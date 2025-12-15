Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Faire un selfie avec les personnages de ses séries favorites grâce à l'IA

Posté par Koreus le 15/12/2025 14:43:32

vidéo self personnage acteur serie ia intelligence artificiel
Simon a réalisé le rêve de beaucoup d'entre nous à l'aide de l'IA : faire un selfie avec le personnage de ses séries favorites.




    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Auteur Conversation
    Auteur Conversation
    saihtam
    Posté le: 15/12/2025 15:04  Mis à jour: 15/12/2025 15:04
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 14/12/2019
    Envois: 246
    Karma: 655
     Re: Faire un selfie avec les personnages de ses séries fa...
     1 
    C'est très impressionnant (et bien fait).
    Dorénavant, je ne croirais plus que les gens que je rencontre IRL et à qui je peux gratter le bout du nez (avec consentement évidemment).
    C'est quoi la série avec les enfants en parka jaune ?
    Ducantois1850
    Posté le: 15/12/2025 15:10  Mis à jour: 15/12/2025 15:10
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/2/2012
    Envois: 590
    Karma: 194
     Re: Faire un selfie avec les personnages de ses séries fa...
     0 
    Montrer qu'on a des goûts de merde grâce à l'IA

    (humour, pas taper)
    MentisVidus
    Posté le: 15/12/2025 15:24  Mis à jour: 15/12/2025 15:24
    #3
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 16/10/2016
    Envois: 39
    Karma: 76
     Re: Faire un selfie avec les personnages de ses séries fa...
     1 
    @saihtam Dark sur Netflix. C'est pas toujours evident a suivre mais c'est une superbe série.
    batist4
    Posté le: 15/12/2025 15:48  Mis à jour: 15/12/2025 15:48
    #4
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 13/10/2008
    Envois: 23
     Re: Faire un selfie avec les personnages de ses séries fa...
     1 
    @saihtam Une série Allemande "Dark", très particulière, très prenante mais il faut être accroché pour comprendre, il y a des voyages dans le temps et les époques se mélangent...
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

