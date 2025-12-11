Vidéo : Le conte de Noël d'Intermarché

|Auteur
Stromtooper
Posté le: 11/12/2025 9:08
Je m'installe
Inscrit le: 10/2/2021
Envois: 269
Karma: 1114
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
22
On remarquera que les poissons ne sont pas considérés comme des animaux !
Nikus
Posté le: 11/12/2025 9:15
Je viens d'arriver
Inscrit le: 21/11/2022
Envois: 93
Karma: 205
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
8
Sont fort InterMarché avec toutes leur pub qui ressemble à des mini films ! (ma femme à déjà versé sa larme devant celle du mari veuf !)
Drakylla
Posté le: 11/12/2025 9:46
Je suis accro
Inscrit le: 5/3/2013
Envois: 1428
Karma: 1005
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
0
J'en peux plus des pubs intermarché interminables, ça me rappelle le temps où je regardais la télévision pour me taper 30 minutes de publicité à cause de ça.
oldbear
Posté le: 11/12/2025 12:17
Dalmatiens
Inscrit le: 25/6/2008
Envois: 101
Karma: 92
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
13
Au moins, Intermarché bosse avec un studio de réal 3D (Français de surcroit) contrairement à la SNCF qui n'en a plus rien à faire et génère ses pubs via IA...
Crazy-13
Posté le: 11/12/2025 12:57
Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 84978
Karma: 9297
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
0
Fallait pas se sentir obligé de le partager ici, je pense qu'on a suffisamment l'occasion de voir cette pub autrement.
MYRRZINN
Posté le: 11/12/2025 13:17
Je masterise !
Inscrit le: 9/1/2019
Envois: 2505
Karma: 5001
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
0
Intermarché cherche a avoir une position honorable question faussement positive pour la santé.
La véritable question est (et j'englobe tous les distributeurs concurrents également) : quelle est le pourcentage de produits bon pour la santé sont vendus au sein de leurs surfaces ? Qu'est-ce qui leur est le plus rentable ? Clairement la réponse, tout le monde le sait : ce ne sont pas très certainement les fruits et légumes qui font la marge la plus importante d'une grande surface. Donc, la démarche d'Intermarché est totalement hypocrite.
seuls les "non comprenants" tombent dans le piège.
Wally92
Posté le: 11/12/2025 13:21
Je m'installe
Inscrit le: 22/11/2004
Envois: 184
Karma: 200
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
11
@Crazy-13 Alors non, je ne suis pas d'accord. Aucune chance que je voie cette pub en dehors de Koreus...
Après c'est mignon, mais c'est comme le green washing, la réalité est toute autre.
poiuytreza525
Posté le: 11/12/2025 14:06
Je masterise !
Inscrit le: 18/1/2013
Envois: 3752
Karma: 1207
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
1
J'ai hésité à cliquer voyant que c'était une pub mais comme c'est un sujet dont les gens peuvent potentiellement parler en ce moment, je me suis dit que c'était bien de savoir de quoi il retourne...
C'est mieux que les pubs insupportable avec des téléphones, des chiens qui hurlent ou des bébés qui pleurent pour sûr. Mais bon ça reste de la pub et même si l'animation est sympa ça ne va pas chercher bien loin.
J'ai également été choqué par le coup du poisson qui n'est pas un animal. ^^
Batfly
Posté le: 11/12/2025 14:06
Je viens d'arriver
Inscrit le: 9/8/2023
Envois: 62
Karma: 147
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
0
Mon Ublock Origin s'est sentit trahit par Koreus
Nikus
Posté le: 11/12/2025 14:17
Je viens d'arriver
Inscrit le: 21/11/2022
Envois: 93
Karma: 205
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
0
Citation :
@Drakylla
J'en peux plus des pubs intermarché interminables, ça me rappelle le temps où je regardais la télévision pour me taper 30 minutes de publicité à cause de ça.
Je préfère ça à "mercurochrome le pansement des héros"...
Wiliwilliam
Posté le: 11/12/2025 14:27
La loi c'est moi
Inscrit le: 7/4/2012
Envois: 39754
Karma: 20244
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
0
Regardez cette pub, et ensuite regardez la pub de noël de Coca-cola.
Mopimoi
Posté le: 11/12/2025 15:48
Je suis accro
Inscrit le: 10/2/2010
Envois: 624
Karma: 3493
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
4
Ca y est, on est passé à la génération des descriptions par IA sur Koreus aussi...
Bah c'est bien raté, elle est toute moisite la description, à peu près fausse du début à la fin.
Autrement dit : d'mon temps, c'était mieux avant, bande de jeunes !
filleapoil
Posté le: 11/12/2025 16:51
Je suis accro
Inscrit le: 2/11/2005
Envois: 653
Karma: 147
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
0
Yazguen
Posté le: 11/12/2025 17:25
Je poste trop
Inscrit le: 18/2/2005
Envois: 15901
Karma: 17030
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
0
@poiuytreza525 @Stromtooper
pour le coup des poissons, on va dire c'est parce que ce n'est pas des animaux de la forêt
Jashugan13
Posté le: 11/12/2025 19:19
Je m'installe
Inscrit le: 5/2/2010
Envois: 457
Karma: 575
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
1
On notera que dans les animaux "gentils" il y a des sangliers, qui sont omnivores et mange des insectes, mais aussi des petits mammifères et des oiseaux nichant au sol.
Yazguen
Posté le: 12/12/2025 8:11
Je poste trop
Inscrit le: 18/2/2005
Envois: 15901
Karma: 17030
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
0
@Jashugan13
Je te laisse propriétaire de tes propos "inadmissibles" simplement en raison de ton avatar
myuk134679
Posté le: 12/12/2025 8:54
Je m'installe
Inscrit le: 29/10/2021
Envois: 113
Karma: 178
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
2
Citation :
@Crazy-13
Fallait pas se sentir obligé de le partager ici, je pense qu'on a suffisamment l'occasion de voir cette pub autrement.
pour ceux qui vivent pas en France, c'est le seul moyen de la voir.
Perso c'est la première fois que je la vois, j'ai adoré
n666eo
Posté le: 12/12/2025 9:53
Je m'installe
Inscrit le: 15/10/2018
Envois: 414
Karma: 503
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
2
Citation :
@MYRRZINN
Intermarché cherche a avoir une position honorable question faussement positive pour la santé.
La véritable question est (et j'englobe tous les distributeurs concurrents également) : quelle est le pourcentage de produits bon pour la santé sont vendus au sein de leurs surfaces ? Qu'est-ce qui leur est le plus rentable ? Clairement la réponse, tout le monde le sait : ce ne sont pas très certainement les fruits et légumes qui font la marge la plus importante d'une grande surface. Donc, la démarche d'Intermarché est totalement hypocrite.
seuls les "non comprenants" tombent dans le piège.
Hypocrisie des grandes surfaces, ou des consommateurs ? Si on trouve à la fois des produits bons pour la santé et d'autres beaucoup moins, c'est au consommateur de faire son choix et de l’assumer. Le magasin ne fait que répondre à la demande.
Et s'ils font de la pub pour encourager les gens à acheter de bons produits, c'est qu'ils y trouvent leur compte aussi, d'une manière ou d'une autre. C'est donc de l'hypocrisie "gagnant gagnant".
Je n'y vois pas trop de mal. Surtout face à l'hypocrisie de beaucoup de consommateurs, qui "ne peuvent acheter de bons produits parce que c'est trop cher, c'est pas leur faute", avec 2 paquets de clopes dans les poches et une bouteille de Wisky dans le chariot... Question de priorité...
MYRRZINN
Posté le: 12/12/2025 10:00
Je masterise !
Inscrit le: 9/1/2019
Envois: 2505
Karma: 5001
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
0
@n666eo Merci pour le like down.
Tempo123
Posté le: 12/12/2025 13:50
Je m'installe
Inscrit le: 7/9/2020
Envois: 482
Karma: 1721
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
2
Citation :
@myuk134679
Citation :
@Crazy-13
Fallait pas se sentir obligé de le partager ici, je pense qu'on a suffisamment l'occasion de voir cette pub autrement.
pour ceux qui vivent pas en France, c'est le seul moyen de la voir.
Perso c'est la première fois que je la vois, j'ai adoré
Je vis en France et j'ai jamais vu non plus... pas de télé, pas de réseaux sociaux, que du Koreus
Nikus
Posté le: 12/12/2025 16:32
Je viens d'arriver
Inscrit le: 21/11/2022
Envois: 93
Karma: 205
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
0
Citation :
Tient je ne connais pas cette pub ? !
Tu dois être plus vieux que moi
n666eo
Posté le: 12/12/2025 16:41
Je m'installe
Inscrit le: 15/10/2018
Envois: 414
Karma: 503
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
4
Citation :
@MYRRZINN
@n666eo Merci pour le like down.
Désolé, les discours de victimisation, ou de "grand méchants capitalistes hypocrites" quand on a le choix, et que la majorité des gens font souvent pire à titre perso, ça me file des boutons.
Oui les grandes surfaces cherchent à maximiser leurs profits (c'est le principe non ?), et à nous vendre le plus de produits possibles, qu'ils soient bons pour nous ou non (on choisit non ?), etc... Comme disait Coluche "remarque ils auraient tord de se priver, tant qu'il y a des cons qui achètent !"
C'est nous qui choisissons ce qu'ils nous vendent ou non. Il faut assumer.
Le clou du spectacle étant "seuls les non-comprenants tombent dans le piège". Parce que vous êtes un "comprenant" ? Vous êtes mieux que la majorité des gens ?
filleapoil
Posté le: 12/12/2025 16:47
Je suis accro
Inscrit le: 2/11/2005
Envois: 653
Karma: 147
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
0
@Nikus
Pourtant elle est dans certaines éditions de la Nuit des Publivores
.
Chrys77
Posté le: 12/12/2025 17:44
Je masterise !
Inscrit le: 18/3/2009
Envois: 3602
Karma: 2559
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
1
Dans toutes les pubs y'a un loup....
Vigyland
Posté le: 13/12/2025 16:15
Je masterise !
Inscrit le: 19/12/2013
Envois: 2241
Karma: 842
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
1
@MYRRZINN Karma 5000 avant Noël ?
Padma
Posté le: 14/12/2025 11:21
Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
Envois: 2401
Karma: 4332
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
0
@Vigyland @MYRRZINN
Un petit point de karma pour ces fêtes laïques de fin d'année.
MYRRZINN
Posté le: 14/12/2025 13:03
Je masterise !
Inscrit le: 9/1/2019
Envois: 2505
Karma: 5001
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
0
@Vigyland Celà n'a aucune importance pour moi. "L'importance c'est de partir pisser." Comme disait le
lardon dar long euh, bas rond De Coubertin.
Chrys77
Posté le: 14/12/2025 14:10
Je masterise !
Inscrit le: 18/3/2009
Envois: 3602
Karma: 2559
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
1
@MYRRZINN
C'est peut-être le karma sutra qui t'intéresse
Kaeleak
Posté le: 15/12/2025 2:39
Je suis accro
Inscrit le: 6/9/2012
Envois: 631
Karma: 250
Re: Le conte de Noël d'Intermarché
0
Pour info ça a été fait par un studio de Montpellier, comme Clair Obscur. Sont forts à Montpellier !
