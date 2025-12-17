Vidéo : Deux hommes sur une barre de pole dance

|Auteur
Crazy-13
Posté le: 17/12/2025 23:00 Mis à jour: 17/12/2025 23:00
Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
J'aimerais voir les essais infructueux.
Taxidermiste
Posté le: 18/12/2025 0:11 Mis à jour: 18/12/2025 0:12
Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
shojo
Posté le: 18/12/2025 2:21 Mis à jour: 18/12/2025 2:21
Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
C'est un mât chinois pour les acrobates, pas une barre de pole
ablator
Posté le: 18/12/2025 6:41 Mis à jour: 18/12/2025 6:41
Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
Citation :
@shojo
C'est un mât chinois pour les acrobates, pas une barre de pole
Toi, tu fais trop ton mât chinois, toi.
Baba-Yaga
Posté le: 18/12/2025 10:22 Mis à jour: 18/12/2025 10:22
Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
Citation :
@shojo
C'est un mât chinois pour les acrobates, pas une barre de pole
J'allais le dire.
Tempo123
Posté le: 18/12/2025 10:29 Mis à jour: 18/12/2025 10:30
Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
A la lecture du titre et au vu de la maniature, tu cliques avec le sourire en te disant que ca sent la connerie.
Mais en fait c'est une barre de cirque, les mecs ont du talent et tu admires mai t'as pas rie.
-》le switch émotionnel !
Padma
Posté le: 18/12/2025 10:53 Mis à jour: 18/12/2025 10:53
Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
Citation :
@Crazy-13
J'aimerais voir les essais infructueux.
Tu penses qu'il y a eu des troubles polaires ?
Sp6men10
Posté le: 18/12/2025 16:12 Mis à jour: 18/12/2025 16:12
Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
Enfin une utilité à filmer à la verticale
poiuytreza525
Posté le: 18/12/2025 19:40 Mis à jour: 18/12/2025 19:40
Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
J'ai mal au dos rien qu'à les voir faire, aucun doute, je suis mieux dans mon canapé.
Soyarow
Posté le: 18/12/2025 20:26 Mis à jour: 18/12/2025 20:26
Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
Citation :
@Crazy-13
J'aimerais voir les essais infructueux.
Ils tombent !
JECash
Posté le: 18/12/2025 22:03 Mis à jour: 18/12/2025 22:03
Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
1 2 man men 1 jar barre
Uatuu
Posté le: 19/12/2025 13:46 Mis à jour: 19/12/2025 13:47
Re: Deux hommes sur une barre de pole dance
Citation :
@shojo
C'est un mât chinois pour les acrobates, pas une barre de pole
C'est pour te tromper. En lisant "barre de pole", tu te dis que ca va être drôle vu que la barre de pole va forcément péter vu qu'elle n'est pas faite pour ça.
Et là, tu rigoles pas. C'est impressionnant, mais tu rigoles pas. C'est de la pure arnaque émotionnelle.
