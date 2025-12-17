Vidéo : Un parcours de billes impressionnant
Posté par Koreus le 17/12/2025 18:38:48
L'utilisateur TikTok pitakubo5 réalise des parcours de bille impressionnant
- Vidéo (1mn5s) : Machine de Rube Goldberg avec des billes
Sur le même sujet :
|
Connexion
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
|
Vidéo : Un parcours de billes impressionnant
Posté par Koreus le 17/12/2025 18:38:48
Sur le même sujet :
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.