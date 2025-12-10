Vidéo : Elle voulait l'empêcher de prendre la place de parking

|Auteur
|Conversation
|
Yazguen
|
Posté le: 10/12/2025 12:37 Mis à jour: 10/12/2025 12:37
|
Je poste trop
Inscrit le: 18/2/2005
Envois: 15901
Karma: 17030
|
Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
4
Magnifique, je ne l'ai pas vu venir tout comme la dame ^^
|
|
|
poiuytreza525
|
Posté le: 10/12/2025 12:51 Mis à jour: 10/12/2025 12:51
|
Je masterise !
Inscrit le: 18/1/2013
Envois: 3752
Karma: 1207
|
Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
3
Un futur à la fois effrayant et magnifique.
|
|
|
2passageICI
|
Posté le: 10/12/2025 13:01 Mis à jour: 10/12/2025 13:01
|
Je m'installe
Inscrit le: 9/5/2023
Envois: 209
Karma: 236
|
Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
0
C'est exactement pour ça que je déteste les places de parking !
|
|
|
Nebinaf
|
Posté le: 10/12/2025 13:05 Mis à jour: 10/12/2025 13:05
|
Je suis accro
Inscrit le: 22/1/2014
Envois: 1540
Karma: 2643
|
Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
12
Je ne crie pas au fake. Une automobile est parfaitement capable de se garer seule depuis plusieurs années.
En revanche je n'exclus pas la mise en scène
|
|
|
Spartak
|
Posté le: 10/12/2025 19:28 Mis à jour: 10/12/2025 19:28
|
Je suis accro
Inscrit le: 23/4/2006
Envois: 898
Karma: 1131
|
Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
7
Citation :
@Nebinaf
Je ne crie pas au fake. Une automobile est parfaitement capable de se garer seule depuis plusieurs années.
En revanche je n'exclus pas la mise en scène
Dans ce cas, et même si je ne me sens pas contraint de te dire à quel point tu es crédule, je ne m'autoriserais pas à refuser toute exclusion d'une certaine absence de suspicion de ta part !
...et vice et versa.
|
|
|
blunder
|
Posté le: 10/12/2025 19:56 Mis à jour: 10/12/2025 19:56
|
Je viens d'arriver
Inscrit le: 14/2/2021
Envois: 8
|
Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
4
L'ouest est vraiment dépassé, l'avenir, et me déjà le présent est à l'Est, on est largué sur tous les plans, économique, démographique, éducatif, technologique, moral.
|
|
|
Crazy-13
|
Posté le: 10/12/2025 23:29 Mis à jour: 10/12/2025 23:29
|
Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 84978
Karma: 9297
|
Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
1
Je me demandais ce que c'était comme modèle de voiture, et ça serait une Huawei Shangjie H5 (merci Google Lens, je ne savais pas Huawei faisait des voitures).
|
|
|
EndymionRaul
|
Posté le: 11/12/2025 3:37 Mis à jour: 11/12/2025 3:37
|
Je suis accro
Inscrit le: 16/10/2019
Envois: 1392
Karma: 1403
|
Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
0
C'est la fin du monde.
|
|
|
maddguez
|
Posté le: 11/12/2025 4:08 Mis à jour: 11/12/2025 4:08
|
Je m'installe
Inscrit le: 9/2/2018
Envois: 197
Karma: 404
|
Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
0
Les gens qui "réservent" des places sur les parkings bondés, c'est insupportable et un manque de respect, si t'es seul ou respectueux globalement t'as aucune chance. Carrément des "gens", toujours le même profil, viennent réserver une place alors que tu es déjà en train de te garer, ou parce qu'ils ont demandé à la personne qui occupait la place auparavant, comme si elle avait un quelconque droit sur la place, et même quand tu attendais déjà devant !
C'était mon coup de gueule, de mec de banlieue parisienne, qu'en a marre d'être à deux doigts de se battre pour pouvoir garer sa caisse dans certains endroits.
|
|
|
billyboy45
|
Posté le: 11/12/2025 4:27 Mis à jour: 11/12/2025 4:27
|
Je suis accro
Inscrit le: 17/7/2008
Envois: 1188
Karma: 2014
|
Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
2
Très cool comme fonction mais ça sent quand même vachement la pub déguisée faite par la marque de voiture
|
|
|
Sebmagic
|
Posté le: 11/12/2025 18:03 Mis à jour: 11/12/2025 18:03
|
J'aime glander ici
Inscrit le: 26/11/2007
Envois: 6336
Karma: 2804
|
Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
1
Purée je dois sûrement être hyper vieux dans ma tête parce qu'à aucun moment je n'aurais imaginé que la voiture s'était garée toute seule.
D'ailleurs quand j'ai lu la description ("a laissé faire la technologie"), je me suis dit "mais qu'est-ce que qu'il raconte ?".
Pour moi, le type avait simplement demandé à son pote (situé côté passager) de prendre sa place pour la garer après qu'il soit sorti. J'avais trouvé ça génial.
|
|
|
Emerys
|
Posté le: 11/12/2025 23:06 Mis à jour: 11/12/2025 23:06
|
Je suis accro
Inscrit le: 24/4/2006
Envois: 1253
Karma: 1813
|
Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
0
La mienne fait ça à la télécommande, mais sans manoeuvres, il faut la placer bien en face
|
|
|
Kendaar
|
Posté le: 12/12/2025 1:20 Mis à jour: 12/12/2025 1:20
|
Je masterise !
Inscrit le: 18/4/2017
Envois: 3080
Karma: 1780
|
Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
3
bientot on descendra de sa voiture là où on veut , elle ira se garer toute seule où elle peut et reviendra nous chercher quand on aura a nouveau besoin d'elle .
|
|
|
Sebmagic
|
Posté le: 14/12/2025 18:55 Mis à jour: 14/12/2025 18:55
|
J'aime glander ici
Inscrit le: 26/11/2007
Envois: 6336
Karma: 2804
|
Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
1
Citation :
@Kendaar
bientot on descendra de sa voiture là où on veut , elle ira se garer toute seule où elle peut et reviendra nous chercher quand on aura a nouveau besoin d'elle .
|
|
|
Kendaar
|
Posté le: 14/12/2025 19:03 Mis à jour: 14/12/2025 19:03
|
Je masterise !
Inscrit le: 18/4/2017
Envois: 3080
Karma: 1780
|
Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
0
@Sebmagic
on a deja les montres connecté et les voiture quasi autonomes reste plus qu'a rassembler les 2
ah K2000 c'est pour bientot
|
|