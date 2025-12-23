Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Nettoyer une rivière au Bangladesh

Posté par Kilroy1 le 23/12/2025 9:48:01

vidéo nettoyage riviere bangladesh detritus poubelle dechet pollution
Au Bangladesh, les bénévoles de BD Clean ont nettoyé une rivière recouverte de détritus.




    Auteur Conversation
    Auteur Conversation
    lokaloo
    Posté le: 23/12/2025 9:59  Mis à jour: 23/12/2025 9:59
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 27/6/2008
    Envois: 949
    Karma: 805
     Re: Nettoyer une rivière au Bangladesh
     0 
    Belle initiative, mais deux éléments me viennent à l'esprit :
    - que font-ils des déchets ? Si les filières ne sont pas développés, ce serait déposé ailleurs. J'imagine (j'espère) que toute la chaine est organisée.
    - Quid de la suite pour cette zone urbaine ? C'est là qu'on se rend compte que dans nos pays européens, on a globalement un bon traitement des déchets. On aurait les mêmes problèmes sinon.
    Framby
    Posté le: 23/12/2025 10:17  Mis à jour: 23/12/2025 10:17
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 31/8/2016
    Envois: 851
    Karma: 2667
     Re: Nettoyer une rivière au Bangladesh
     0 
    Le fait qu'ils puissent simplement marcher SUR la rivière est quand même hallucinant oO
    2passageICI
    Posté le: 23/12/2025 11:13  Mis à jour: 23/12/2025 11:13
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/5/2023
    Envois: 210
    Karma: 237
    En ligne !
     Re: Nettoyer une rivière au Bangladesh
     0 
    Ils vont enfin boire cette eau si pur 👍
