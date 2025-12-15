

Vidéo : Faire un selfie avec les personnages de ses séries favorites grâce à l'IA Posté par Koreus

Simon a réalisé le rêve de beaucoup d'entre nous à l'aide de l'IA : faire un selfie avec le personnage de ses séries favorites.



Vidéo (46s) : Selfie avec des personnages de série #ia





C'est très impressionnant (et bien fait).

Dorénavant, je ne croirais plus que les gens que je rencontre IRL et à qui je peux gratter le bout du nez (avec consentement évidemment).

C'est quoi la série avec les enfants en parka jaune ?

Dorénavant, je ne croirais plus que les gens que je rencontre IRL et à qui je peux gratter le bout du nez (avec consentement évidemment).

Montrer qu'on a des goûts de merde grâce à l'IA



(humour, pas taper)



@saihtam Dark sur Netflix. C'est pas toujours evident a suivre mais c'est une superbe série. batist4 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2008 Envois: 23 Re: Faire un selfie avec les personnages de ses séries fa... Re: Faire un selfie avec les personnages de ses séries fa... 1 @saihtam Une série Allemande "Dark", très particulière, très prenante mais il faut être accroché pour comprendre, il y a des voyages dans le temps et les époques se mélangent...