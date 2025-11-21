Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°578 un zap de 37 vidéos insolites

Posté par Koreus



La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 37 vidéos compilées en 9 minutes avec des fails en série.

Merci aux membres (Kilroy1 x20, domi13180 x8, Rippers246, Wiliwilliam) pour le partage dans le forum.

Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.



Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.



