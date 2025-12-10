Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : C'est beau l'amour

Posté par Koreus le 10/12/2025 10:06:18

vidéo bisou vomi alcool ivre embrasser
S'embrasser après avoir trop bu, mauvaise idée....




    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    pyromane51
    Posté le: 10/12/2025 11:19  Mis à jour: 10/12/2025 11:19
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 13/5/2023
    Envois: 40
    Re: C'est beau l'amour
     8 
    C'est meilleur réchauffé...
    teletactica
    Posté le: 10/12/2025 10:30  Mis à jour: 10/12/2025 10:30
    Je m'installe
    Inscrit le: 24/6/2016
    Envois: 106
    Karma: 249
    Re: C'est beau l'amour
     6 
    Magnifique exemple de trophallaxie . Bzzzzz Bzzz

    11 commentaires

    Auteur Conversation
    teletactica
    Posté le: 10/12/2025 10:30  Mis à jour: 10/12/2025 10:30
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 24/6/2016
    Envois: 106
    Karma: 249
     Re: C'est beau l'amour
     6 
    Magnifique exemple de trophallaxie . Bzzzzz Bzzz
    Chrys77
    Posté le: 10/12/2025 10:40  Mis à jour: 10/12/2025 10:40
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3602
    Karma: 2559
     Re: C'est beau l'amour
     2 
    C'est ce qu'on appelle un échange de fluides
    pyromane51
    Posté le: 10/12/2025 11:19  Mis à jour: 10/12/2025 11:19
    #3
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 13/5/2023
    Envois: 40
     Re: C'est beau l'amour
     8 
    C'est meilleur réchauffé...
    Baba-Yaga
    Posté le: 10/12/2025 11:25  Mis à jour: 10/12/2025 11:25
    #4
    Je poste trop
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 18895
    Karma: 13111
     Re: C'est beau l'amour
     3 
    J'ai lu la description. Ça m'a suffit.
    poiuytreza525
    Posté le: 10/12/2025 12:43  Mis à jour: 10/12/2025 12:43
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3752
    Karma: 1207
     Re: C'est beau l'amour
     1 
    Erk, au deuxième visionnage ça m'a donné la gerbe.
    Soyarow
    Posté le: 10/12/2025 13:42  Mis à jour: 10/12/2025 13:42
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 19/10/2019
    Envois: 242
    Karma: 544
     Re: C'est beau l'amour
     1 
    Pour une fois que c’est l’inverse !
    tomdsign
    Posté le: 10/12/2025 17:48  Mis à jour: 10/12/2025 17:48
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 26/2/2014
    Envois: 158
    Karma: 371
     Re: C'est beau l'amour
     3 
    @teletactica Pas facile à placer celui là +26pts
    ablator
    Posté le: 10/12/2025 19:52  Mis à jour: 10/12/2025 19:52
    #8
    Je suis accro
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 1952
    Karma: 3685
     Re: C'est beau l'amour
     1 
    faut pas confondre aimer ton pote et émétophobe
    Ceriug
    Posté le: 10/12/2025 20:37  Mis à jour: 10/12/2025 20:37
    #9
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2012
    Envois: 606
    Karma: 842
     Re: C'est beau l'amour
     1 

    Chainsaw Man ED / Ending 7 - Creditless | 4K | 60fps | Lyrics
    Crazy-13
    Posté le: 10/12/2025 23:18  Mis à jour: 10/12/2025 23:18
    #10
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 84978
    Karma: 9297
     Re: C'est beau l'amour
     0 
    je préfère encore que ça arrive pendant les préliminaires dans la chambre.
    nonsense_neo
    Posté le: 15/12/2025 14:34  Mis à jour: 15/12/2025 14:34
    #11
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 25/4/2015
    Envois: 94
    Karma: 116
     Re: C'est beau l'amour
     0 
    euh.. @Koreus dans le contexte c'est normal la proposition en dessous ? Un petit coté GOT ?
