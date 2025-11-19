

Vidéo : Comment apaiser des lions ? Posté par Kilroy1

L'artiste Plumes joue un morceau de guitare à des lions qui semblent apprécier.



Vidéo (1mn23s) : Sérénade pour des lions





Auteur Conversation arrobaz Je suis accro Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 541 Karma: 325 Re: Comment apaiser des lions ? Re: Comment apaiser des lions ? 0 les gros chats on raison. moi aussi ça m'a fait du bien. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3593 Karma: 2546 Re: Comment apaiser des lions ? Re: Comment apaiser des lions ? 0 Le tout est de savoir si c'est avant ou après leur nourrissage Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10645 Karma: 4561 En ligne ! Re: Comment apaiser des lions ? Re: Comment apaiser des lions ? 0 La même sans le grillage de séparation ? Cap ?