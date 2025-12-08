

Vidéo : Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provoque un accident Posté par Koreus

Dans le pays de Galle, un chauffeur de camion a eu la mauvaise idée de conduire avec un pare-brise embué face à un soleil rasant.



Vidéo (36s) : Conduire avec un pare-brise embué et un soleil rasant





Vidéo : Un SUV pris en sandwich entre un camion et une glissière centrale Vidéo : Un camion double un tracteur

@Emerys

Dire qu’un simple coup de chiffon aurait évité ça





Si tu veux pas que ça revienne il faut mettre un coup de



Citation :Si tu veux pas que ça revienne il faut mettre un coup de Psittacidae avant Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 955 Karma: 1734 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 7

@Amiid

il paie quand même pas mal pour cette histoire alors que j'ai l'impression qu'il n'y peut rien.

C'est clairement la faute du soleil !

Et encore une fois le soleil s'en sort sans une égratignure.

Juste, préciser que c'est du second degré pour tous les cas où des gens conduisent sans visibilité en se disant "nannn, mais ca va passer"

(ce qui inclus notamment une tétrachiée de cyclistes qui croisent des rues à pleine balle en mode "normalement, ca passe")

(ca inclus aussi les crétins qui doublent sur les bosses, au point qu'on est obligé de leur mettre des lignes blanches pour leur expliquer que non ducon, tu ne vois pas derrière la bosse) Citation :Juste, préciser que c'est du second degré pour tous les cas où des gens conduisent sans visibilité en se disant "nannn, mais ca va passer"(ce qui inclus notamment une tétrachiée de cyclistes qui croisent des rues à pleine balle en mode "normalement, ca passe")(ca inclus aussi les crétins qui doublent sur les bosses, au point qu'on est obligé de leur mettre des lignes blanches pour leur expliquer que non ducon, tu ne vois pas derrière la bosse)

C'est clairement la faute du soleil !

Et encore une fois le soleil s'en sort sans une égratignure. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 955 Karma: 1734 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 7

@Amiid

il paie quand même pas mal pour cette histoire alors que j'ai l'impression qu'il n'y peut rien.

C'est clairement la faute du soleil !

Et encore une fois le soleil s'en sort sans une égratignure.

Juste, préciser que c'est du second degré pour tous les cas où des gens conduisent sans visibilité en se disant "nannn, mais ca va passer"

(ce qui inclus notamment une tétrachiée de cyclistes qui croisent des rues à pleine balle en mode "normalement, ca passe")

(ca inclus aussi les crétins qui doublent sur les bosses, au point qu'on est obligé de leur mettre des lignes blanches pour leur expliquer que non ducon, tu ne vois pas derrière la bosse) Citation :Juste, préciser que c'est du second degré pour tous les cas où des gens conduisent sans visibilité en se disant "nannn, mais ca va passer"(ce qui inclus notamment une tétrachiée de cyclistes qui croisent des rues à pleine balle en mode "normalement, ca passe")(ca inclus aussi les crétins qui doublent sur les bosses, au point qu'on est obligé de leur mettre des lignes blanches pour leur expliquer que non ducon, tu ne vois pas derrière la bosse) Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1253 Karma: 1813 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 1 Dire qu’un simple coup de chiffon aurait évité ça Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 39754 Karma: 20244 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 5

hem .. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3602 Karma: 2559 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 0 Y'a pas d'airbag sur son camion ? ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1952 Karma: 3685 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 10

@Emerys

Dire qu’un simple coup de chiffon aurait évité ça





Si tu veux pas que ça revienne il faut mettre un coup de



Citation :Si tu veux pas que ça revienne il faut mettre un coup de Psittacidae avant Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84978 Karma: 9297 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 0 Je trouve la sanction sévère en comparaison de ce qu'aurait pris un délinquant de chez nous, pour une conduite dangereuse, refus d'obtempérer etc...

Le principale c'est qu'il n'y ait pas eut de victime. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1253 Karma: 1813 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 0 @ablator



Chais pas trop, Ok c’est bio, mais c’est pas vegan Baba-Yaga Je poste trop Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 18895 Karma: 13111 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 0 Merci la ceinture. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3752 Karma: 1207 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 2 Quand t'as le soleil dans les yeux et le pare-brise qui ressemble à un sauna, le bon sens aurait dit : 'Arrête-toi, nettoie, respire'. Mais non, il a choisi l'option 'je tente le tout pour le tout' et hop, vidéo d'accident assurée ! MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2505 Karma: 5001 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 5 Et d'une : ils conduisent tous du mauvais côté de la route.

Et de deux : on ne laisse pas conduire un passager. zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 411 Karma: 565 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 0 c'est pas un peu raciste de préciser "Originaire de Flintshire" ?



Allez y ... je sors mes popcorns Darius Garçon un Pastis Inscrit le: 23/11/2014 Envois: 51 Karma: 193 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 3 @Crazy-13 Il y a beaucoup plus de morts, de blessés, de familles brisées et de vies handicapées du fait de l'inattention de certains automobilistes que par toute la délinquance réunie. Il faut remettre les conséquences de ses actes au coeur du sujet, je détesterais me faire voler ma montre mais je n'y pense quasi jamais, j'ai peur de me faire renverser par une personne distraite et ça c'est tous les jours. Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10679 Karma: 4572 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 1 Par ces temps, je déteste le soleil rasant avec la route mouillée qui ébloui la tronche en conduisant, c'est pas facile parfois. billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1188 Karma: 2014 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 4 Mon parebrise est embué et j'ai le soleil dans les yeux, réduisant grandement ma visibilité, que faire?

a. J'allume le chauffage pour désembuer la vitre

b. Je m'arrête pour essuyer

c. Je ralentis

d. J'accélère, peut-être qu'un peu plus loin on y verra mieux! poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3752 Karma: 1207 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 1

@Loom-

Par ces temps, je déteste le soleil rasant avec la route mouillée qui ébloui la tronche en conduisant, c'est pas facile parfois.



Les lunettes polarisantes c'est vraiment parfait pour ça. Citation :Les lunettes polarisantes c'est vraiment parfait pour ça. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3752 Karma: 1207 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 0

@billyboy45

Mon parebrise est embué et j'ai le soleil dans les yeux, réduisant grandement ma visibilité, que faire?

a. J'allume le chauffage pour désembuer la vitre

b. Je m'arrête pour essuyer

c. Je ralentis

d. J'accélère, peut-être qu'un peu plus loin on y verra mieux!



D !! La réponse D ! Citation :D !! La réponse D ! ThGraf Je m'installe Inscrit le: 18/6/2010 Envois: 193 Karma: 240 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 2

@billyboy45

Mon parebrise est embué et j'ai le soleil dans les yeux, réduisant grandement ma visibilité, que faire?

a. J'allume le chauffage pour désembuer la vitre

b. Je m'arrête pour essuyer

c. Je ralentis

d. J'accélère, peut-être qu'un peu plus loin on y verra mieux!



C'est la mer noire ! Citation :C'est la mer noire ! Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10679 Karma: 4572 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 0

@poiuytreza525

Citation :

@Loom-

Par ces temps, je déteste le soleil rasant avec la route mouillée qui ébloui la tronche en conduisant, c'est pas facile parfois.



Les lunettes polarisantes c'est vraiment parfait pour ça.





Oui j'y ai déjà pensé bien que j'ai pas une tête a lunettes, mais oui par logique cela sert. Citation :Oui j'y ai déjà pensé bien que j'ai pas une tête a lunettes, mais oui par logique cela sert. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3752 Karma: 1207 Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... Re: Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provo... 1

@Loom-

Citation :

@poiuytreza525

Citation :

@Loom-

Par ces temps, je déteste le soleil rasant avec la route mouillée qui ébloui la tronche en conduisant, c'est pas facile parfois.



Les lunettes polarisantes c'est vraiment parfait pour ça.





Oui j'y ai déjà pensé bien que j'ai pas une tête a lunettes, mais oui par logique cela sert.





Perso je ne m'en sers que pour ça j'ai toujours une paire dans la boîte à gants.