

Vidéo : Un perroquet se prend pour un vaporisateur Posté par domi13180

Chuey le perroquet se prend pour un vaporisateur.



Vidéo (25s) : Un cacaotés imite un pulvérisateur





Vidéo : Un perroquet demande à Alexa de stopper la musique Vidéo : Einstein le perroquet

draider123 Je m'installe Inscrit le: 18/12/2009 Envois: 264 Karma: 209 Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur

I

R

S

poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3752 Karma: 1207 Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur

E

U

Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 204 Karma: 323 Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur

R

O

I

Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 270 Karma: 278 Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur 1 Trop marrantes ces petites bêtes. Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 15901 Karma: 17030 Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur

I

N

Roronoa Je m'installe Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 137 Karma: 205 Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur

I

X

T

totorotodonut Je suis accro Inscrit le: 31/5/2012 Envois: 1696 Karma: 221 Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur

E

V

E

N

T

ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 854 Karma: 905 Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur 0 Il ne manque plus que Blanche Neige... ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1952 Karma: 3685 Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur 1 le perroquet et le cacatoès sont tous les deux des psittacidés



pas étonnant qu'il fasse Psitt Psitt alors...



@Koreus @domi13180

dans la description et le titre de la vidéo sur 3 occurrences de cacatoès, 2 ont été remplacées par cacaotés, le plus grave c'est l'accent...



Citation :pas étonnant qu'il fasse Psitt Psitt alors...dans la description et le titre de la vidéo sur 3 occurrences de cacatoès, 2 ont été remplacées par cacaotés, le plus grave c'est l'accent... EmpereurZorg Je m'installe Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 154 Karma: 398 Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur 0 Diiix Diiix Diiix Diiix Diiix Diiix Diiix Diiix Diiix Diiix Diiix Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84978 Karma: 9297 Re: Un perroquet se prend pour un vaporisateur 1 On en fait quoi quand il est vide?