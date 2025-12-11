

Vidéo : Le conte de Noël d'Intermarché Posté par Koreus

C'est l'histoire d'un enfant qui avait peur des loups. Mais il faut pas, car à la base...



Vidéo (2mn30s) : Pub Intermarché (Conte de Noël)





Vidéo : Pub Erste Bank und Sparkasse (Le hérisson) Vidéo : Pub de Noël de Sainsbury's (Guerre de tranchées) Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 269 Karma: 1114 Re: Le conte de Noël d'Intermarché 22 On remarquera que les poissons ne sont pas considérés comme des animaux ! oldbear Dalmatiens Inscrit le: 25/6/2008 Envois: 101 Karma: 92 Re: Le conte de Noël d'Intermarché 13 Au moins, Intermarché bosse avec un studio de réal 3D (Français de surcroit) contrairement à la SNCF qui n'en a plus rien à faire et génère ses pubs via IA...

31 commentaires Auteur Conversation Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 269 Karma: 1114 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 22 On remarquera que les poissons ne sont pas considérés comme des animaux ! Nikus Je viens d'arriver Inscrit le: 21/11/2022 Envois: 93 Karma: 205 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 8 Sont fort InterMarché avec toutes leur pub qui ressemble à des mini films ! (ma femme à déjà versé sa larme devant celle du mari veuf !) Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1428 Karma: 1005 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 0 J'en peux plus des pubs intermarché interminables, ça me rappelle le temps où je regardais la télévision pour me taper 30 minutes de publicité à cause de ça. oldbear Dalmatiens Inscrit le: 25/6/2008 Envois: 101 Karma: 92 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 13 Au moins, Intermarché bosse avec un studio de réal 3D (Français de surcroit) contrairement à la SNCF qui n'en a plus rien à faire et génère ses pubs via IA... Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84978 Karma: 9297 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 0 Fallait pas se sentir obligé de le partager ici, je pense qu'on a suffisamment l'occasion de voir cette pub autrement. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2505 Karma: 5001 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 0 Intermarché cherche a avoir une position honorable question faussement positive pour la santé.

La véritable question est (et j'englobe tous les distributeurs concurrents également) : quelle est le pourcentage de produits bon pour la santé sont vendus au sein de leurs surfaces ? Qu'est-ce qui leur est le plus rentable ? Clairement la réponse, tout le monde le sait : ce ne sont pas très certainement les fruits et légumes qui font la marge la plus importante d'une grande surface. Donc, la démarche d'Intermarché est totalement hypocrite.

seuls les "non comprenants" tombent dans le piège. Wally92 Je m'installe Inscrit le: 22/11/2004 Envois: 184 Karma: 200 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 11 @Crazy-13 Alors non, je ne suis pas d'accord. Aucune chance que je voie cette pub en dehors de Koreus...

Après c'est mignon, mais c'est comme le green washing, la réalité est toute autre. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3752 Karma: 1207 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 1 J'ai hésité à cliquer voyant que c'était une pub mais comme c'est un sujet dont les gens peuvent potentiellement parler en ce moment, je me suis dit que c'était bien de savoir de quoi il retourne...



C'est mieux que les pubs insupportable avec des téléphones, des chiens qui hurlent ou des bébés qui pleurent pour sûr. Mais bon ça reste de la pub et même si l'animation est sympa ça ne va pas chercher bien loin.



J'ai également été choqué par le coup du poisson qui n'est pas un animal. ^^ Batfly Je viens d'arriver Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 62 Karma: 147 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 0 Mon Ublock Origin s'est sentit trahit par Koreus Nikus Je viens d'arriver Inscrit le: 21/11/2022 Envois: 93 Karma: 205 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 0

@Drakylla

J'en peux plus des pubs intermarché interminables, ça me rappelle le temps où je regardais la télévision pour me taper 30 minutes de publicité à cause de ça.



Je préfère ça à "mercurochrome le pansement des héros"... Citation :Je préfère ça à "mercurochrome le pansement des héros"... Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 39754 Karma: 20244 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 0 Regardez cette pub, et ensuite regardez la pub de noël de Coca-cola. Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 624 Karma: 3493 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 4 Ca y est, on est passé à la génération des descriptions par IA sur Koreus aussi...

Bah c'est bien raté, elle est toute moisite la description, à peu près fausse du début à la fin.



Autrement dit : d'mon temps, c'était mieux avant, bande de jeunes ! filleapoil Je suis accro Inscrit le: 2/11/2005 Envois: 653 Karma: 147 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 0 Nikus



Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 15901 Karma: 17030 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 0 @poiuytreza525 @Stromtooper

pour le coup des poissons, on va dire c'est parce que ce n'est pas des animaux de la forêt Jashugan13 Je m'installe Inscrit le: 5/2/2010 Envois: 457 Karma: 575 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 1 On notera que dans les animaux "gentils" il y a des sangliers, qui sont omnivores et mange des insectes, mais aussi des petits mammifères et des oiseaux nichant au sol. Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 15901 Karma: 17030 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 0 Jashugan13



Je te laisse propriétaire de tes propos "inadmissibles" simplement en raison de ton avatar Je te laisse propriétaire de tes propos "inadmissibles" simplement en raison de ton avatar myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 113 Karma: 178 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 2

@Crazy-13

Fallait pas se sentir obligé de le partager ici, je pense qu'on a suffisamment l'occasion de voir cette pub autrement.



pour ceux qui vivent pas en France, c'est le seul moyen de la voir.

Perso c'est la première fois que je la vois, j'ai adoré Citation :pour ceux qui vivent pas en France, c'est le seul moyen de la voir.Perso c'est la première fois que je la vois, j'ai adoré n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 414 Karma: 503 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 2

@MYRRZINN

Intermarché cherche a avoir une position honorable question faussement positive pour la santé.

La véritable question est (et j'englobe tous les distributeurs concurrents également) : quelle est le pourcentage de produits bon pour la santé sont vendus au sein de leurs surfaces ? Qu'est-ce qui leur est le plus rentable ? Clairement la réponse, tout le monde le sait : ce ne sont pas très certainement les fruits et légumes qui font la marge la plus importante d'une grande surface. Donc, la démarche d'Intermarché est totalement hypocrite.

seuls les "non comprenants" tombent dans le piège.



Hypocrisie des grandes surfaces, ou des consommateurs ? Si on trouve à la fois des produits bons pour la santé et d'autres beaucoup moins, c'est au consommateur de faire son choix et de l’assumer. Le magasin ne fait que répondre à la demande.

Et s'ils font de la pub pour encourager les gens à acheter de bons produits, c'est qu'ils y trouvent leur compte aussi, d'une manière ou d'une autre. C'est donc de l'hypocrisie "gagnant gagnant".

Je n'y vois pas trop de mal. Surtout face à l'hypocrisie de beaucoup de consommateurs, qui "ne peuvent acheter de bons produits parce que c'est trop cher, c'est pas leur faute", avec 2 paquets de clopes dans les poches et une bouteille de Wisky dans le chariot... Question de priorité... Citation :Hypocrisie des grandes surfaces, ou des consommateurs ? Si on trouve à la fois des produits bons pour la santé et d'autres beaucoup moins, c'est au consommateur de faire son choix et de l’assumer. Le magasin ne fait que répondre à la demande.Et s'ils font de la pub pour encourager les gens à acheter de bons produits, c'est qu'ils y trouvent leur compte aussi, d'une manière ou d'une autre. C'est donc de l'hypocrisie "gagnant gagnant".Je n'y vois pas trop de mal. Surtout face à l'hypocrisie de beaucoup de consommateurs, qui "ne peuvent acheter de bons produits parce que c'est trop cher, c'est pas leur faute", avec 2 paquets de clopes dans les poches et une bouteille de Wisky dans le chariot... Question de priorité... MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2505 Karma: 5001 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 0 @n666eo Merci pour le like down. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 482 Karma: 1721 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 2

@myuk134679

Citation :

@Crazy-13

Fallait pas se sentir obligé de le partager ici, je pense qu'on a suffisamment l'occasion de voir cette pub autrement.



pour ceux qui vivent pas en France, c'est le seul moyen de la voir.

Perso c'est la première fois que je la vois, j'ai adoré



Je vis en France et j'ai jamais vu non plus... pas de télé, pas de réseaux sociaux, que du Koreus Citation :Je vis en France et j'ai jamais vu non plus... pas de télé, pas de réseaux sociaux, que du Koreus Nikus Je viens d'arriver Inscrit le: 21/11/2022 Envois: 93 Karma: 205 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 0

@filleapoil

@Nikus



Tient je ne connais pas cette pub ? !

Tu dois être plus vieux que moi Citation :Tient je ne connais pas cette pub ? !Tu dois être plus vieux que moi n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 414 Karma: 503 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 4

@MYRRZINN

@n666eo Merci pour le like down.



Désolé, les discours de victimisation, ou de "grand méchants capitalistes hypocrites" quand on a le choix, et que la majorité des gens font souvent pire à titre perso, ça me file des boutons.



Oui les grandes surfaces cherchent à maximiser leurs profits (c'est le principe non ?), et à nous vendre le plus de produits possibles, qu'ils soient bons pour nous ou non (on choisit non ?), etc... Comme disait Coluche "remarque ils auraient tord de se priver, tant qu'il y a des cons qui achètent !"



C'est nous qui choisissons ce qu'ils nous vendent ou non. Il faut assumer.



Le clou du spectacle étant "seuls les non-comprenants tombent dans le piège". Parce que vous êtes un "comprenant" ? Vous êtes mieux que la majorité des gens ? Citation :Désolé, les discours de victimisation, ou de "grand méchants capitalistes hypocrites" quand on a le choix, et que la majorité des gens font souvent pire à titre perso, ça me file des boutons.Oui les grandes surfaces cherchent à maximiser leurs profits (c'est le principe non ?), et à nous vendre le plus de produits possibles, qu'ils soient bons pour nous ou non (on choisit non ?), etc... Comme disait Coluche "remarque ils auraient tord de se priver, tant qu'il y a des cons qui achètent !"C'est nous qui choisissons ce qu'ils nous vendent ou non. Il faut assumer.Le clou du spectacle étant "seuls les non-comprenants tombent dans le piège". Parce que vous êtes un "comprenant" ? Vous êtes mieux que la majorité des gens ? filleapoil Je suis accro Inscrit le: 2/11/2005 Envois: 653 Karma: 147 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 0 Nikus Pourtant elle est dans certaines éditions de Pourtant elle est dans certaines éditions de la Nuit des Publivores Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3602 Karma: 2559 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 1 Dans toutes les pubs y'a un loup.... Vigyland Je masterise ! Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 2241 Karma: 842 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 1 @MYRRZINN Karma 5000 avant Noël ? Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2401 Karma: 4332 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 0 @Vigyland @MYRRZINN

Un petit point de karma pour ces fêtes laïques de fin d'année. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2505 Karma: 5001 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 0 @Vigyland Celà n'a aucune importance pour moi. "L'importance c'est de partir pisser." Comme disait le lardon dar long euh, bas rond De Coubertin. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3602 Karma: 2559 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 1 MYRRZINN C'est peut-être le karma sutra qui t'intéresse C'est peut-être le karma sutra qui t'intéresse Kaeleak Je suis accro Inscrit le: 6/9/2012 Envois: 631 Karma: 250 Re: Le conte de Noël d'Intermarché Re: Le conte de Noël d'Intermarché 0 Pour info ça a été fait par un studio de Montpellier, comme Clair Obscur. Sont forts à Montpellier !