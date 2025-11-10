

Vidéo : C'est la faute des motards Posté par Le_Relou

Un motard percute un moto par l'arrière et provoque plusieurs chutes.



Vidéo () : Chute de 3 motards





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3591 Karma: 2544 Re: C'est la faute des motards Re: C'est la faute des motards 0 Pas bien compris qui filmait ? oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 300 Karma: 621 En ligne ! Re: C'est la faute des motards Re: C'est la faute des motards 0 @Chrys77 Peut-être une camera 360° et un montage ensuite. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.