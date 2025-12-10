Vidéo : Ne pas regarder où tu vas

|Auteur
poiuytreza525
Posté le: 10/12/2025 12:37 Mis à jour: 10/12/2025 12:37
Je masterise !
Re: Ne pas regarder où tu vas
Il est arrivé même chose à un ami en vélo, il me parlait sans regarder devant et boom le poteau.
Résultat grosse bosse comme je n'en avais jamais vu sur sa tête mais il va bien maintenant. ^^
Loom-
Posté le: 10/12/2025 13:27 Mis à jour: 10/12/2025 13:27
Je poste trop
Re: Ne pas regarder où tu vas
De même quand jetais gamin, je marchais sur le trottoir, je regardais une voiture qui passe , poteau en béton , l'angle dans le front , ouvert , point de suture (a vif sans anesthésie, a l'époque les con)
Ça fait très con.
MYRRZINN
Posté le: 10/12/2025 16:52 Mis à jour: 10/12/2025 16:52
Je masterise !
Re: Ne pas regarder où tu vas
C'est ce qui s'appelle "être coiffé au poteau" ?
Bukowski
Posté le: 10/12/2025 16:53 Mis à jour: 10/12/2025 16:53
Je suis accro
Re: Ne pas regarder où tu vas
Rien ne sert de courir il faut
partir à point regarder devant soi.
Gibet
Posté le: 10/12/2025 18:13 Mis à jour: 10/12/2025 18:13
Je m'installe
Re: Ne pas regarder où tu vas
Citation :
@poiuytreza525
Il est arrivé même chose à un ami en vélo, il me parlait sans regarder devant et boom le poteau.
Résultat grosse bosse comme je n'en avais jamais vu sur sa tête mais il va bien maintenant. ^^
Ouais enfin, il a quand même gardé quelques séquelles ...
Crazy-13
Posté le: 10/12/2025 23:21 Mis à jour: 10/12/2025 23:21
Je poste trop
Re: Ne pas regarder où tu vas
il peut dire merci à sa fille chérie de ne pas l'avoir prévenu du danger.
Batfly
Posté le: 11/12/2025 3:33 Mis à jour: 11/12/2025 3:33
Je viens d'arriver
Re: Ne pas regarder où tu vas
Citation :
@Crazy-13
il peut dire merci à sa fille chérie de ne pas l'avoir prévenu du danger.
On dirait même qu'elle le pousse intentionnellement !
spyke257
Posté le: 13/12/2025 14:58 Mis à jour: 13/12/2025 14:58
Je viens d'arriver
Re: Ne pas regarder où tu vas
Merci pour l'anti spoil !
