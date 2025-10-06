Vidéo : Une femme démarre sans raison un motoculteur devant un magasin

|Auteur
Emerys
Posté le: 6/10/2025 17:38 Mis à jour: 6/10/2025 17:38
Re: Une femme démarre sans raison un motoculteur devant u...
C’est un exorciste qu’il faut là
payelatienne
Posté le: 6/10/2025 17:44 Mis à jour: 6/10/2025 17:44
Re: Une femme démarre sans raison un motoculteur devant u...
Je doute qu'elle l'ai démarré en tournant juste la manette des gaz...
Il n'y a pas de démarreur électronique sur ce genre de vieux truc.
Peu être était-il simplement au ralenti, et elle le trouvait trop bas !
Loom-
Posté le: 6/10/2025 17:57 Mis à jour: 6/10/2025 17:57
Re: Une femme démarre sans raison un motoculteur devant u...
De quoi en faire un film d'horreur.
Elle attaque tout !
