé un saut à la corde entre deux murs dans toucher le sol.
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
