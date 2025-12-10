

Vidéo : Ne pas regarder où tu vas Posté par Koreus

Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?



Vidéo (8s) : Courir sans regarder devant





poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3752 Karma: 1207 Re: Ne pas regarder où tu vas 2 Il est arrivé même chose à un ami en vélo, il me parlait sans regarder devant et boom le poteau.

Résultat grosse bosse comme je n'en avais jamais vu sur sa tête mais il va bien maintenant. ^^ Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10679 Karma: 4572 Re: Ne pas regarder où tu vas 2 De même quand jetais gamin, je marchais sur le trottoir, je regardais une voiture qui passe , poteau en béton , l'angle dans le front , ouvert , point de suture (a vif sans anesthésie, a l'époque les con)

Ça fait très con.



Résultat grosse bosse comme je n'en avais jamais vu sur sa tête mais il va bien maintenant. ^^ Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10679 Karma: 4572 Re: Ne pas regarder où tu vas Re: Ne pas regarder où tu vas 2 De même quand jetais gamin, je marchais sur le trottoir, je regardais une voiture qui passe , poteau en béton , l'angle dans le front , ouvert , point de suture (a vif sans anesthésie, a l'époque les con)



MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2505 Karma: 5001 Re: Ne pas regarder où tu vas 4 C'est ce qui s'appelle "être coiffé au poteau" ? Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 624 Karma: 1266 Re: Ne pas regarder où tu vas 1 Rien ne sert de courir il faut partir à point regarder devant soi. Gibet Je m'installe Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 253 Karma: 287 Re: Ne pas regarder où tu vas 4

Ouais enfin, il a quand même gardé quelques séquelles ...



Ouais enfin, il a quand même gardé quelques séquelles ...

Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84978 Karma: 9297 Re: Ne pas regarder où tu vas 1 il peut dire merci à sa fille chérie de ne pas l'avoir prévenu du danger. Batfly Je viens d'arriver Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 62 Karma: 147 Re: Ne pas regarder où tu vas 0

On dirait même qu'elle le pousse intentionnellement ! spyke257 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/10/2020 Envois: 36 Re: Ne pas regarder où tu vas 0 Merci pour l'anti spoil !