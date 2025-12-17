

Vidéo : Un parcours de billes impressionnant Posté par Koreus

L'utilisateur TikTok pitakubo5 réalise des parcours de bille impressionnant



Vidéo (1mn5s) : Machine de Rube Goldberg avec des billes





Auteur Conversation Speedball2 Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 495 Karma: 343 Re: Un parcours de billes impressionnant Re: Un parcours de billes impressionnant 3 Il y a des gens dans la vie qui ont des passions qu'on n'imagine même pas ! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85000 Karma: 9305 En ligne ! Re: Un parcours de billes impressionnant Re: Un parcours de billes impressionnant 0 Washburn Je m'installe Inscrit le: 16/6/2014 Envois: 162 Karma: 266 Re: Un parcours de billes impressionnant Re: Un parcours de billes impressionnant 1 Il touche sa bille ! Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 625 Karma: 3495 Re: Un parcours de billes impressionnant Re: Un parcours de billes impressionnant 2 Y'a des gens qui ont beaucoup plus de temps libre que moi, je suis jaloux... Baba-Yaga Je poste trop Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 18919 Karma: 13127 Re: Un parcours de billes impressionnant Re: Un parcours de billes impressionnant 2 Lui, il a pas de chat ! poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3755 Karma: 1210 Re: Un parcours de billes impressionnant Re: Un parcours de billes impressionnant 0

@Mopimoi

Y'a des gens qui ont beaucoup plus de temps libre que moi, je suis jaloux...



@Mopimoi

Y'a des gens qui ont beaucoup plus de temps libre que moi, je suis jaloux...

Exactement, il y a des gens qui ont TROP de temps libre !