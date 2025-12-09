Vidéo : C'est plus rapide de couper le rond-point

|Auteur
|Conversation
Crazy-13
Posté le: 9/12/2025 18:44 Mis à jour: 9/12/2025 18:44
Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
Avec une voiture sans permis, ça ne lui serait jamais arrivé.
NibelHungen
Posté le: 9/12/2025 19:23 Mis à jour: 9/12/2025 19:23
Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
La voiture qui allait s'engager sur le rond point, le conducteur a pilé en se demandant si il n'avait pas halluciné en voyant une voiture lui passer au dessu:o
Selvagor
Posté le: 9/12/2025 19:50 Mis à jour: 9/12/2025 19:50
Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
Heureusement qu’il allait vite, sinon cela aurait été pire. Sans doute un ancien motard qui s’est trompé de véhicule.
avalon471
Posté le: 9/12/2025 20:07 Mis à jour: 9/12/2025 20:07
Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
I Believe I Can Fly..ah bah oui en fait!
oki_doki
Posté le: 9/12/2025 21:31 Mis à jour: 9/12/2025 21:31
Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
enfin la suite de Sherif, fais moi peur ! il était temps !
Par contre tournage en Roumanie, ça sent le budget mini
[Dukes of Hazzard] Générique Sherif, fais moi peur ! (début-fin)
Emerys
Posté le: 9/12/2025 23:09 Mis à jour: 9/12/2025 23:09
Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
Un raccourci c’est un raccourci, c’est pas Waze qui l’aurait suggéré celui-ci !
Roronoa
Posté le: 9/12/2025 23:44 Mis à jour: 9/12/2025 23:44
Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
Nom de Zeus !
Lindien
Posté le: 10/12/2025 0:21 Mis à jour: 10/12/2025 0:21
Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
Alors celle là ! je l'ai pas vu arriver
billyboy45
Posté le: 10/12/2025 2:30 Mis à jour: 10/12/2025 2:30
Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
Chrys77
Posté le: 10/12/2025 10:35 Mis à jour: 10/12/2025 10:35
Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
On est pas loin d'une mise en orbite !
EndymionRaul
Posté le: 10/12/2025 11:26 Mis à jour: 10/12/2025 11:27
Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
Baba-Yaga
Posté le: 10/12/2025 11:27 Mis à jour: 10/12/2025 11:27
Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
C'était une Dolorean, non ?
poiuytreza525
Posté le: 10/12/2025 12:48 Mis à jour: 10/12/2025 12:48
Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
Et voilà la photo de la voiture accidentée :
Phadeb
Posté le: 13/12/2025 16:28 Mis à jour: 13/12/2025 16:28
Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
