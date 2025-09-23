Vidéo : Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bulle de chewing-gum

|Auteur
chocobo12
Posté le: 23/9/2025 10:16 Mis à jour: 23/9/2025 10:16
Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu...
Quel talent ...
MYRRZINN
Posté le: 23/9/2025 10:22 Mis à jour: 23/9/2025 10:22
Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu...
Mornes bulles...
Interfector
Posté le: 23/9/2025 11:37 Mis à jour: 23/9/2025 11:37
Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu...
Quand elle gonfle une nouvelle bulle dans l'autre, ca augmente le volume d'air (celui de la nouvelle bulle), ca devrait gonfler la bulle autour non?
Framby
Posté le: 23/9/2025 11:40 Mis à jour: 23/9/2025 11:40
Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu...
@Interfector C'est le cas, compare la bulle extérieure au début de la vidéo et à la fin de la vidéo. C'est juste que le diamètre augmente moins rapidement, vu que plus elle grossit, plus il faut un volume d'air important pour augmenter son diamètre.
