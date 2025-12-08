Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provoque un accident

Posté par Koreus le 8/12/2025 15:03:57

vidéo chauffeur camion accident pare-brise buee soleil rasant
Dans le pays de Galle, un chauffeur de camion a eu la mauvaise idée de conduire avec un pare-brise embué face à un soleil rasant.




    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    ablator
    Posté le: 8/12/2025 21:46  Mis à jour: 8/12/2025 21:46
    Je suis accro
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 1952
    Karma: 3685
    Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     10 
    Citation :

    @Emerys
    Dire qu’un simple coup de chiffon aurait évité ça



    Si tu veux pas que ça revienne il faut mettre un coup de Psittacidae avant
    Wiiip
    Posté le: 8/12/2025 17:39  Mis à jour: 8/12/2025 17:39
    Je suis accro
    Inscrit le: 31/7/2007
    Envois: 955
    Karma: 1734
    Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     7 
    Citation :

    @Amiid
    il paie quand même pas mal pour cette histoire alors que j'ai l'impression qu'il n'y peut rien.
    C'est clairement la faute du soleil !
    Et encore une fois le soleil s'en sort sans une égratignure.

    Juste, préciser que c'est du second degré pour tous les cas où des gens conduisent sans visibilité en se disant "nannn, mais ca va passer"
    (ce qui inclus notamment une tétrachiée de cyclistes qui croisent des rues à pleine balle en mode "normalement, ca passe")
    (ca inclus aussi les crétins qui doublent sur les bosses, au point qu'on est obligé de leur mettre des lignes blanches pour leur expliquer que non ducon, tu ne vois pas derrière la bosse)

    21 commentaires

    Auteur Conversation
    yann21
    Posté le: 8/12/2025 15:37  Mis à jour: 8/12/2025 15:37
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 15/7/2015
    Envois: 303
    Karma: 234
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     0 
    et surtout un motard qui coupe la route
    Amiid
    Posté le: 8/12/2025 17:17  Mis à jour: 8/12/2025 17:17
    #2
    Garçon un Pastis
    Inscrit le: 20/10/2008
    Envois: 51
    Karma: 394
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     0 
    il paie quand même pas mal pour cette histoire alors que j'ai l'impression qu'il n'y peut rien.
    C'est clairement la faute du soleil !
    Et encore une fois le soleil s'en sort sans une égratignure.
    Wiiip
    Posté le: 8/12/2025 17:39  Mis à jour: 8/12/2025 17:39
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 31/7/2007
    Envois: 955
    Karma: 1734
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     7 
    Citation :

    @Amiid
    il paie quand même pas mal pour cette histoire alors que j'ai l'impression qu'il n'y peut rien.
    C'est clairement la faute du soleil !
    Et encore une fois le soleil s'en sort sans une égratignure.

    Juste, préciser que c'est du second degré pour tous les cas où des gens conduisent sans visibilité en se disant "nannn, mais ca va passer"
    (ce qui inclus notamment une tétrachiée de cyclistes qui croisent des rues à pleine balle en mode "normalement, ca passe")
    (ca inclus aussi les crétins qui doublent sur les bosses, au point qu'on est obligé de leur mettre des lignes blanches pour leur expliquer que non ducon, tu ne vois pas derrière la bosse)
    Emerys
    Posté le: 8/12/2025 18:33  Mis à jour: 8/12/2025 18:33
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1253
    Karma: 1813
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     1 
    Dire qu’un simple coup de chiffon aurait évité ça
    Wiliwilliam
    Posté le: 8/12/2025 18:54  Mis à jour: 8/12/2025 18:54
    #5
    La loi c'est moi
    Inscrit le: 7/4/2012
    Envois: 39754
    Karma: 20244
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     5 
    hem .. 🙄
    Chrys77
    Posté le: 8/12/2025 21:20  Mis à jour: 8/12/2025 21:22
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3602
    Karma: 2559
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     0 
    Y'a pas d'airbag sur son camion ?
    ablator
    Posté le: 8/12/2025 21:46  Mis à jour: 8/12/2025 21:46
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 1952
    Karma: 3685
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     10 
    Citation :

    @Emerys
    Dire qu’un simple coup de chiffon aurait évité ça



    Si tu veux pas que ça revienne il faut mettre un coup de Psittacidae avant
    Crazy-13
    Posté le: 8/12/2025 22:03  Mis à jour: 8/12/2025 22:03
    #8
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 84978
    Karma: 9297
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     0 
    Je trouve la sanction sévère en comparaison de ce qu'aurait pris un délinquant de chez nous, pour une conduite dangereuse, refus d'obtempérer etc...
    Le principale c'est qu'il n'y ait pas eut de victime.
    Emerys
    Posté le: 9/12/2025 0:04  Mis à jour: 9/12/2025 0:04
    #9
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1253
    Karma: 1813
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     0 
    @ablator

    Chais pas trop, Ok c’est bio, mais c’est pas vegan
    Baba-Yaga
    Posté le: 9/12/2025 8:14  Mis à jour: 9/12/2025 8:14
    #10
    Je poste trop
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 18895
    Karma: 13111
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     0 
    Merci la ceinture.
    poiuytreza525
    Posté le: 9/12/2025 9:58  Mis à jour: 9/12/2025 9:58
    #11
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3752
    Karma: 1207
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     2 
    Quand t'as le soleil dans les yeux et le pare-brise qui ressemble à un sauna, le bon sens aurait dit : 'Arrête-toi, nettoie, respire'. Mais non, il a choisi l'option 'je tente le tout pour le tout' et hop, vidéo d'accident assurée !
    MYRRZINN
    Posté le: 9/12/2025 10:20  Mis à jour: 9/12/2025 10:20
    #12
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 2505
    Karma: 5001
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     5 
    Et d'une : ils conduisent tous du mauvais côté de la route.
    Et de deux : on ne laisse pas conduire un passager.
    zorgOne
    Posté le: 9/12/2025 11:14  Mis à jour: 9/12/2025 11:14
    #13
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 411
    Karma: 565
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     0 
    c'est pas un peu raciste de préciser "Originaire de Flintshire" ?

    Allez y ... je sors mes popcorns
    Darius
    Posté le: 9/12/2025 11:22  Mis à jour: 9/12/2025 11:22
    #14
    Garçon un Pastis
    Inscrit le: 23/11/2014
    Envois: 51
    Karma: 193
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     3 
    @Crazy-13 Il y a beaucoup plus de morts, de blessés, de familles brisées et de vies handicapées du fait de l'inattention de certains automobilistes que par toute la délinquance réunie. Il faut remettre les conséquences de ses actes au coeur du sujet, je détesterais me faire voler ma montre mais je n'y pense quasi jamais, j'ai peur de me faire renverser par une personne distraite et ça c'est tous les jours.
    Loom-
    Posté le: 9/12/2025 12:38  Mis à jour: 9/12/2025 12:38
    #15
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10679
    Karma: 4572
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     1 
    Par ces temps, je déteste le soleil rasant avec la route mouillée qui ébloui la tronche en conduisant, c'est pas facile parfois.
    billyboy45
    Posté le: 9/12/2025 12:58  Mis à jour: 9/12/2025 12:58
    #16
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1188
    Karma: 2014
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     4 
    Mon parebrise est embué et j'ai le soleil dans les yeux, réduisant grandement ma visibilité, que faire?
    a. J'allume le chauffage pour désembuer la vitre
    b. Je m'arrête pour essuyer
    c. Je ralentis
    d. J'accélère, peut-être qu'un peu plus loin on y verra mieux!
    poiuytreza525
    Posté le: 9/12/2025 13:37  Mis à jour: 9/12/2025 13:37
    #17
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3752
    Karma: 1207
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     1 
    Citation :

    @Loom-
    Par ces temps, je déteste le soleil rasant avec la route mouillée qui ébloui la tronche en conduisant, c'est pas facile parfois.


    Les lunettes polarisantes c'est vraiment parfait pour ça.
    poiuytreza525
    Posté le: 9/12/2025 13:37  Mis à jour: 9/12/2025 13:37
    #18
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3752
    Karma: 1207
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     0 
    Citation :

    @billyboy45
    Mon parebrise est embué et j'ai le soleil dans les yeux, réduisant grandement ma visibilité, que faire?
    a. J'allume le chauffage pour désembuer la vitre
    b. Je m'arrête pour essuyer
    c. Je ralentis
    d. J'accélère, peut-être qu'un peu plus loin on y verra mieux!


    D !! La réponse D !
    ThGraf
    Posté le: 9/12/2025 14:16  Mis à jour: 9/12/2025 14:16
    #19
    Je m'installe
    Inscrit le: 18/6/2010
    Envois: 193
    Karma: 240
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     2 
    Citation :

    @billyboy45
    Mon parebrise est embué et j'ai le soleil dans les yeux, réduisant grandement ma visibilité, que faire?
    a. J'allume le chauffage pour désembuer la vitre
    b. Je m'arrête pour essuyer
    c. Je ralentis
    d. J'accélère, peut-être qu'un peu plus loin on y verra mieux!


    C'est la mer noire !
    Loom-
    Posté le: 9/12/2025 16:36  Mis à jour: 9/12/2025 16:36
    #20
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10679
    Karma: 4572
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     0 
    Citation :

    @poiuytreza525
    Citation :

    @Loom-
    Par ces temps, je déteste le soleil rasant avec la route mouillée qui ébloui la tronche en conduisant, c'est pas facile parfois.


    Les lunettes polarisantes c'est vraiment parfait pour ça.



    Oui j'y ai déjà pensé bien que j'ai pas une tête a lunettes, mais oui par logique cela sert.
    poiuytreza525
    Posté le: 10/12/2025 12:52  Mis à jour: 10/12/2025 12:52
    #21
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3752
    Karma: 1207
     Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo...
     1 
    Citation :

    @Loom-
    Citation :

    @poiuytreza525
    Citation :

    @Loom-
    Par ces temps, je déteste le soleil rasant avec la route mouillée qui ébloui la tronche en conduisant, c'est pas facile parfois.


    Les lunettes polarisantes c'est vraiment parfait pour ça.



    Oui j'y ai déjà pensé bien que j'ai pas une tête a lunettes, mais oui par logique cela sert.



    Perso je ne m'en sers que pour ça j'ai toujours une paire dans la boîte à gants.
