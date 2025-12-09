

Vidéo : Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est précipité dans les tribunes d'un stade de baseball Posté par Koreus

Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est précipité dans les tribunes d'un stade de baseball en jugeant les réactions de la foule à sa course à leurs pieds.



Vidéo (29s) : Un caméraman suit un chat sans le voir





Vidéo : Un caméraman percuté par un skieur en half-pipe (JO 2022) Vidéo : Le caméraman de Slimane pendant l'Eurovision 2024 Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84978 Karma: 9297 Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est... Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est... 7 C'est que c'est un métier caméraman sportif, je suis toujours aussi ébahi de voir la capacité qu'ils ont pour réussir à suivre les balles, même si maintenant je suppose que les déplacements sont assisté pour rester focus sur ces dernières, mais là c'est bien la preuve que non. Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 39754 Karma: 20244 Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est... Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est... 9 @Crazy-13 particulièrement pour les sports collectifs sur des petits terrains, je pense au handball et au basketball !



exemple au basketball, avec une caméra d'épaule

Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1540 Karma: 2643 Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est... Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est... 6 Je ne sais pas si mon admiration doit aller davantage au cadreur qu'à ce spectateur qui ramasse sans crainte ce chat paniqué mayssmayss72 Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2010 Envois: 79 Karma: 71 Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est... Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est... 1 Chat alors !..



Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1540 Karma: 2643 Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est... Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est... 6 Je ne sais pas si mon admiration doit aller davantage au cadreur qu'à ce spectateur qui ramasse sans crainte ce chat paniqué mayssmayss72 Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2010 Envois: 79 Karma: 71 Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est... Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est... 1 Chat alors !..

Désolé... billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1188 Karma: 2014 Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est... Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est... 2 @Wiliwilliam Je suis moi même vidéaste pro (pas dans le même domaine) et c'est ultra impressionnant vous avez pas idée à quel point, l'anticipation de l'action, la fluidité du movement, le zoom punch in and out, tout en gardant le focus, tout est parfait. J'ai filmé une fois un match de boxe en longue focale sur trépied, c'était super dur! J'me demande souvent comment les caméramans sportifs ne se font pas berner par les feintes des joueurs, qui arrivent pourtant à berner les joueurs pros contre qui ils sont! Ca doit bien arriver de temps en temps que la caméra parte dans la mauvaise direction non?