Vidéo : Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est précipité dans les tribunes d'un stade de baseball

Posté par Koreus le 9/12/2025 18:43:49

vidéo chat match baseball reaction public cameraman tribune
Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est précipité dans les tribunes d'un stade de baseball en jugeant les réactions de la foule à sa course à leurs pieds.




  • Source : Forum

    Crazy-13
    Posté le: 9/12/2025 18:56  Mis à jour: 9/12/2025 18:56
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 84978
    Karma: 9297
     Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est...
     7 
    C'est que c'est un métier caméraman sportif, je suis toujours aussi ébahi de voir la capacité qu'ils ont pour réussir à suivre les balles, même si maintenant je suppose que les déplacements sont assisté pour rester focus sur ces dernières, mais là c'est bien la preuve que non.
    Wiliwilliam
    Posté le: 9/12/2025 21:15  Mis à jour: 9/12/2025 21:15
    #2
    La loi c'est moi
    Inscrit le: 7/4/2012
    Envois: 39754
    Karma: 20244
     Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est...
     9 
    @Crazy-13 particulièrement pour les sports collectifs sur des petits terrains, je pense au handball et au basketball !

    exemple au basketball, avec une caméra d'épaule
    Nebinaf
    Posté le: 9/12/2025 23:49  Mis à jour: 9/12/2025 23:51
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1540
    Karma: 2643
     Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est...
     6 
    Je ne sais pas si mon admiration doit aller davantage au cadreur qu'à ce spectateur qui ramasse sans crainte ce chat paniqué
    mayssmayss72
    Posté le: 10/12/2025 1:35  Mis à jour: 10/12/2025 1:35
    #4
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 1/12/2010
    Envois: 79
    Karma: 71
     Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est...
     1 
    Chat alors !..

    Désolé...
    billyboy45
    Posté le: 10/12/2025 2:18  Mis à jour: 10/12/2025 2:19
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1188
    Karma: 2014
     Re: Un caméraman suit parfaitement un chat qui s'est...
     2 
    @Wiliwilliam Je suis moi même vidéaste pro (pas dans le même domaine) et c'est ultra impressionnant vous avez pas idée à quel point, l'anticipation de l'action, la fluidité du movement, le zoom punch in and out, tout en gardant le focus, tout est parfait. J'ai filmé une fois un match de boxe en longue focale sur trépied, c'était super dur! J'me demande souvent comment les caméramans sportifs ne se font pas berner par les feintes des joueurs, qui arrivent pourtant à berner les joueurs pros contre qui ils sont! Ca doit bien arriver de temps en temps que la caméra parte dans la mauvaise direction non?
