Vidéo : Ne pas regarder où tu vas

Posté par Koreus le 10/12/2025 12:04:51

vidéo poteau tete courir fille fail
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?




    poiuytreza525
    Posté le: 10/12/2025 12:37  Mis à jour: 10/12/2025 12:37
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3752
    Karma: 1207
     Re: Ne pas regarder où tu vas
     2 
    Il est arrivé même chose à un ami en vélo, il me parlait sans regarder devant et boom le poteau.

    Résultat grosse bosse comme je n'en avais jamais vu sur sa tête mais il va bien maintenant. ^^
    Loom-
    Posté le: 10/12/2025 13:27  Mis à jour: 10/12/2025 13:27
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10679
    Karma: 4572
     Re: Ne pas regarder où tu vas
     2 
    De même quand jetais gamin, je marchais sur le trottoir, je regardais une voiture qui passe , poteau en béton , l'angle dans le front , ouvert , point de suture (a vif sans anesthésie, a l'époque les con)

    Ça fait très con.
    MYRRZINN
    Posté le: 10/12/2025 16:52  Mis à jour: 10/12/2025 16:52
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 2505
    Karma: 5001
     Re: Ne pas regarder où tu vas
     4 
    C'est ce qui s'appelle "être coiffé au poteau" ?
    Bukowski
    Posté le: 10/12/2025 16:53  Mis à jour: 10/12/2025 16:53
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 12/7/2021
    Envois: 624
    Karma: 1266
     Re: Ne pas regarder où tu vas
     1 
    Rien ne sert de courir il faut partir à point regarder devant soi.
    Gibet
    Posté le: 10/12/2025 18:13  Mis à jour: 10/12/2025 18:13
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/7/2021
    Envois: 253
    Karma: 287
     Re: Ne pas regarder où tu vas
     4 
    Citation :

    @poiuytreza525
    Il est arrivé même chose à un ami en vélo, il me parlait sans regarder devant et boom le poteau.

    Résultat grosse bosse comme je n'en avais jamais vu sur sa tête mais il va bien maintenant. ^^

    Ouais enfin, il a quand même gardé quelques séquelles ...
    Crazy-13
    Posté le: 10/12/2025 23:21  Mis à jour: 10/12/2025 23:21
    #6
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 84978
    Karma: 9297
     Re: Ne pas regarder où tu vas
     1 
    il peut dire merci à sa fille chérie de ne pas l'avoir prévenu du danger.
    Batfly
    Posté le: 11/12/2025 3:33  Mis à jour: 11/12/2025 3:33
    #7
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 9/8/2023
    Envois: 62
    Karma: 147
     Re: Ne pas regarder où tu vas
     0 
    Citation :

    @Crazy-13
    il peut dire merci à sa fille chérie de ne pas l'avoir prévenu du danger.


    On dirait même qu'elle le pousse intentionnellement !
    spyke257
    Posté le: 13/12/2025 14:58  Mis à jour: 13/12/2025 14:58
    #8
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 11/10/2020
    Envois: 36
     Re: Ne pas regarder où tu vas
     0 
    Merci pour l'anti spoil !
