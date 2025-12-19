Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°580 un zap de 33 vidéos insolites
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 33 vidéos compilées en 9 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (domi13180 x11, Kilroy1 x3, Wiliwilliam, -does-, Asmodee88, Baba-Yaga, filleapoil) pour le partage dans le forum.
Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.
Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
- Vidéo (9mn) : Koreusity n°580
Videos:
01 - Éruption volcan Kīlauea (fontaine de lave géante) - [vidéo]
02 - Un macaque se voit offrir un œuf de 100 ans - [vidéo]
03 - Tourbillon Jackpot Vintage 1945 de Girard-Perregaux - [vidéo]
04 - La musique adoucit les mœurs - [vidéo]
05 - La glace ça glisse - [vidéo]
06 - Séance câlin - [vidéo]
07 - Karting à roulettes - [vidéo]
08 - Crate Challenge - [vidéo]
09 - Combat rapproché - [vidéo]
10 - Imitation de Michael Jackson avec un balai - [vidéo]
11 - Faire peur à un chien - [vidéo]
12 - Le vilain petit canard était un ... coq - [vidéo]
13 - Doubler un camion par la droite - [vidéo]
14 - Pourquoi et comment ? - [vidéo]
15 - Ne pas jouer avec son briquet quand on fait le plein - [vidéo]
16 - Comment un serpent grimpe à un arbre - [vidéo]
17 - Sherpa surhumain - [vidéo]
18 - Patron powered - [vidéo]
19 - Une route s'écroule - [vidéo]
20 - Mousse expansive pour les colis - [vidéo]
21 - Enlever la peinture du pot - [vidéo]
22 - Accident de camion dans une pente raide - [vidéo]
23 - Rire contagieux au punching ball - [vidéo]
24 - Quel chien est le plus rapide ? - [vidéo]
25 - Un crocodile qui fait le con - [vidéo]
26 - Equilibre, roulé et salto arrière sur une branche - [vidéo]
27 - Super ventilateur - [vidéo]
28 - Camouflage d'une mante religieuse - [vidéo]
29 - Pourquoi ? - [vidéo]
30 - Mama mia ! - [vidéo]
31 - Libéréééée ♫ Délivréééée ♪ - [vidéo]
32 - Nos artistes ont du talent - [vidéo]
33 - La course n'est gagnée qu'après la ligne - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
