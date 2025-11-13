

Vidéo : Façons de parler, le figuier Posté par Fierrot-le-poux

Un très court métrage réalisé par Les Glands ne savent pas sauter.



Vidéo (2mn34s) : Le figuier





Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 39574 Karma: 20102 En ligne ! Re: Façons de parler, le figuier Re: Façons de parler, le figuier 0 ça a tellement une vibe François Pignon! très bon!

- Il s'appelle Juste Leblanc.

- Il s'appelle Juste Leblanc.

- Ah bon, il n'a pas de prénom ?