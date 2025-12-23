

Vidéo : Nettoyer une rivière au Bangladesh Posté par Kilroy1

Au Bangladesh, les bénévoles de BD Clean ont nettoyé une rivière recouverte de détritus.



Vidéo () : Nettoyage d'une rivière polluée #Bangladesh





Sur le même sujet :

Vidéo : Des influenceuses nettoient une plage Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 949 Karma: 805 Re: Nettoyer une rivière au Bangladesh Re: Nettoyer une rivière au Bangladesh 0 Belle initiative, mais deux éléments me viennent à l'esprit :

- que font-ils des déchets ? Si les filières ne sont pas développés, ce serait déposé ailleurs. J'imagine (j'espère) que toute la chaine est organisée.

- Quid de la suite pour cette zone urbaine ? C'est là qu'on se rend compte que dans nos pays européens, on a globalement un bon traitement des déchets. On aurait les mêmes problèmes sinon. Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 851 Karma: 2667 Re: Nettoyer une rivière au Bangladesh Re: Nettoyer une rivière au Bangladesh 0 Le fait qu'ils puissent simplement marcher SUR la rivière est quand même hallucinant oO 2passageICI Je m'installe Inscrit le: 9/5/2023 Envois: 210 Karma: 237 En ligne ! Re: Nettoyer une rivière au Bangladesh Re: Nettoyer une rivière au Bangladesh 0 Ils vont enfin boire cette eau si pur Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.