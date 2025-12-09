

Vidéo : C'est plus rapide de couper le rond-point Posté par Sebmagic

En Roumanie, un conducteur de 55 ans a fait un tout droit dans un rond-point...



Vidéo () : Décollage à un rond-point (Roumanie)





Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84978 Karma: 9297 Re: C'est plus rapide de couper le rond-point 3 Avec une voiture sans permis, ça ne lui serait jamais arrivé. NibelHungen Je m'installe Inscrit le: 7/1/2016 Envois: 153 Karma: 419 Re: C'est plus rapide de couper le rond-point 2 La voiture qui allait s'engager sur le rond point, le conducteur a pilé en se demandant si il n'avait pas halluciné en voyant une voiture lui passer au dessu:o Selvagor Chaleur ! Inscrit le: 17/11/2018 Envois: 69 Karma: 83 Re: C'est plus rapide de couper le rond-point 0 Heureusement qu'il allait vite, sinon cela aurait été pire. Sans doute un ancien motard qui s'est trompé de véhicule. avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2099 Karma: 1567 Re: C'est plus rapide de couper le rond-point 4 I Believe I Can Fly..ah bah oui en fait! oki_doki Je m'installe Inscrit le: 29/8/2014 Envois: 286 Karma: 270 Re: C'est plus rapide de couper le rond-point 4

Par contre tournage en Roumanie, ça sent le budget mini



enfin la suite de Sherif, fais moi peur ! il était temps !Par contre tournage en Roumanie, ça sent le budget mini Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1253 Karma: 1813 Re: C'est plus rapide de couper le rond-point 2 Un raccourci c'est un raccourci, c'est pas Waze qui l'aurait suggéré celui-ci ! Roronoa Je m'installe Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 137 Karma: 205 Re: C'est plus rapide de couper le rond-point 2 Nom de Zeus ! Lindien Je m'installe Inscrit le: 16/3/2016 Envois: 420 Karma: 613 Re: C'est plus rapide de couper le rond-point 3 Alors celle là ! je l'ai pas vu arriver billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1188 Karma: 2014 Re: C'est plus rapide de couper le rond-point 1 Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3602 Karma: 2559 Re: C'est plus rapide de couper le rond-point 0 On est pas loin d'une mise en orbite ! EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1392 Karma: 1403 Re: C'est plus rapide de couper le rond-point 3 Baba-Yaga Je poste trop Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 18895 Karma: 13111 Re: C'est plus rapide de couper le rond-point 0 C'était une Dolorean, non ? poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3752 Karma: 1207 Re: C'est plus rapide de couper le rond-point 1



Et voilà la photo de la voiture accidentée : Phadeb J'aime glander ici Inscrit le: 7/3/2007 Envois: 9302 Karma: 391 Re: C'est plus rapide de couper le rond-point 0