

Vidéo : Elle voulait l'empêcher de prendre la place de parking Posté par Koreus

Une femme réserve une place de parking et empêche un automobiliste de se garer.



Vidéo (33s) : Automobiliste vs Piéton qui garde une place de parking





Sur le même sujet :

Vidéo : Le conducteur d'un pickup fait de la place pour se garer Vidéo : Une femme se gare sur une place de parking Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1540 Karma: 2643 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 12 Je ne crie pas au fake. Une automobile est parfaitement capable de se garer seule depuis plusieurs années.

En revanche je n'exclus pas la mise en scène Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 898 Karma: 1131 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 7

@Nebinaf

Je ne crie pas au fake. Une automobile est parfaitement capable de se garer seule depuis plusieurs années.

En revanche je n'exclus pas la mise en scène

Dans ce cas, et même si je ne me sens pas contraint de te dire à quel point tu es crédule, je ne m'autoriserais pas à refuser toute exclusion d'une certaine absence de suspicion de ta part !

...et vice et versa. Citation :Dans ce cas, et même si je ne me sens pas contraint de te dire à quel point tu es crédule, je ne m'autoriserais pas à refuser toute exclusion d'une certaine absence de suspicion de ta part !...et vice et versa.

15 commentaires Auteur Conversation Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 15901 Karma: 17030 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 4 Magnifique, je ne l'ai pas vu venir tout comme la dame ^^ poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3752 Karma: 1207 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 3 Un futur à la fois effrayant et magnifique. 2passageICI Je m'installe Inscrit le: 9/5/2023 Envois: 209 Karma: 236 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 0 C'est exactement pour ça que je déteste les places de parking ! Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1540 Karma: 2643 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 12 Je ne crie pas au fake. Une automobile est parfaitement capable de se garer seule depuis plusieurs années.

En revanche je n'exclus pas la mise en scène Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 898 Karma: 1131 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 7

@Nebinaf

Je ne crie pas au fake. Une automobile est parfaitement capable de se garer seule depuis plusieurs années.

En revanche je n'exclus pas la mise en scène

Dans ce cas, et même si je ne me sens pas contraint de te dire à quel point tu es crédule, je ne m'autoriserais pas à refuser toute exclusion d'une certaine absence de suspicion de ta part !

...et vice et versa. Citation :Dans ce cas, et même si je ne me sens pas contraint de te dire à quel point tu es crédule, je ne m'autoriserais pas à refuser toute exclusion d'une certaine absence de suspicion de ta part !...et vice et versa. blunder Je viens d'arriver Inscrit le: 14/2/2021 Envois: 8 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 4 L'ouest est vraiment dépassé, l'avenir, et me déjà le présent est à l'Est, on est largué sur tous les plans, économique, démographique, éducatif, technologique, moral. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84978 Karma: 9297 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 1 Je me demandais ce que c'était comme modèle de voiture, et ça serait une Huawei Shangjie H5 (merci Google Lens, je ne savais pas Huawei faisait des voitures). EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1392 Karma: 1403 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 0 C'est la fin du monde. maddguez Je m'installe Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 197 Karma: 404 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 0 Les gens qui "réservent" des places sur les parkings bondés, c'est insupportable et un manque de respect, si t'es seul ou respectueux globalement t'as aucune chance. Carrément des "gens", toujours le même profil, viennent réserver une place alors que tu es déjà en train de te garer, ou parce qu'ils ont demandé à la personne qui occupait la place auparavant, comme si elle avait un quelconque droit sur la place, et même quand tu attendais déjà devant !



C'était mon coup de gueule, de mec de banlieue parisienne, qu'en a marre d'être à deux doigts de se battre pour pouvoir garer sa caisse dans certains endroits. billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1188 Karma: 2014 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 2 Très cool comme fonction mais ça sent quand même vachement la pub déguisée faite par la marque de voiture Sebmagic J'aime glander ici Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 6336 Karma: 2804 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 1 Purée je dois sûrement être hyper vieux dans ma tête parce qu'à aucun moment je n'aurais imaginé que la voiture s'était garée toute seule.



D'ailleurs quand j'ai lu la description ("a laissé faire la technologie"), je me suis dit "mais qu'est-ce que qu'il raconte ?".



Pour moi, le type avait simplement demandé à son pote (situé côté passager) de prendre sa place pour la garer après qu'il soit sorti. J'avais trouvé ça génial. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1253 Karma: 1813 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 0 La mienne fait ça à la télécommande, mais sans manoeuvres, il faut la placer bien en face Kendaar Je masterise ! Inscrit le: 18/4/2017 Envois: 3080 Karma: 1780 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 3 bientot on descendra de sa voiture là où on veut , elle ira se garer toute seule où elle peut et reviendra nous chercher quand on aura a nouveau besoin d'elle . Sebmagic J'aime glander ici Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 6336 Karma: 2804 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 1

@Kendaar

bientot on descendra de sa voiture là où on veut , elle ira se garer toute seule où elle peut et reviendra nous chercher quand on aura a nouveau besoin d'elle .



Citation : Kendaar Je masterise ! Inscrit le: 18/4/2017 Envois: 3080 Karma: 1780 Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p... 0 Sebmagic on a deja les montres connecté et les voiture quasi autonomes reste plus qu'a rassembler les 2 ah K2000 c'est pour bientot on a deja les montres connecté et les voiture quasi autonomes reste plus qu'a rassembler les 2ah K2000 c'est pour bientot Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.