Vidéo : C'est beau l'amour

|Conversation
teletactica
Posté le: 10/12/2025 10:30 Mis à jour: 10/12/2025 10:30
Re: C'est beau l'amour
Magnifique exemple de trophallaxie . Bzzzzz Bzzz
Chrys77
Posté le: 10/12/2025 10:40 Mis à jour: 10/12/2025 10:40
Re: C'est beau l'amour
C'est ce qu'on appelle un échange de fluides
pyromane51
Posté le: 10/12/2025 11:19 Mis à jour: 10/12/2025 11:19
Re: C'est beau l'amour
C'est meilleur réchauffé...
Baba-Yaga
Posté le: 10/12/2025 11:25 Mis à jour: 10/12/2025 11:25
Re: C'est beau l'amour
J'ai lu la description. Ça m'a suffit.
poiuytreza525
Posté le: 10/12/2025 12:43 Mis à jour: 10/12/2025 12:43
Re: C'est beau l'amour
Erk, au deuxième visionnage ça m'a donné la gerbe.
Soyarow
Posté le: 10/12/2025 13:42 Mis à jour: 10/12/2025 13:42
Re: C'est beau l'amour
Pour une fois que c’est l’inverse !
tomdsign
Posté le: 10/12/2025 17:48 Mis à jour: 10/12/2025 17:48
Re: C'est beau l'amour
@teletactica Pas facile à placer celui là +26pts
ablator
Posté le: 10/12/2025 19:52 Mis à jour: 10/12/2025 19:52
Re: C'est beau l'amour
faut pas confondre aimer ton pote et émétophobe
Ceriug
Posté le: 10/12/2025 20:37 Mis à jour: 10/12/2025 20:37
Re: C'est beau l'amour
Chainsaw Man ED / Ending 7 - Creditless | 4K | 60fps | Lyrics
Crazy-13
Posté le: 10/12/2025 23:18 Mis à jour: 10/12/2025 23:18
Re: C'est beau l'amour
je préfère encore que ça arrive pendant les préliminaires dans la chambre.
nonsense_neo
Posté le: 15/12/2025 14:34 Mis à jour: 15/12/2025 14:34
Re: C'est beau l'amour
euh.. @Koreus
dans le contexte c'est normal la proposition en dessous ? Un petit coté GOT ?
