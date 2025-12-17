

Vidéo : Deux hommes sur une barre de pole dance Posté par Koreus

Deux hommes sur une barre de pole dance font une figure impressionnante.



Vidéo (14s) : 2 Hommes 1 Barre





Crazy-13 Re: Deux hommes sur une barre de pole dance J'aimerais voir les essais infructueux. Taxidermiste Re: Deux hommes sur une barre de pole dance shojo Re: Deux hommes sur une barre de pole dance C'est un mât chinois pour les acrobates, pas une barre de pole ablator Re: Deux hommes sur une barre de pole dance

Toi, tu fais trop ton mât chinois, toi. Baba-Yaga Re: Deux hommes sur une barre de pole dance

J'allais le dire. Tempo123 Re: Deux hommes sur une barre de pole dance A la lecture du titre et au vu de la maniature, tu cliques avec le sourire en te disant que ca sent la connerie.

Mais en fait c'est une barre de cirque, les mecs ont du talent et tu admires mai t'as pas rie.

-》le switch émotionnel ! Padma Re: Deux hommes sur une barre de pole dance

Tu penses qu'il y a eu des troubles polaires ? Sp6men10 Re: Deux hommes sur une barre de pole dance Enfin une utilité à filmer à la verticale poiuytreza525 Re: Deux hommes sur une barre de pole dance J'ai mal au dos rien qu'à les voir faire, aucun doute, je suis mieux dans mon canapé. Soyarow Re: Deux hommes sur une barre de pole dance

Ils tombent ! JECash Re: Deux hommes sur une barre de pole dance 1 2 man men 1 jar barre Uatuu Re: Deux hommes sur une barre de pole dance

C'est pour te tromper. En lisant "barre de pole", tu te dis que ca va être drôle vu que la barre de pole va forcément péter vu qu'elle n'est pas faite pour ça.

Et là, tu rigoles pas. C'est impressionnant, mais tu rigoles pas. C'est de la pure arnaque émotionnelle.