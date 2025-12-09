Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : C'est plus rapide de couper le rond-point

Posté par Sebmagic le 9/12/2025 18:14:53

vidéo voiture decollage rond-point accident roumanie
En Roumanie, un conducteur de 55 ans a fait un tout droit dans un rond-point...




    Crazy-13
    Posté le: 9/12/2025 18:44  Mis à jour: 9/12/2025 18:44
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 84978
    Karma: 9297
     Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
     3 
    Avec une voiture sans permis, ça ne lui serait jamais arrivé.
    NibelHungen
    Posté le: 9/12/2025 19:23  Mis à jour: 9/12/2025 19:23
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/1/2016
    Envois: 153
    Karma: 419
     Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
     2 
    La voiture qui allait s'engager sur le rond point, le conducteur a pilé en se demandant si il n'avait pas halluciné en voyant une voiture lui passer au dessu:o
    Selvagor
    Posté le: 9/12/2025 19:50  Mis à jour: 9/12/2025 19:50
    #3
    Chaleur !
    Inscrit le: 17/11/2018
    Envois: 69
    Karma: 83
     Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
     0 
    Heureusement qu’il allait vite, sinon cela aurait été pire. Sans doute un ancien motard qui s’est trompé de véhicule.
    avalon471
    Posté le: 9/12/2025 20:07  Mis à jour: 9/12/2025 20:07
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2099
    Karma: 1567
     Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
     4 
    I Believe I Can Fly..ah bah oui en fait!
    oki_doki
    Posté le: 9/12/2025 21:31  Mis à jour: 9/12/2025 21:31
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/8/2014
    Envois: 286
    Karma: 270
     Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
     4 
    enfin la suite de Sherif, fais moi peur ! il était temps !
    Par contre tournage en Roumanie, ça sent le budget mini  🙂

    [Dukes of Hazzard] Générique Sherif, fais moi peur ! (début-fin)
    Emerys
    Posté le: 9/12/2025 23:09  Mis à jour: 9/12/2025 23:09
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1253
    Karma: 1813
     Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
     2 
    Un raccourci c’est un raccourci, c’est pas Waze qui l’aurait suggéré celui-ci !
    Roronoa
    Posté le: 9/12/2025 23:44  Mis à jour: 9/12/2025 23:44
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 137
    Karma: 205
     Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
     2 
    Nom de Zeus !
    Lindien
    Posté le: 10/12/2025 0:21  Mis à jour: 10/12/2025 0:21
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 16/3/2016
    Envois: 420
    Karma: 613
     Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
     3 
    Alors celle là ! je l'ai pas vu arriver 😮
    billyboy45
    Posté le: 10/12/2025 2:30  Mis à jour: 10/12/2025 2:30
    #9
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1188
    Karma: 2014
     Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
     1 
    Chrys77
    Posté le: 10/12/2025 10:35  Mis à jour: 10/12/2025 10:35
    #10
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3602
    Karma: 2559
     Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
     0 
    On est pas loin d'une mise en orbite !
    EndymionRaul
    Posté le: 10/12/2025 11:26  Mis à jour: 10/12/2025 11:27
    #11
    Je suis accro
    Inscrit le: 16/10/2019
    Envois: 1392
    Karma: 1403
     Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
     3 
    Baba-Yaga
    Posté le: 10/12/2025 11:27  Mis à jour: 10/12/2025 11:27
    #12
    Je poste trop
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 18895
    Karma: 13111
     Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
     0 
    C'était une Dolorean, non ?
    poiuytreza525
    Posté le: 10/12/2025 12:48  Mis à jour: 10/12/2025 12:48
    #13
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3752
    Karma: 1207
     Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
     1 
    Et voilà la photo de la voiture accidentée :
    Phadeb
    Posté le: 13/12/2025 16:28  Mis à jour: 13/12/2025 16:28
    #14
    J'aime glander ici
    Inscrit le: 7/3/2007
    Envois: 9302
    Karma: 391
     Re: C'est plus rapide de couper le rond-point
     0 
