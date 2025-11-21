Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°578 un zap de 37 vidéos insolites

Posté par Koreus le 21/11/2025 12:09:47

vidéo 2025 compilation insolite koreusity novembre web zap zapping
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 37 vidéos compilées en 9 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (Kilroy1 x20, domi13180 x8, Rippers246, Wiliwilliam) pour le partage dans le forum.
Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.

Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.




Videos:
01 - Art anamorphique - [vidéo]
02 - Tout terrain - [vidéo]
03 - Jésus ne protège pas de tout - [vidéo]
04 - Drifter sur la neige - [vidéo]
05 - Nouvelle technique pour gonfler un pneu - [vidéo]
06 - Incroyables maquillages - [vidéo]
07 - Peinture au collier - [vidéo]
08 - Marche-pied - [vidéo]
09 - Collage inratable d'autocollants sur une voiture - [vidéo]
10 - Atterrissage en marche arrière - [vidéo]
11 - Karma - [vidéo]
12 - Effondrement de pont en Chine - [vidéo]
13 - Un météore vu d'un avion - [vidéo]
14 - Bain à ultrason - [vidéo]
15 - Tétu - [vidéo]
16 - Machine à fumer - [vidéo]
17 - La raison pour laquelle elle est en retard au boulot - [vidéo]
18 - Lièvre vs prédateur - [vidéo]
19 - Un corbeau parle russe 😨 - [vidéo]
20 - Un chat aide à la vaisselle - [vidéo]
21 - Provoquer Zeus - [vidéo]
22 - Y'a du gaz ? - [vidéo]
23 - Il aurait pu attendre avant de démarrer - [vidéo]
24 - Evasion élégante - [vidéo]
25 - Cricket vs Mouette - [vidéo]
26 - Un lézard a avalé une fausse chenille - [vidéo]
27 - Singe curieux - [vidéo]
28 - Appétissant - [vidéo]
29 - Effet visuel - [vidéo]
30 - Récupération classe de sa crosse - [vidéo]
31 - Tranquille - [vidéo]
32 - Virage serré - [vidéo]
33 - Bourriquet à la buvette d'un concert de hard rock - [vidéo]
34 - Chatouille canards - [vidéo]
35 - Tracter un vélo cargo avec un scooter - [vidéo]
36 - Retourner des oeufs - [vidéo]
37 - Petites mise en bouche du week-end - [vidéo]

Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix

    Auteur Conversation
    UltimateByte
    Posté le: 21/11/2025 12:36  Mis à jour: 21/11/2025 12:36
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 15/3/2012
    Envois: 1106
    Karma: 1257
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°578 un zap de 37 vidéos...
     0 
    Merci ! 🙏
    Baba-Yaga
    Posté le: 21/11/2025 13:31  Mis à jour: 21/11/2025 13:31
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 18776
    Karma: 13077
    En ligne !
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°578 un zap de 37 vidéos...
     0 
    Oooooh !
    ça passe. Ouch. Aïe. Oh ***. Mouhahaha... hiiii.
