Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2719
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : Deux hommes sur une barre de pole dance

Posté par Koreus le 17/12/2025 18:54:57

vidéo homme pole dance figure barre synchronisation
Deux hommes sur une barre de pole dance font une figure impressionnante.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Karo Swen fait du Pole Dance
  • Vidéo : Femme obèse fait du pole dance
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 17/12/2025 23:00  Mis à jour: 17/12/2025 23:00
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85000
    Karma: 9305
    En ligne !
     Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
     2 
    J'aimerais voir les essais infructueux. 😁
    Taxidermiste
    Posté le: 18/12/2025 0:11  Mis à jour: 18/12/2025 0:12
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 4/12/2011
    Envois: 557
    Karma: 1221
     Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
     0 
    shojo
    Posté le: 18/12/2025 2:21  Mis à jour: 18/12/2025 2:21
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/1/2017
    Envois: 183
    Karma: 369
     Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
     1 
    C'est un mât chinois pour les acrobates, pas une barre de pole
    ablator
    Posté le: 18/12/2025 6:41  Mis à jour: 18/12/2025 6:41
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 1953
    Karma: 3685
     Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
     0 
    Citation :

    @shojo
    C'est un mât chinois pour les acrobates, pas une barre de pole



    Toi, tu fais trop ton mât chinois, toi.
    Baba-Yaga
    Posté le: 18/12/2025 10:22  Mis à jour: 18/12/2025 10:22
    #5
    Je poste trop
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 18919
    Karma: 13127
     Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
     0 
    Citation :

    @shojo
    C'est un mât chinois pour les acrobates, pas une barre de pole

    J'allais le dire.
    Tempo123
    Posté le: 18/12/2025 10:29  Mis à jour: 18/12/2025 10:30
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/9/2020
    Envois: 483
    Karma: 1721
     Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
     0 
    A la lecture du titre et au vu de la maniature,  tu cliques avec le sourire en te disant que ca sent la connerie.
    Mais en fait c'est une barre de cirque, les mecs ont du talent et tu admires mai t'as pas rie.
    -》le switch émotionnel !
    Padma
    Posté le: 18/12/2025 10:53  Mis à jour: 18/12/2025 10:53
    #7
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2402
    Karma: 4332
     Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
     1 
    Citation :

    @Crazy-13
    J'aimerais voir les essais infructueux. 😁

    Tu penses qu'il y a eu des troubles polaires ?
    Sp6men10
    Posté le: 18/12/2025 16:12  Mis à jour: 18/12/2025 16:12
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/11/2010
    Envois: 205
    Karma: 324
     Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
     1 
    Enfin une utilité à filmer à la verticale
    poiuytreza525
    Posté le: 18/12/2025 19:40  Mis à jour: 18/12/2025 19:40
    #9
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3755
    Karma: 1210
     Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
     0 
    J'ai mal au dos rien qu'à les voir faire, aucun doute, je suis mieux dans mon canapé.
    Soyarow
    Posté le: 18/12/2025 20:26  Mis à jour: 18/12/2025 20:26
    #10
    Je m'installe
    Inscrit le: 19/10/2019
    Envois: 243
    Karma: 544
     Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
     0 
    Citation :

    @Crazy-13
    J'aimerais voir les essais infructueux. 😁


    Ils tombent !
    JECash
    Posté le: 18/12/2025 22:03  Mis à jour: 18/12/2025 22:03
    #11
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 9/9/2013
    Envois: 52
     Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
     0 
    1 2 man men 1 jar barre
    Uatuu
    Posté le: 19/12/2025 13:46  Mis à jour: 19/12/2025 13:47
    #12
    Je suis accro
    Inscrit le: 15/7/2020
    Envois: 1056
    Karma: 523
     Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
     0 
    Citation :

    @shojo
    C'est un mât chinois pour les acrobates, pas une barre de pole

    C'est pour te tromper. En lisant "barre de pole", tu te dis que ca va être drôle vu que la barre de pole va forcément péter vu qu'elle n'est pas faite pour ça.
    Et là, tu rigoles pas. C'est impressionnant, mais tu rigoles pas. C'est de la pure arnaque émotionnelle.
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.