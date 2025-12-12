

Vidéo : Un avion percute une voiture sur l'autoroute lors d'un atterrissage d'urgence Posté par Koreus

Un pilote fait un atterrissage d'urgence et atterrit sur le toit d'une voiture.



Vidéo (48s) : Voiture percutée par un avion sur l'autoroute





Vidéo : Un avion de tourisme atterrit sur une autoroute (Yaphank) Vidéo : Atterrissage d'urgence sur une autoroute Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Top commentaires Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84978 Karma: 9297 Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 16 jonquilledent Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2016 Envois: 17 Karma: 70 Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 7 Vraiment réaliste GTA VI...

J'accepte les délais pour une telle qualité!

J'accepte les délais pour une telle qualité!

17 commentaires Auteur Conversation Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 624 Karma: 1266 Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 3 Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84978 Karma: 9297 Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 16 jonquilledent Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2016 Envois: 17 Karma: 70 Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 7 Vraiment réaliste GTA VI...

J'accepte les délais pour une telle qualité!

J'accepte les délais pour une telle qualité! momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 282 Karma: 636 Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 4 Oh my guinnes .... 30x...

normal qu'il soit bourré après... ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1952 Karma: 3685 Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 0

@Crazy-13



@ablator

Ta graphiste c'est Laure Hémipsaume?

Natacha Tchépété, plutôt, je dirais... ^^

@ablator

Ta graphiste c’est Laure Hémipsaume?

@SoBas presque, c'est Grok. WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 227 Karma: 357 Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 0 Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1885 Karma: 3801 Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 3

Mec j'ai des cotelettes, oh mon dieu Le lecteur YouTube m'a mis la VF...



Citation : Mec j'ai des cotelettes, oh mon dieu Le lecteur YouTube m'a mis la VF...Citation : n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 414 Karma: 503 En ligne ! Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 2

@WalkerBip

Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse



"un pilote inconscient met en danger ta famille" : ce serait bien d'argumenter. Sans connaître la situation dans son ensemble, ça ne va pas être évident...

Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2401 Karma: 4332 Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 0 Imagine, il atterrit à tes ris…ques et périls. WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 227 Karma: 357 Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 0

@n666eo

Le camion tu le vois arriver ... L'avion non

@n666eo

Citation :

@WalkerBip

Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse



"un pilote inconscient met en danger ta famille" : ce serait bien d'argumenter. Sans connaître la situation dans son ensemble, ça ne va pas être évident...

J'imagine qu'il y a aussi des chauffeurs de camion inconscients qui mettent ta famille en danger quand leurs freins ont lâché alors qu'ils ne sont pas responsables de la maintenance de leur camion ?



poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3752 Karma: 1207 Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 0

@WalkerBip

Commentaire fabriqué par chatgpt ?

@WalkerBip

Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse



Commentaire fabriqué par chatgpt ? Citation :Commentaire fabriqué par chatgpt ? WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 227 Karma: 357 Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 1

@poiuytreza525

Citation :

@WalkerBip

Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse



Commentaire fabriqué par chatgpt ?



n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 414 Karma: 503 En ligne ! Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 0

@WalkerBip

Oh. Faudra le dire à tous ceux qui se sont bêtement fait compacter sur la route par un camion sans frein. Sont stupides quand même...

Oui, un avion sans moteur, ça plane. Mais pas loin. Et le contrôle de la troisième dimension est limité. Autrement dit, surtout pour un avion en approche comme c'était le cas ici, il n'y a pas beaucoup de marge pour jouer.

En l'occurrence, ils avaient un peu moins de 3km de "marge" pour se poser. 3km droit devant, et moins en cas de virages. Et quasiment de nuit. Et dans une zone urbaine.

Il y avait peut-être un meilleurs endroit pour poser la machine, c'est possible. Sur son canapé, après coup, c'est facile. Ils sont au sol, vivants, il n'y a que des blessures légères à déplorer, c'est une réussite. Point.

Ceux qui critiquent n'ont jamais été exposé à cette situation.

@WalkerBip

Citation :

@n666eo

Citation :

@WalkerBip

Imagine tu rentres d'une journée sympa avec tes gosses, quand un pilote inconscient met en danger ta famille pour tenter de sauver sa peau, et écrase ta caisse



"un pilote inconscient met en danger ta famille" : ce serait bien d'argumenter. Sans connaître la situation dans son ensemble, ça ne va pas être évident...

J'imagine qu'il y a aussi des chauffeurs de camion inconscients qui mettent ta famille en danger quand leurs freins ont lâché alors qu'ils ne sont pas responsables de la maintenance de leur camion ?



Le camion tu le vois arriver ... L'avion non



Oh. Faudra le dire à tous ceux qui se sont bêtement fait compacter sur la route par un camion sans frein. Sont stupides quand même...

Oui, un avion sans moteur, ça plane. Mais pas loin. Et le contrôle de la troisième dimension est limité. Autrement dit, surtout pour un avion en approche comme c'était le cas ici, il n'y a pas beaucoup de marge pour jouer.



En l’occurrence, ils avaient un peu moins de 3km de "marge" pour se poser. 3km droit devant, et moins en cas de virages. Et quasiment de nuit. Et dans une zone urbaine.



Il y avait peut-être un meilleurs endroit pour poser la machine, c'est possible. Sur son canapé, après coup, c'est facile. Ils sont au sol, vivants, il n'y a que des blessures légères à déplorer, c'est une réussite. Point.



guizmof Je viens d'arriver Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 48 Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 2 "You can't park here mate" Sebmagic J'aime glander ici Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 6336 Karma: 2804 Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... Re: Un avion percute une voiture sur l'autoroute lor... 0 Je retiens surtout l'auteur de la vidéo qui, tout excité, lâche un "hahaha je l'ai eu en vidéo !!".