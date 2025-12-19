Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°580 un zap de 33 vidéos insolites

Posté par Koreus le 19/12/2025 11:39:48

vidéo 2025 compilation insolite koreusity decembre web zap zapping
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 33 vidéos compilées en 9 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (domi13180 x11, Kilroy1 x3, Wiliwilliam, -does-, Asmodee88, Baba-Yaga, filleapoil) pour le partage dans le forum.
Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.

Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.




Videos:
01 - Éruption volcan Kīlauea (fontaine de lave géante) - [vidéo]
02 - Un macaque se voit offrir un œuf de 100 ans - [vidéo]
03 - Tourbillon Jackpot Vintage 1945 de Girard-Perregaux - [vidéo]
04 - La musique adoucit les mœurs - [vidéo]
05 - La glace ça glisse - [vidéo]
06 - Séance câlin - [vidéo]
07 - Karting à roulettes - [vidéo]
08 - Crate Challenge - [vidéo]
09 - Combat rapproché - [vidéo]
10 - Imitation de Michael Jackson avec un balai - [vidéo]
11 - Faire peur à un chien - [vidéo]
12 - Le vilain petit canard était un ... coq - [vidéo]
13 - Doubler un camion par la droite - [vidéo]
14 - Pourquoi et comment ? - [vidéo]
15 - Ne pas jouer avec son briquet quand on fait le plein - [vidéo]
16 - Comment un serpent grimpe à un arbre - [vidéo]
17 - Sherpa surhumain - [vidéo]
18 - Patron powered - [vidéo]
19 - Une route s'écroule - [vidéo]
20 - Mousse expansive pour les colis - [vidéo]
21 - Enlever la peinture du pot - [vidéo]
22 - Accident de camion dans une pente raide - [vidéo]
23 - Rire contagieux au punching ball - [vidéo]
24 - Quel chien est le plus rapide ? - [vidéo]
25 - Un crocodile qui fait le con - [vidéo]
26 - Equilibre, roulé et salto arrière sur une branche - [vidéo]
27 - Super ventilateur - [vidéo]
28 - Camouflage d'une mante religieuse - [vidéo]
29 - Pourquoi ? - [vidéo]
30 - Mama mia ! - [vidéo]
31 - Libéréééée ♫ Délivréééée ♪ - [vidéo]
32 - Nos artistes ont du talent - [vidéo]
33 - La course n'est gagnée qu'après la ligne - [vidéo]

Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix

    Crazy-13
    Posté le: 19/12/2025 11:45  Mis à jour: 19/12/2025 11:45
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85000
    Karma: 9305
    En ligne !
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°580 un zap de 33 vidéos...
     1 
    Merci, mais je serais en week-end que ce soir à 21h00.
    FanfanLaTulipe
    Posté le: 19/12/2025 13:40  Mis à jour: 19/12/2025 13:40
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 18/8/2017
    Envois: 502
    Karma: 578
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°580 un zap de 33 vidéos...
     1 
    Merci pour ce Koreusity ! Et bon week-end. 😉
    kom2dune
    Posté le: 19/12/2025 17:31  Mis à jour: 19/12/2025 17:31
    #3
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 7/11/2018
    Envois: 23
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°580 un zap de 33 vidéos...
     0 
    Merci beaucoup.
    yann21
    Posté le: 19/12/2025 18:04  Mis à jour: 19/12/2025 18:04
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 15/7/2015
    Envois: 304
    Karma: 234
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°580 un zap de 33 vidéos...
     0 
    merci et bon weekend
    Ludo44
    Posté le: 19/12/2025 20:00  Mis à jour: 19/12/2025 20:00
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 23/10/2007
    Envois: 2060
    Karma: 741
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°580 un zap de 33 vidéos...
     0 
    La 4 est hyper vieille !!!
