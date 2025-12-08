Vidéo : Un chauffeur de camion avec le pare-brise embué provoque un accident

|Auteur
yann21
Posté le: 8/12/2025 15:37 Mis à jour: 8/12/2025 15:37
Je m'installe
et surtout un motard qui coupe la route
Amiid
Posté le: 8/12/2025 17:17 Mis à jour: 8/12/2025 17:17
Garçon un Pastis
il paie quand même pas mal pour cette histoire alors que j'ai l'impression qu'il n'y peut rien.
C'est clairement la faute du soleil !
Et encore une fois le soleil s'en sort sans une égratignure.
Wiiip
Posté le: 8/12/2025 17:39 Mis à jour: 8/12/2025 17:39
Je suis accro
Citation :
@Amiid
il paie quand même pas mal pour cette histoire alors que j'ai l'impression qu'il n'y peut rien.
C'est clairement la faute du soleil !
Et encore une fois le soleil s'en sort sans une égratignure.
Juste, préciser que c'est du second degré pour tous les cas où des gens conduisent sans visibilité en se disant "nannn, mais ca va passer"
(ce qui inclus notamment une tétrachiée de cyclistes qui croisent des rues à pleine balle en mode "normalement, ca passe")
(ca inclus aussi les crétins qui doublent sur les bosses, au point qu'on est obligé de leur mettre des lignes blanches pour leur expliquer que non ducon, tu ne vois pas derrière la bosse)
Emerys
Posté le: 8/12/2025 18:33 Mis à jour: 8/12/2025 18:33
Je suis accro
Dire qu’un simple coup de chiffon aurait évité ça
Wiliwilliam
Posté le: 8/12/2025 18:54 Mis à jour: 8/12/2025 18:54
La loi c'est moi
hem ..
Chrys77
Posté le: 8/12/2025 21:20 Mis à jour: 8/12/2025 21:22
Je masterise !
Y'a pas d'airbag sur son camion ?
ablator
Posté le: 8/12/2025 21:46 Mis à jour: 8/12/2025 21:46
Je suis accro
Citation :
@Emerys
Dire qu’un simple coup de chiffon aurait évité ça
Si tu veux pas que ça revienne il faut mettre un coup de Psittacidae
avant
Crazy-13
Posté le: 8/12/2025 22:03 Mis à jour: 8/12/2025 22:03
Je poste trop
Je trouve la sanction sévère en comparaison de ce qu'aurait pris un délinquant de chez nous, pour une conduite dangereuse, refus d'obtempérer etc...
Le principale c'est qu'il n'y ait pas eut de victime.
Emerys
Posté le: 9/12/2025 0:04 Mis à jour: 9/12/2025 0:04
Je suis accro
@ablator
Chais pas trop, Ok c’est bio, mais c’est pas vegan
Baba-Yaga
Posté le: 9/12/2025 8:14 Mis à jour: 9/12/2025 8:14
Je poste trop
Merci la ceinture.
poiuytreza525
Posté le: 9/12/2025 9:58 Mis à jour: 9/12/2025 9:58
Je masterise !
Quand t'as le soleil dans les yeux et le pare-brise qui ressemble à un sauna, le bon sens aurait dit : 'Arrête-toi, nettoie, respire'. Mais non, il a choisi l'option 'je tente le tout pour le tout' et hop, vidéo d'accident assurée !
MYRRZINN
Posté le: 9/12/2025 10:20 Mis à jour: 9/12/2025 10:20
Je masterise !
Et d'une : ils conduisent tous du mauvais côté de la route.
Et de deux : on ne laisse pas conduire un passager.
zorgOne
Posté le: 9/12/2025 11:14 Mis à jour: 9/12/2025 11:14
Je m'installe
c'est pas un peu raciste de préciser "Originaire de Flintshire" ?
Allez y ... je sors mes popcorns
Darius
Posté le: 9/12/2025 11:22 Mis à jour: 9/12/2025 11:22
Garçon un Pastis
@Crazy-13 Il y a beaucoup plus de morts, de blessés, de familles brisées et de vies handicapées du fait de l'inattention de certains automobilistes que par toute la délinquance réunie. Il faut remettre les conséquences de ses actes au coeur du sujet, je détesterais me faire voler ma montre mais je n'y pense quasi jamais, j'ai peur de me faire renverser par une personne distraite et ça c'est tous les jours.
Loom-
Posté le: 9/12/2025 12:38 Mis à jour: 9/12/2025 12:38
Je poste trop
Par ces temps, je déteste le soleil rasant avec la route mouillée qui ébloui la tronche en conduisant, c'est pas facile parfois.
billyboy45
Posté le: 9/12/2025 12:58 Mis à jour: 9/12/2025 12:58
Je suis accro
Mon parebrise est embué et j'ai le soleil dans les yeux, réduisant grandement ma visibilité, que faire?
a. J'allume le chauffage pour désembuer la vitre
b. Je m'arrête pour essuyer
c. Je ralentis
d. J'accélère, peut-être qu'un peu plus loin on y verra mieux!
poiuytreza525
Posté le: 9/12/2025 13:37 Mis à jour: 9/12/2025 13:37
Je masterise !
Citation :
@Loom-
Par ces temps, je déteste le soleil rasant avec la route mouillée qui ébloui la tronche en conduisant, c'est pas facile parfois.
Les lunettes polarisantes c'est vraiment parfait pour ça.
poiuytreza525
Posté le: 9/12/2025 13:37 Mis à jour: 9/12/2025 13:37
Je masterise !
Citation :
@billyboy45
Mon parebrise est embué et j'ai le soleil dans les yeux, réduisant grandement ma visibilité, que faire?
a. J'allume le chauffage pour désembuer la vitre
b. Je m'arrête pour essuyer
c. Je ralentis
d. J'accélère, peut-être qu'un peu plus loin on y verra mieux!
D !! La réponse D !
ThGraf
Posté le: 9/12/2025 14:16 Mis à jour: 9/12/2025 14:16
Je m'installe
Citation :
@billyboy45
Mon parebrise est embué et j'ai le soleil dans les yeux, réduisant grandement ma visibilité, que faire?
a. J'allume le chauffage pour désembuer la vitre
b. Je m'arrête pour essuyer
c. Je ralentis
d. J'accélère, peut-être qu'un peu plus loin on y verra mieux!
C'est la mer noire !
Loom-
Posté le: 9/12/2025 16:36 Mis à jour: 9/12/2025 16:36
Je poste trop
Citation :
@poiuytreza525
Citation :
@Loom-
Par ces temps, je déteste le soleil rasant avec la route mouillée qui ébloui la tronche en conduisant, c'est pas facile parfois.
Les lunettes polarisantes c'est vraiment parfait pour ça.
Oui j'y ai déjà pensé bien que j'ai pas une tête a lunettes, mais oui par logique cela sert.
poiuytreza525
Posté le: 10/12/2025 12:52 Mis à jour: 10/12/2025 12:52
Je masterise !
Citation :
@Loom-
Citation :
@poiuytreza525
Citation :
@Loom-
Par ces temps, je déteste le soleil rasant avec la route mouillée qui ébloui la tronche en conduisant, c'est pas facile parfois.
Les lunettes polarisantes c'est vraiment parfait pour ça.
Oui j'y ai déjà pensé bien que j'ai pas une tête a lunettes, mais oui par logique cela sert.
Perso je ne m'en sers que pour ça j'ai toujours une paire dans la boîte à gants.
