Vidéo : Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est précipité dans les tribunes d'un stade de baseball

Crazy-13
Posté le: 9/12/2025 18:56 Mis à jour: 9/12/2025 18:56
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 84978
C'est que c'est un métier caméraman sportif, je suis toujours aussi ébahi de voir la capacité qu'ils ont pour réussir à suivre les balles, même si maintenant je suppose que les déplacements sont assisté pour rester focus sur ces dernières, mais là c'est bien la preuve que non.
Wiliwilliam
Posté le: 9/12/2025 21:15 Mis à jour: 9/12/2025 21:15
Inscrit le: 7/4/2012
Envois: 39754
@Crazy-13 particulièrement pour les sports collectifs sur des petits terrains, je pense au handball et au basketball !
exemple au basketball, avec une caméra d'épaule
Nebinaf
Posté le: 9/12/2025 23:49 Mis à jour: 9/12/2025 23:51
Inscrit le: 22/1/2014
Envois: 1540
Je ne sais pas si mon admiration doit aller davantage au cadreur qu'à ce spectateur qui ramasse sans crainte ce chat paniqué
mayssmayss72
Posté le: 10/12/2025 1:35 Mis à jour: 10/12/2025 1:35
Inscrit le: 1/12/2010
Envois: 79
Chat alors !..
Désolé...
billyboy45
Posté le: 10/12/2025 2:18 Mis à jour: 10/12/2025 2:19
Inscrit le: 17/7/2008
Envois: 1188
@Wiliwilliam Je suis moi même vidéaste pro (pas dans le même domaine) et c'est ultra impressionnant vous avez pas idée à quel point, l'anticipation de l'action, la fluidité du movement, le zoom punch in and out, tout en gardant le focus, tout est parfait. J'ai filmé une fois un match de boxe en longue focale sur trépied, c'était super dur! J'me demande souvent comment les caméramans sportifs ne se font pas berner par les feintes des joueurs, qui arrivent pourtant à berner les joueurs pros contre qui ils sont! Ca doit bien arriver de temps en temps que la caméra parte dans la mauvaise direction non?
