Vidéo : Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bulle de chewing-gum

Posté par Koreus le 23/9/2025 10:08:30

vidéo bulle chewing-gum interieur inception
Elle arrive à faire plusieurs bulles à l'intérieur d'une bulle de chewing-gum.




    Auteur Conversation
    chocobo12
    Posté le: 23/9/2025 10:16  Mis à jour: 23/9/2025 10:16
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/9/2014
    Envois: 843
    Karma: 1042
     Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu...
     0 
    Quel talent ...
    MYRRZINN
    Posté le: 23/9/2025 10:22  Mis à jour: 23/9/2025 10:22
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 2432
    Karma: 4966
     Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu...
     0 
    Mornes bulles...
    Interfector
    Posté le: 23/9/2025 11:37  Mis à jour: 23/9/2025 11:37
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 20/4/2014
    Envois: 1727
    Karma: 1903
    En ligne !
     Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu...
     0 
    Quand elle gonfle une nouvelle bulle dans l'autre, ca augmente le volume d'air (celui de la nouvelle bulle), ca devrait gonfler la bulle autour non?
    Framby
    Posté le: 23/9/2025 11:40  Mis à jour: 23/9/2025 11:40
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 31/8/2016
    Envois: 847
    Karma: 2660
    En ligne !
     Re: Elle fait des bulles à l'intérieur d'une bu...
     0 
    @Interfector C'est le cas, compare la bulle extérieure au début de la vidéo et à la fin de la vidéo. C'est juste que le diamètre augmente moins rapidement, vu que plus elle grossit, plus il faut un volume d'air important pour augmenter son diamètre.
