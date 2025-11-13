Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Façons de parler, le figuier

Posté par Fierrot-le-poux le 13/11/2025 11:35:30

vidéo figuier sketch court-metrage fruit peche religion
Un très court métrage réalisé par Les Glands ne savent pas sauter.




    Wiliwilliam
    Posté le: 13/11/2025 12:18  Mis à jour: 13/11/2025 12:18
    #1
    La loi c'est moi
    Inscrit le: 7/4/2012
    Envois: 39574
    Karma: 20102
    En ligne !
     Re: Façons de parler, le figuier
     0 
    ça a tellement une vibe François Pignon! très bon!
    - Il s'appelle Juste Leblanc.
    - Ah bon, il n'a pas de prénom ?
