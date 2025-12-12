|Auteur
Bukowski
Posté le: 12/12/2025 10:37
Je suis accro
Inscrit le: 12/7/2021
Envois: 624
Karma: 1266
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
3
Crazy-13
Posté le: 12/12/2025 10:43
Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 84978
Karma: 9297
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
16
jonquilledent
Posté le: 12/12/2025 10:55
Je viens d'arriver
Inscrit le: 9/12/2016
Envois: 17
Karma: 70
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
7
Vraiment réaliste GTA VI...
J'accepte les délais pour une telle qualité!
momo57
Posté le: 12/12/2025 11:26
Je m'installe
Inscrit le: 2/12/2015
Envois: 282
Karma: 636
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
4
Oh my guinnes .... 30x...
normal qu'il soit bourré après...
ablator
Posté le: 12/12/2025 13:01
Je suis accro
Inscrit le: 6/12/2005
Envois: 1952
Karma: 3685
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
0
Citation :
@Crazy-13
Ta graphiste c’est Laure Hémipsaume?
SoBas
Posté le: 12/12/2025 14:44
Je m'installe
Inscrit le: 13/4/2022
Envois: 384
Karma: 556
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
3
Citation :
@ablator
Ta graphiste c’est Laure Hémipsaume?
Natacha Tchépété, plutôt, je dirais... ^^
Crazy-13
Posté le: 12/12/2025 21:27
Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 84978
Karma: 9297
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
0
@SoBas presque, c'est Grok.
WalkerBip
Posté le: 12/12/2025 21:28
Je m'installe
Inscrit le: 1/1/2015
Envois: 227
Karma: 357
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
0
Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse
ThomGamer
Posté le: 12/12/2025 22:05
Je suis accro
Inscrit le: 5/9/2006
Envois: 1885
Karma: 3801
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
3
Le lecteur YouTube m'a mis la VF...
Citation :
Mec j'ai des cotelettes, oh mon dieu
n666eo
Posté le: 13/12/2025 1:43
Je m'installe
Inscrit le: 15/10/2018
Envois: 414
Karma: 503
En ligne !
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
2
Citation :
@WalkerBip
Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse
"un pilote inconscient met en danger ta famille" : ce serait bien d'argumenter. Sans connaître la situation dans son ensemble, ça ne va pas être évident...
J'imagine qu'il y a aussi des chauffeurs de camion inconscients qui mettent ta famille en danger quand leurs freins ont lâché alors qu'ils ne sont pas responsables de la maintenance de leur camion ?
Padma
Posté le: 13/12/2025 1:43
Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
Envois: 2401
Karma: 4332
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
0
Imagine, il atterrit à tes ris…ques et périls.
WalkerBip
Posté le: 13/12/2025 8:10
Je m'installe
Inscrit le: 1/1/2015
Envois: 227
Karma: 357
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
0
Citation :
@n666eo
Citation :
@WalkerBip
Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse
"un pilote inconscient met en danger ta famille" : ce serait bien d'argumenter. Sans connaître la situation dans son ensemble, ça ne va pas être évident...
J'imagine qu'il y a aussi des chauffeurs de camion inconscients qui mettent ta famille en danger quand leurs freins ont lâché alors qu'ils ne sont pas responsables de la maintenance de leur camion ?
Le camion tu le vois arriver ... L'avion non
poiuytreza525
Posté le: 13/12/2025 10:43
Je masterise !
Inscrit le: 18/1/2013
Envois: 3752
Karma: 1207
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
0
Citation :
@WalkerBip
Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse
Commentaire fabriqué par chatgpt ?
WalkerBip
Posté le: 13/12/2025 13:25
Je m'installe
Inscrit le: 1/1/2015
Envois: 227
Karma: 357
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
1
Citation :
@poiuytreza525
Citation :
@WalkerBip
Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse
Commentaire fabriqué par chatgpt ?
Non , l'ia aurait écrit ceci : "« C’est fascinant de voir qu’un pilote confronté à une panne moteur a choisi une autoroute très fréquentée pour tenter un atterrissage d’urgence, transformant un lieu banal en scène de crise. La vidéo illustre à quel point l’aviation légère peut être imprévisible et exige de la maîtrise : même sans moteur, un avion peut planer en contrôlant sa trajectoire avant de toucher le sol. Heureusement, malgré l’impact contre la Toyota, la conductrice n’a eu que des blessures légères et les occupants de l’avion sont indemnes. Cela rappelle que dans des situations extrêmes, la compétence du pilote et un choix de trajectoire peuvent faire la différence entre un drame et un miracle. »"
n666eo
Posté le: 13/12/2025 13:59
Je m'installe
Inscrit le: 15/10/2018
Envois: 414
Karma: 503
En ligne !
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
0
Citation :
@WalkerBip
Citation :
@n666eo
Citation :
@WalkerBip
Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse
"un pilote inconscient met en danger ta famille" : ce serait bien d'argumenter. Sans connaître la situation dans son ensemble, ça ne va pas être évident...
J'imagine qu'il y a aussi des chauffeurs de camion inconscients qui mettent ta famille en danger quand leurs freins ont lâché alors qu'ils ne sont pas responsables de la maintenance de leur camion ?
Le camion tu le vois arriver ... L'avion non
Oh. Faudra le dire à tous ceux qui se sont bêtement fait compacter sur la route par un camion sans frein. Sont stupides quand même...
Oui, un avion sans moteur, ça plane. Mais pas loin. Et le contrôle de la troisième dimension est limité. Autrement dit, surtout pour un avion en approche comme c'était le cas ici, il n'y a pas beaucoup de marge pour jouer.
En l’occurrence, ils avaient un peu moins de 3km de "marge" pour se poser. 3km droit devant, et moins en cas de virages. Et quasiment de nuit. Et dans une zone urbaine.
Il y avait peut-être un meilleurs endroit pour poser la machine, c'est possible. Sur son canapé, après coup, c'est facile. Ils sont au sol, vivants, il n'y a que des blessures légères à déplorer, c'est une réussite. Point.
Ceux qui critiquent n'ont jamais été exposé à cette situation.
guizmof
Posté le: 13/12/2025 15:01
Je viens d'arriver
Inscrit le: 12/1/2017
Envois: 48
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
2
"You can't park here mate"
Sebmagic
Posté le: 15/12/2025 14:10
J'aime glander ici
Inscrit le: 26/11/2007
Envois: 6336
Karma: 2804
Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
0
Je retiens surtout l'auteur de la vidéo qui, tout excité, lâche un "hahaha je l'ai eu en vidéo !!".
