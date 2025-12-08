Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Un perroquet se prend pour un vaporisateur

Posté par domi13180 le 8/12/2025 9:56:27

vidéo perroquet cacaotes oiseau imitation pulverisateur bruitage
Chuey le perroquet se prend pour un vaporisateur.




    draider123
    Posté le: 8/12/2025 10:47  Mis à jour: 8/12/2025 10:47
     Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur
    poiuytreza525
    Posté le: 8/12/2025 11:03  Mis à jour: 8/12/2025 11:03
     Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur
    Sp6men10
    Posté le: 8/12/2025 11:53  Mis à jour: 8/12/2025 11:53
     Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur
    Jay_Padami
    Posté le: 8/12/2025 15:07  Mis à jour: 8/12/2025 15:08
     Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur
     1 
    Trop marrantes ces petites bêtes.
    Yazguen
    Posté le: 8/12/2025 15:32  Mis à jour: 8/12/2025 15:32
     Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur
    Roronoa
    Posté le: 8/12/2025 15:37  Mis à jour: 8/12/2025 15:37
     Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur
    totorotodonut
    Posté le: 8/12/2025 19:22  Mis à jour: 8/12/2025 19:22
     Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur
    ender666
    Posté le: 8/12/2025 20:17  Mis à jour: 8/12/2025 20:17
     Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur
     0 
    Il ne manque plus que Blanche Neige...
    ablator
    Posté le: 8/12/2025 21:42  Mis à jour: 8/12/2025 21:42
     Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur
     1 
    Citation :
    le perroquet et le cacatoès sont tous les deux des psittacidés


    pas étonnant qu'il fasse Psitt Psitt alors...

    @Koreus @domi13180
    dans la description et le titre de la vidéo sur 3 occurrences de cacatoès, 2 ont été remplacées par cacaotés, le plus grave c'est l'accent...
    EmpereurZorg
    Posté le: 8/12/2025 21:52  Mis à jour: 8/12/2025 21:52
     Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur
     0 
    Diiix Diiix Diiix Diiix Diiix Diiix Diiix Diiix Diiix Diiix Diiix
    Crazy-13
    Posté le: 8/12/2025 22:09  Mis à jour: 8/12/2025 22:09
     Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur
     1 
    On en fait quoi quand il est vide? 😝
