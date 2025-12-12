Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Un avion percute une voiture sur l'autoroute lors d'un atterrissage d'urgence

Posté par Koreus le 12/12/2025 10:01:43

vidéo avion atterrissage urgent voiture autoroute
Un pilote fait un atterrissage d'urgence et atterrit sur le toit d'une voiture.




    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Bukowski
    Posté le: 12/12/2025 10:37  Mis à jour: 12/12/2025 10:37
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 12/7/2021
    Envois: 624
    Karma: 1266
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     3 
    Crazy-13
    Posté le: 12/12/2025 10:43  Mis à jour: 12/12/2025 10:43
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 84978
    Karma: 9297
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     16 
    jonquilledent
    Posté le: 12/12/2025 10:55  Mis à jour: 12/12/2025 10:55
    #3
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 9/12/2016
    Envois: 17
    Karma: 70
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     7 
    Vraiment réaliste GTA VI...
    J'accepte les délais pour une telle qualité!
    momo57
    Posté le: 12/12/2025 11:26  Mis à jour: 12/12/2025 11:26
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 2/12/2015
    Envois: 282
    Karma: 636
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     4 
    Oh my guinnes .... 30x...
    normal qu'il soit bourré après...
    ablator
    Posté le: 12/12/2025 13:01  Mis à jour: 12/12/2025 13:01
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 1952
    Karma: 3685
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     0 
    Citation :

    @Crazy-13

    Ta graphiste c’est Laure Hémipsaume?
    SoBas
    Posté le: 12/12/2025 14:44  Mis à jour: 12/12/2025 14:44
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 13/4/2022
    Envois: 384
    Karma: 556
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     3 
    Citation :

    @ablator
    Ta graphiste c’est Laure Hémipsaume?

    Natacha Tchépété, plutôt, je dirais... ^^
    Crazy-13
    Posté le: 12/12/2025 21:27  Mis à jour: 12/12/2025 21:27
    #7
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 84978
    Karma: 9297
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     0 
    @SoBas presque, c'est Grok.
    WalkerBip
    Posté le: 12/12/2025 21:28  Mis à jour: 12/12/2025 21:28
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/1/2015
    Envois: 227
    Karma: 357
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     0 
    Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse
    ThomGamer
    Posté le: 12/12/2025 22:05  Mis à jour: 12/12/2025 22:05
    #9
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1885
    Karma: 3801
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     3 
    Le lecteur YouTube m'a mis la VF...

    Citation :
    Mec j'ai des cotelettes, oh mon dieu
    n666eo
    Posté le: 13/12/2025 1:43  Mis à jour: 13/12/2025 1:43
    #10
    Je m'installe
    Inscrit le: 15/10/2018
    Envois: 414
    Karma: 503
    En ligne !
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     2 
    Citation :

    @WalkerBip
    Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse


    "un pilote inconscient met en danger ta famille" : ce serait bien d'argumenter. Sans connaître la situation dans son ensemble, ça ne va pas être évident...
    J'imagine qu'il y a aussi des chauffeurs de camion inconscients qui mettent ta famille en danger quand leurs freins ont lâché alors qu'ils ne sont pas responsables de la maintenance de leur camion ?
    Padma
    Posté le: 13/12/2025 1:43  Mis à jour: 13/12/2025 1:43
    #11
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2401
    Karma: 4332
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     0 
    Imagine, il atterrit à tes ris…ques et périls.
    WalkerBip
    Posté le: 13/12/2025 8:10  Mis à jour: 13/12/2025 8:10
    #12
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/1/2015
    Envois: 227
    Karma: 357
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     0 
    Citation :

    @n666eo
    Citation :

    @WalkerBip
    Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse


    "un pilote inconscient met en danger ta famille" : ce serait bien d'argumenter. Sans connaître la situation dans son ensemble, ça ne va pas être évident...
    J'imagine qu'il y a aussi des chauffeurs de camion inconscients qui mettent ta famille en danger quand leurs freins ont lâché alors qu'ils ne sont pas responsables de la maintenance de leur camion ?


    Le camion tu le vois arriver ... L'avion non
    poiuytreza525
    Posté le: 13/12/2025 10:43  Mis à jour: 13/12/2025 10:43
    #13
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3752
    Karma: 1207
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     0 
    Citation :

    @WalkerBip
    Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse


    Commentaire fabriqué par chatgpt ?
    WalkerBip
    Posté le: 13/12/2025 13:25  Mis à jour: 13/12/2025 13:25
    #14
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/1/2015
    Envois: 227
    Karma: 357
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     1 
    Citation :

    @poiuytreza525
    Citation :

    @WalkerBip
    Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse


    Commentaire fabriqué par chatgpt ?


    Non , l'ia aurait écrit ceci : "« C’est fascinant de voir qu’un pilote confronté à une panne moteur a choisi une autoroute très fréquentée pour tenter un atterrissage d’urgence, transformant un lieu banal en scène de crise. La vidéo illustre à quel point l’aviation légère peut être imprévisible et exige de la maîtrise : même sans moteur, un avion peut planer en contrôlant sa trajectoire avant de toucher le sol. Heureusement, malgré l’impact contre la Toyota, la conductrice n’a eu que des blessures légères et les occupants de l’avion sont indemnes. Cela rappelle que dans des situations extrêmes, la compétence du pilote et un choix de trajectoire peuvent faire la différence entre un drame et un miracle. »"
    n666eo
    Posté le: 13/12/2025 13:59  Mis à jour: 13/12/2025 13:59
    #15
    Je m'installe
    Inscrit le: 15/10/2018
    Envois: 414
    Karma: 503
    En ligne !
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     0 
    Citation :

    @WalkerBip
    Citation :

    @n666eo
    Citation :

    @WalkerBip
    Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse


    "un pilote inconscient met en danger ta famille" : ce serait bien d'argumenter. Sans connaître la situation dans son ensemble, ça ne va pas être évident...
    J'imagine qu'il y a aussi des chauffeurs de camion inconscients qui mettent ta famille en danger quand leurs freins ont lâché alors qu'ils ne sont pas responsables de la maintenance de leur camion ?


    Le camion tu le vois arriver ... L'avion non


    Oh. Faudra le dire à tous ceux qui se sont bêtement fait compacter sur la route par un camion sans frein. Sont stupides quand même...
    Oui, un avion sans moteur, ça plane. Mais pas loin. Et le contrôle de la troisième dimension est limité. Autrement dit, surtout pour un avion en approche comme c'était le cas ici, il n'y a pas beaucoup de marge pour jouer.

    En l’occurrence, ils avaient un peu moins de 3km de "marge" pour se poser. 3km droit devant, et moins en cas de virages. Et quasiment de nuit. Et dans une zone urbaine.

    Il y avait peut-être un meilleurs endroit pour poser la machine, c'est possible. Sur son canapé, après coup, c'est facile. Ils sont au sol, vivants, il n'y a que des blessures légères à déplorer, c'est une réussite. Point.

    Ceux qui critiquent n'ont jamais été exposé à cette situation.
    guizmof
    Posté le: 13/12/2025 15:01  Mis à jour: 13/12/2025 15:01
    #16
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 12/1/2017
    Envois: 48
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     2 
    "You can't park here mate"
    Sebmagic
    Posté le: 15/12/2025 14:10  Mis à jour: 15/12/2025 14:10
    #17
    J'aime glander ici
    Inscrit le: 26/11/2007
    Envois: 6336
    Karma: 2804
     Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor...
     0 
    Je retiens surtout l'auteur de la vidéo qui, tout excité, lâche un "hahaha je l'ai eu en vidéo !!".
