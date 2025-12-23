Vidéo : Nettoyer une rivière au Bangladesh
Posté par Kilroy1 le 23/12/2025 9:48:01
Au Bangladesh, les bénévoles de BD Clean ont nettoyé une rivière recouverte de détritus.
- Vidéo () : Nettoyage d'une rivière polluée #Bangladesh
Sur le même sujet :
|
Connexion
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
|
Vidéo : Nettoyer une rivière au Bangladesh
Posté par Kilroy1 le 23/12/2025 9:48:01
Sur le même sujet :
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.