

Vidéo : Quand les profs imitent les élèves quittant l'école Posté par Kilroy1

Les profs d'un lycée se sont amusés à imiter les élèves quand la cloche sonne.



Vidéo (20s) : Les profs quand la cloche sonne





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1939 Karma: 3654 En ligne ! Re: Quand les profs imitent les élèves quittant l'éc... Re: Quand les profs imitent les élèves quittant l'éc... 0 La grosse cloche sonne ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.