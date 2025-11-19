Vidéo : Comment apaiser des lions ?
Posté par Kilroy1 le 19/11/2025 11:52:45
L'artiste Plumes joue un morceau de guitare à des lions qui semblent apprécier.
- Vidéo (1mn23s) : Sérénade pour des lions
