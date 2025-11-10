Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : C'est la faute des motards

Posté par Le_Relou le 10/11/2025 11:10:21

vidéo moto collision motard chute
Un motard percute un moto par l'arrière et provoque plusieurs chutes.




  • Source : Forum

    Auteur Conversation
    Chrys77
    Posté le: 10/11/2025 11:59  Mis à jour: 10/11/2025 11:59
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3591
    Karma: 2544
     Re: C'est la faute des motards
     0 
    Pas bien compris qui filmait ?
    oui-mais-non
    Posté le: 10/11/2025 12:12  Mis à jour: 10/11/2025 12:12
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 13/6/2017
    Envois: 300
    Karma: 621
    En ligne !
     Re: C'est la faute des motards
     0 
    @Chrys77 Peut-être une camera 360° et un montage ensuite.
