Vidéo : Quand les profs imitent les élèves quittant l'école
Posté par Kilroy1 le 12/11/2025 16:18:15
Les profs d'un lycée se sont amusés à imiter les élèves quand la cloche sonne.
- Vidéo (20s) : Les profs quand la cloche sonne
Sur le même sujet :
|
Connexion
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
|
Vidéo : Quand les profs imitent les élèves quittant l'école
Posté par Kilroy1 le 12/11/2025 16:18:15
Sur le même sujet :
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.