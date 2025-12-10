Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Elle voulait l'empêcher de prendre la place de parking

Posté par Koreus le 10/12/2025 12:19:49

vidéo parking voiture garer place
Une femme réserve une place de parking et empêche un automobiliste de se garer.




    Top commentaires

    Nebinaf
    Posté le: 10/12/2025 13:05  Mis à jour: 10/12/2025 13:05
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1540
    Karma: 2643
    Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     12 
    Je ne crie pas au fake. Une automobile est parfaitement capable de se garer seule depuis plusieurs années.
    En revanche je n'exclus pas la mise en scène
    Spartak
    Posté le: 10/12/2025 19:28  Mis à jour: 10/12/2025 19:28
    Je suis accro
    Inscrit le: 23/4/2006
    Envois: 898
    Karma: 1131
    Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     7 
    Citation :

    @Nebinaf
    Je ne crie pas au fake. Une automobile est parfaitement capable de se garer seule depuis plusieurs années.
    En revanche je n'exclus pas la mise en scène

    Dans ce cas, et même si je ne me sens pas contraint de te dire à quel point tu es crédule, je ne m'autoriserais pas à refuser toute exclusion d'une certaine absence de suspicion de ta part !
    ...et vice et versa.

    Yazguen
    Posté le: 10/12/2025 12:37  Mis à jour: 10/12/2025 12:37
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 15901
    Karma: 17030
     Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     4 
    Magnifique, je ne l'ai pas vu venir tout comme la dame ^^
    poiuytreza525
    Posté le: 10/12/2025 12:51  Mis à jour: 10/12/2025 12:51
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3752
    Karma: 1207
     Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     3 
    Un futur à la fois effrayant et magnifique.
    2passageICI
    Posté le: 10/12/2025 13:01  Mis à jour: 10/12/2025 13:01
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/5/2023
    Envois: 209
    Karma: 236
     Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     0 
    C'est exactement pour ça que je déteste les places de parking !
    Nebinaf
    Posté le: 10/12/2025 13:05  Mis à jour: 10/12/2025 13:05
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1540
    Karma: 2643
     Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     12 
    Je ne crie pas au fake. Une automobile est parfaitement capable de se garer seule depuis plusieurs années.
    En revanche je n'exclus pas la mise en scène
    Spartak
    Posté le: 10/12/2025 19:28  Mis à jour: 10/12/2025 19:28
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 23/4/2006
    Envois: 898
    Karma: 1131
     Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     7 
    Citation :

    @Nebinaf
    Je ne crie pas au fake. Une automobile est parfaitement capable de se garer seule depuis plusieurs années.
    En revanche je n'exclus pas la mise en scène

    Dans ce cas, et même si je ne me sens pas contraint de te dire à quel point tu es crédule, je ne m'autoriserais pas à refuser toute exclusion d'une certaine absence de suspicion de ta part !
    ...et vice et versa.
    blunder
    Posté le: 10/12/2025 19:56  Mis à jour: 10/12/2025 19:56
    #6
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 14/2/2021
    Envois: 8
     Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     4 
    L'ouest est vraiment dépassé, l'avenir, et me déjà le présent est à l'Est, on est largué sur tous les plans, économique, démographique, éducatif, technologique, moral.
    Crazy-13
    Posté le: 10/12/2025 23:29  Mis à jour: 10/12/2025 23:29
    #7
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 84978
    Karma: 9297
     Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     1 
    Je me demandais ce que c'était comme modèle de voiture, et ça serait une Huawei Shangjie H5 (merci Google Lens, je ne savais pas Huawei faisait des voitures).
    EndymionRaul
    Posté le: 11/12/2025 3:37  Mis à jour: 11/12/2025 3:37
    #8
    Je suis accro
    Inscrit le: 16/10/2019
    Envois: 1392
    Karma: 1403
     Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     0 
    C'est la fin du monde.
    maddguez
    Posté le: 11/12/2025 4:08  Mis à jour: 11/12/2025 4:08
    #9
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/2/2018
    Envois: 197
    Karma: 404
     Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     0 
    Les gens qui "réservent" des places sur les parkings bondés, c'est insupportable et un manque de respect, si t'es seul ou respectueux globalement t'as aucune chance. Carrément des "gens", toujours le même profil, viennent réserver une place alors que tu es déjà en train de te garer, ou parce qu'ils ont demandé à la personne qui occupait la place auparavant, comme si elle avait un quelconque droit sur la place, et même quand tu attendais déjà devant !

    C'était mon coup de gueule, de mec de banlieue parisienne, qu'en a marre d'être à deux doigts de se battre pour pouvoir garer sa caisse dans certains endroits.
    billyboy45
    Posté le: 11/12/2025 4:27  Mis à jour: 11/12/2025 4:27
    #10
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1188
    Karma: 2014
     Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     2 
    Très cool comme fonction mais ça sent quand même vachement la pub déguisée faite par la marque de voiture
    Sebmagic
    Posté le: 11/12/2025 18:03  Mis à jour: 11/12/2025 18:03
    #11
    J'aime glander ici
    Inscrit le: 26/11/2007
    Envois: 6336
    Karma: 2804
     Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     1 
    Purée je dois sûrement être hyper vieux dans ma tête parce qu'à aucun moment je n'aurais imaginé que la voiture s'était garée toute seule.

    D'ailleurs quand j'ai lu la description ("a laissé faire la technologie"), je me suis dit "mais qu'est-ce que qu'il raconte ?".

    Pour moi, le type avait simplement demandé à son pote (situé côté passager) de prendre sa place pour la garer après qu'il soit sorti. J'avais trouvé ça génial.
    Emerys
    Posté le: 11/12/2025 23:06  Mis à jour: 11/12/2025 23:06
    #12
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1253
    Karma: 1813
     Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     0 
    La mienne fait ça à la télécommande, mais sans manoeuvres, il faut la placer bien en face
    Kendaar
    Posté le: 12/12/2025 1:20  Mis à jour: 12/12/2025 1:20
    #13
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/4/2017
    Envois: 3080
    Karma: 1780
     Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     3 
    bientot on descendra de sa voiture là où on veut , elle ira se garer toute seule où elle peut et reviendra nous chercher quand on aura a nouveau besoin d'elle .
    Sebmagic
    Posté le: 14/12/2025 18:55  Mis à jour: 14/12/2025 18:55
    #14
    J'aime glander ici
    Inscrit le: 26/11/2007
    Envois: 6336
    Karma: 2804
     Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     1 
    Citation :

    @Kendaar
    bientot on descendra de sa voiture là où on veut , elle ira se garer toute seule où elle peut et reviendra nous chercher quand on aura a nouveau besoin d'elle .
    Kendaar
    Posté le: 14/12/2025 19:03  Mis à jour: 14/12/2025 19:03
    #15
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/4/2017
    Envois: 3080
    Karma: 1780
     Re: Elle voulait l'empêcher de prendre la place de p...
     0 
    @Sebmagic on a deja les montres connecté et les voiture quasi autonomes reste plus qu'a rassembler les 2 🙂 ah K2000 c'est pour bientot 🙂
