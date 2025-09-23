

Vidéo : Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bulle de chewing-gum Posté par Koreus

Elle arrive à faire plusieurs bulles à l'intérieur d'une bulle de chewing-gum.



Vidéo (1mn40s) : Faire des bulles dans des bulles de chewing-gum





Auteur Conversation chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 843 Karma: 1042 Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu... Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu... 0 Quel talent ... MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2432 Karma: 4966 Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu... Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu... 0 Mornes bulles... Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1727 Karma: 1903 En ligne ! Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu... Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu... 0 Quand elle gonfle une nouvelle bulle dans l'autre, ca augmente le volume d'air (celui de la nouvelle bulle), ca devrait gonfler la bulle autour non? Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 847 Karma: 2660 En ligne ! Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu... Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu... 0 @Interfector C'est le cas, compare la bulle extérieure au début de la vidéo et à la fin de la vidéo. C'est juste que le diamètre augmente moins rapidement, vu que plus elle grossit, plus il faut un volume d'air important pour augmenter son diamètre.