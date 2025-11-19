Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Comment apaiser des lions ?

Posté par Kilroy1 le 19/11/2025 11:52:45

vidéo baillement lion guitare musique lionne
L'artiste Plumes joue un morceau de guitare à des lions qui semblent apprécier.




    Auteur Conversation
    arrobaz
    Posté le: 19/11/2025 12:10
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 19/10/2008
    Envois: 541
    Karma: 325
     Re: Comment apaiser des lions ?
     0 
    les gros chats on raison. moi aussi ça m'a fait du bien.
    Chrys77
    Posté le: 19/11/2025 12:14
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3593
    Karma: 2546
     Re: Comment apaiser des lions ?
     0 
    Le tout est de savoir si c'est avant ou après leur nourrissage 🙂
    Loom-
    Posté le: 19/11/2025 12:23
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10645
    Karma: 4561
    En ligne !
     Re: Comment apaiser des lions ?
     0 
    La même sans le grillage de séparation ? Cap ?
