Vidéo : Une femme démarre sans raison un motoculteur devant un magasin

Posté par domi13180 le 6/10/2025 16:56:40

vidéo motoculteur femme fail jambe demarrer
Au Vietnam, une femme décide, sans raison apparente, de démarrer un motoculteur.




    Auteur Conversation
    Emerys
    Posté le: 6/10/2025 17:38  Mis à jour: 6/10/2025 17:38
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1246
    Karma: 1809
     Re: Une femme démarre sans raison un motoculteur devant u...
     0 
    C’est un exorciste qu’il faut là
    payelatienne
    Posté le: 6/10/2025 17:44  Mis à jour: 6/10/2025 17:44
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 23/5/2013
    Envois: 506
    Karma: 454
     Re: Une femme démarre sans raison un motoculteur devant u...
     1 
    Je doute qu'elle l'ai démarré en tournant juste la manette des gaz...
    Il n'y a pas de démarreur électronique sur ce genre de vieux truc.
    Peu être était-il simplement au ralenti, et elle le trouvait trop bas !
    Loom-
    Posté le: 6/10/2025 17:57  Mis à jour: 6/10/2025 17:57
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10624
    Karma: 4557
    En ligne !
     Re: Une femme démarre sans raison un motoculteur devant u...
     0 
    De quoi en faire un film d'horreur.

    Elle attaque tout !
