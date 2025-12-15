Vidéo : Faire un selfie avec les personnages de ses séries favorites grâce à l'IA

|Auteur
saihtam
Posté le: 15/12/2025 15:04 Mis à jour: 15/12/2025 15:04
Re: Faire un selfie avec les personnages de ses séries fa...
C'est très impressionnant (et bien fait).
Dorénavant, je ne croirais plus que les gens que je rencontre IRL et à qui je peux gratter le bout du nez (avec consentement évidemment).
C'est quoi la série avec les enfants en parka jaune ?
Ducantois1850
Posté le: 15/12/2025 15:10 Mis à jour: 15/12/2025 15:10
Re: Faire un selfie avec les personnages de ses séries fa...
Montrer qu'on a des goûts de merde grâce à l'IA
(humour, pas taper)
MentisVidus
Posté le: 15/12/2025 15:24 Mis à jour: 15/12/2025 15:24
Re: Faire un selfie avec les personnages de ses séries fa...
@saihtam Dark sur Netflix. C'est pas toujours evident a suivre mais c'est une superbe série.
batist4
Posté le: 15/12/2025 15:48 Mis à jour: 15/12/2025 15:48
Re: Faire un selfie avec les personnages de ses séries fa...
@saihtam Une série Allemande "Dark", très particulière, très prenante mais il faut être accroché pour comprendre, il y a des voyages dans le temps et les époques se mélangent...
