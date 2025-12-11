Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Le conte de Noël d'Intermarché

Posté par Koreus le 11/12/2025 8:16:43

vidéo pub intermarche conte noel loup histoire
C'est l'histoire d'un enfant qui avait peur des loups. Mais il faut pas, car à la base...




    Stromtooper
    Posté le: 11/12/2025 9:08  Mis à jour: 11/12/2025 9:08
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 10/2/2021
    Envois: 269
    Karma: 1114
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     22 
    On remarquera que les poissons ne sont pas considérés comme des animaux ! 😃
    Nikus
    Posté le: 11/12/2025 9:15  Mis à jour: 11/12/2025 9:15
    #2
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/11/2022
    Envois: 93
    Karma: 205
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     8 
    Sont fort InterMarché avec toutes leur pub qui ressemble à des mini films ! (ma femme à déjà versé sa larme devant celle du mari veuf !)
    Drakylla
    Posté le: 11/12/2025 9:46  Mis à jour: 11/12/2025 9:46
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/3/2013
    Envois: 1428
    Karma: 1005
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     0 
    J'en peux plus des pubs intermarché interminables, ça me rappelle le temps où je regardais la télévision pour me taper 30 minutes de publicité à cause de ça.
    oldbear
    Posté le: 11/12/2025 12:17  Mis à jour: 11/12/2025 12:17
    #4
    Dalmatiens
    Inscrit le: 25/6/2008
    Envois: 101
    Karma: 92
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     13 
    Au moins, Intermarché bosse avec un studio de réal 3D (Français de surcroit) contrairement à la SNCF qui n'en a plus rien à faire et génère ses pubs via IA...
    Crazy-13
    Posté le: 11/12/2025 12:57  Mis à jour: 11/12/2025 12:57
    #5
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 84978
    Karma: 9297
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     0 
    Fallait pas se sentir obligé de le partager ici, je pense qu'on a suffisamment l'occasion de voir cette pub autrement.
    MYRRZINN
    Posté le: 11/12/2025 13:17  Mis à jour: 11/12/2025 13:20
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 2505
    Karma: 5001
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     0 
    Intermarché cherche a avoir une position honorable question faussement positive pour la santé.
    La véritable question est (et j'englobe tous les distributeurs concurrents  également) : quelle est le pourcentage de produits bon pour la santé sont vendus au sein de leurs surfaces ? Qu'est-ce qui leur est le plus rentable ? Clairement la réponse, tout le monde le sait : ce ne sont pas très certainement les fruits et légumes qui font la marge la plus importante d'une grande surface. Donc, la démarche d'Intermarché est totalement hypocrite.
    seuls les "non comprenants" tombent dans le piège.
    Wally92
    Posté le: 11/12/2025 13:21  Mis à jour: 11/12/2025 13:21
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 22/11/2004
    Envois: 184
    Karma: 200
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     11 
    @Crazy-13 Alors non, je ne suis pas d'accord. Aucune chance que je voie cette pub en dehors de Koreus...
    Après c'est mignon, mais c'est comme le green washing, la réalité est toute autre.
    poiuytreza525
    Posté le: 11/12/2025 14:06  Mis à jour: 11/12/2025 14:06
    #8
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3752
    Karma: 1207
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     1 
    J'ai hésité à cliquer voyant que c'était une pub mais comme c'est un sujet dont les gens peuvent potentiellement parler en ce moment, je me suis dit que c'était bien de savoir de quoi il retourne...

    C'est mieux que les pubs insupportable avec des téléphones, des chiens qui hurlent ou des bébés qui pleurent pour sûr. Mais bon ça reste de la pub et même si l'animation est sympa ça ne va pas chercher bien loin.

    J'ai également été choqué par le coup du poisson qui n'est pas un animal. ^^
    Batfly
    Posté le: 11/12/2025 14:06  Mis à jour: 11/12/2025 14:06
    #9
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 9/8/2023
    Envois: 62
    Karma: 147
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     0 
    Mon Ublock Origin s'est sentit trahit par Koreus 🤣
    Nikus
    Posté le: 11/12/2025 14:17  Mis à jour: 11/12/2025 14:17
    #10
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/11/2022
    Envois: 93
    Karma: 205
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     0 
    Citation :

    @Drakylla
    J'en peux plus des pubs intermarché interminables, ça me rappelle le temps où je regardais la télévision pour me taper 30 minutes de publicité à cause de ça.


    Je préfère ça à "mercurochrome le pansement des héros"...
    Wiliwilliam
    Posté le: 11/12/2025 14:27  Mis à jour: 11/12/2025 14:27
    #11
    La loi c'est moi
    Inscrit le: 7/4/2012
    Envois: 39754
    Karma: 20244
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     0 
    Regardez cette pub, et ensuite regardez la pub de noël de Coca-cola. 😁
    Mopimoi
    Posté le: 11/12/2025 15:48  Mis à jour: 11/12/2025 15:48
    #12
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/2/2010
    Envois: 624
    Karma: 3493
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     4 
    Ca y est, on est passé à la génération des descriptions par IA sur Koreus aussi...
    Bah c'est bien raté, elle est toute moisite la description, à peu près fausse du début à la fin.

    Autrement dit : d'mon temps, c'était mieux avant, bande de jeunes !
    filleapoil
    Posté le: 11/12/2025 16:51  Mis à jour: 11/12/2025 16:53
    #13
    Je suis accro
    Inscrit le: 2/11/2005
    Envois: 653
    Karma: 147
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     0 
    @Nikus

    Sedasteril ? Okaaaaaay !
    Sedasteril ? Okaaaaaay !
    Sedasteril ? Okaaaaaay !
    Sedasteril ? Okaaaaaay !
    Sedasteril ? Okaaaaaay !
    Sedasteril ? Okaaaaaay !
    Yazguen
    Posté le: 11/12/2025 17:25  Mis à jour: 11/12/2025 17:25
    #14
    Je poste trop
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 15901
    Karma: 17030
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     0 
    @poiuytreza525 @Stromtooper
    pour le coup des poissons, on va dire c'est parce que ce n'est pas des animaux de la forêt
    Jashugan13
    Posté le: 11/12/2025 19:19  Mis à jour: 11/12/2025 19:19
    #15
    Je m'installe
    Inscrit le: 5/2/2010
    Envois: 457
    Karma: 575
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     1 
    On notera que dans les animaux "gentils" il y a des sangliers, qui sont omnivores et mange des insectes, mais aussi des petits mammifères et des oiseaux nichant au sol.
    Yazguen
    Posté le: 12/12/2025 8:11  Mis à jour: 12/12/2025 8:11
    #16
    Je poste trop
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 15901
    Karma: 17030
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     0 
    @Jashugan13

    Je te laisse propriétaire de tes propos "inadmissibles" simplement en raison de ton avatar😁
    myuk134679
    Posté le: 12/12/2025 8:54  Mis à jour: 12/12/2025 8:54
    #17
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 113
    Karma: 178
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     2 
    Citation :

    @Crazy-13
    Fallait pas se sentir obligé de le partager ici, je pense qu'on a suffisamment l'occasion de voir cette pub autrement.


    pour ceux qui vivent pas en France, c'est le seul moyen de la voir.
    Perso c'est la première fois que je la vois, j'ai adoré
    n666eo
    Posté le: 12/12/2025 9:53  Mis à jour: 12/12/2025 9:54
    #18
    Je m'installe
    Inscrit le: 15/10/2018
    Envois: 414
    Karma: 503
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     2 
    Citation :

    @MYRRZINN
    Intermarché cherche a avoir une position honorable question faussement positive pour la santé.
    La véritable question est (et j'englobe tous les distributeurs concurrents  également) : quelle est le pourcentage de produits bon pour la santé sont vendus au sein de leurs surfaces ? Qu'est-ce qui leur est le plus rentable ? Clairement la réponse, tout le monde le sait : ce ne sont pas très certainement les fruits et légumes qui font la marge la plus importante d'une grande surface. Donc, la démarche d'Intermarché est totalement hypocrite.
    seuls les "non comprenants" tombent dans le piège.


    Hypocrisie des grandes surfaces, ou des consommateurs ? Si on trouve à la fois des produits bons pour la santé et d'autres beaucoup moins, c'est au consommateur de faire son choix et de l’assumer. Le magasin ne fait que répondre à la demande.
    Et s'ils font de la pub pour encourager les gens à acheter de bons produits, c'est qu'ils y trouvent leur compte aussi, d'une manière ou d'une autre. C'est donc de l'hypocrisie "gagnant gagnant".
    Je n'y vois pas trop de mal. Surtout face à l'hypocrisie de beaucoup de consommateurs, qui "ne peuvent acheter de bons produits parce que c'est trop cher, c'est pas leur faute", avec 2 paquets de clopes dans les poches et une bouteille de Wisky dans le chariot... Question de priorité...
    MYRRZINN
    Posté le: 12/12/2025 10:00  Mis à jour: 12/12/2025 10:00
    #19
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 2505
    Karma: 5001
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     0 
    @n666eo Merci pour le like down.
    Tempo123
    Posté le: 12/12/2025 13:50  Mis à jour: 12/12/2025 13:50
    #20
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/9/2020
    Envois: 482
    Karma: 1721
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     2 
    Citation :

    @myuk134679
    Citation :

    @Crazy-13
    Fallait pas se sentir obligé de le partager ici, je pense qu'on a suffisamment l'occasion de voir cette pub autrement.


    pour ceux qui vivent pas en France, c'est le seul moyen de la voir.
    Perso c'est la première fois que je la vois, j'ai adoré


    Je vis en France et j'ai jamais vu non plus... pas de télé, pas de réseaux sociaux, que du Koreus 🙂
    Nikus
    Posté le: 12/12/2025 16:32  Mis à jour: 12/12/2025 16:32
    #21
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/11/2022
    Envois: 93
    Karma: 205
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     0 
    Citation :

    @filleapoil
    @Nikus

    Sedasteril ? Okaaaaaay !
    Sedasteril ? Okaaaaaay !
    Sedasteril ? Okaaaaaay !
    Sedasteril ? Okaaaaaay !
    Sedasteril ? Okaaaaaay !
    Sedasteril ? Okaaaaaay !




    Tient je ne connais pas cette pub ? !
    Tu dois être plus vieux que moi 😃
    n666eo
    Posté le: 12/12/2025 16:41  Mis à jour: 12/12/2025 16:43
    #22
    Je m'installe
    Inscrit le: 15/10/2018
    Envois: 414
    Karma: 503
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     4 
    Citation :

    @MYRRZINN
    @n666eo Merci pour le like down.


    Désolé, les discours de victimisation, ou de "grand méchants capitalistes hypocrites" quand on a le choix, et que la majorité des gens font souvent pire à titre perso, ça me file des boutons.

    Oui les grandes surfaces cherchent à maximiser leurs profits (c'est le principe non ?), et à nous vendre le plus de produits possibles, qu'ils soient bons pour nous ou non (on choisit non ?), etc... Comme disait Coluche "remarque ils auraient tord de se priver, tant qu'il y a des cons qui achètent !"

    C'est nous qui choisissons ce qu'ils nous vendent ou non. Il faut assumer.

    Le clou du spectacle étant "seuls les non-comprenants tombent dans le piège". Parce que vous êtes un "comprenant" ? Vous êtes mieux que la majorité des gens ?
    filleapoil
    Posté le: 12/12/2025 16:47  Mis à jour: 12/12/2025 16:47
    #23
    Je suis accro
    Inscrit le: 2/11/2005
    Envois: 653
    Karma: 147
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     0 
    @Nikus Pourtant elle est dans certaines éditions de la Nuit des Publivores.
    Chrys77
    Posté le: 12/12/2025 17:44  Mis à jour: 12/12/2025 17:44
    #24
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3602
    Karma: 2559
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     1 
    Dans toutes les pubs y'a un loup....
    Vigyland
    Posté le: 13/12/2025 16:15  Mis à jour: 13/12/2025 16:15
    #25
    Je masterise !
    Inscrit le: 19/12/2013
    Envois: 2241
    Karma: 842
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     1 
    @MYRRZINN  Karma 5000 avant Noël ?
    Padma
    Posté le: 14/12/2025 11:21  Mis à jour: 14/12/2025 11:21
    #26
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2401
    Karma: 4332
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     0 
    @Vigyland @MYRRZINN
    Un petit point de karma pour ces fêtes laïques de fin d'année.
    MYRRZINN
    Posté le: 14/12/2025 13:03  Mis à jour: 14/12/2025 13:24
    #27
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 2505
    Karma: 5001
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     0 
    @Vigyland Celà n'a aucune importance pour moi. "L'importance c'est de partir pisser." Comme disait le lardon dar long euh, bas rond De Coubertin.
    Chrys77
    Posté le: 14/12/2025 14:10  Mis à jour: 14/12/2025 14:10
    #28
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3602
    Karma: 2559
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     1 
    @MYRRZINN C'est peut-être le karma sutra qui t'intéresse 🙂
    Kaeleak
    Posté le: 15/12/2025 2:39  Mis à jour: 15/12/2025 2:39
    #29
    Je suis accro
    Inscrit le: 6/9/2012
    Envois: 631
    Karma: 250
     Re: Le conte de Noël d'Intermarché
     0 
    Pour info ça a été fait par un studio de Montpellier, comme Clair Obscur. Sont forts à Montpellier !
