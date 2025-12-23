Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Perle d'Albâtre » par la SNSM Ouistreham

Posté par Kilroy1 le 23/12/2025 12:32:42

vidéo secours bateau navire peche tempete snsm remorquage sauvetage
Le 22 octobre 2025, un navire de pêche a subit un avarie moteur et a du faire appel aux secours.




    Roronoa
    Posté le: 23/12/2025 13:39  Mis à jour: 23/12/2025 13:39
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 138
    Karma: 216
    Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per...
     13 
    C'est fou de voir le temps que ça prends.
    Pas de précipitation, bonne communication pour analyser et agir au mieux, chapeau !
    Beaucoup d'admiration pour tous ces gens dont le métier consiste à mettre leur vie en danger pour sauver les autres.

    12 commentaires

    Auteur Conversation
    poiuytreza525
    Posté le: 23/12/2025 13:00  Mis à jour: 23/12/2025 13:00
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3759
    Karma: 1209
     Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per...
     0 
    Prem's
    Exotope
    Posté le: 23/12/2025 13:04  Mis à jour: 23/12/2025 13:04
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 30/12/2020
    Envois: 1094
    Karma: 1480
     Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per...
     0 
    Ce montage vidéo est insupportable.
    Roronoa
    Posté le: 23/12/2025 13:39  Mis à jour: 23/12/2025 13:39
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 138
    Karma: 216
     Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per...
     13 
    C'est fou de voir le temps que ça prends.
    Pas de précipitation, bonne communication pour analyser et agir au mieux, chapeau !
    Beaucoup d'admiration pour tous ces gens dont le métier consiste à mettre leur vie en danger pour sauver les autres.
    Baba-Yaga
    Posté le: 23/12/2025 15:09  Mis à jour: 23/12/2025 15:09
    #4
    Je poste trop
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 18955
    Karma: 13131
     Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per...
     0 
    J'ai pas vu George Clooney, il était où ?
    SushiCircus
    Posté le: 23/12/2025 19:42  Mis à jour: 23/12/2025 22:53
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/5/2016
    Envois: 1994
    Karma: 884
     Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per...
     0 
    "En vertu du droit maritime international, tout navire se trouvant en mer est tenu de porter assistance aux personnes en détresse . Le sauvetage en mer est ancré dans la tradition maritime comme un devoir humain et est reconnu comme une pratique coutumière du droit international partout en mer."
    Visiblement ça fonctionne bien.
    Bon c'est surment pas le cas en ce moment en Mer Noir.
    - Mayday on a une brèche dans la coque
    - Désolé on juste à côté mais vu c'est nous qui l'avons faite on ne va pas venir vous aider.

    Par contre il fesait quoi en mer le chalutier avec un tel tempête ?
    La tempête pas prévu et pas le temps rentrer au port ou l'idée idiote de tout de même prendre la mer ?

    Citation :

    @Exotope
    Ce montage vidéo est insupportable.

    Pour une fois que la musique de fond n'est pas trop pourri, sinon le montage ne m'a dérangé.

    Edit :
    @Roronoa
    J'ai zappé de notifier ce léger détail.
    "C'est fou de voir le temps que ça prends." Comme tu dis.
    C'est balèze,, travail de pros.
    Les soldats de la mer. Gros respect à nos soldats qui nous protège ou nous viennent en aide.
    Comme tu dis chapeau, chapeau bas même !
    Chrys77
    Posté le: 24/12/2025 0:33  Mis à jour: 24/12/2025 0:33
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3604
    Karma: 2561
     Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per...
     1 
    J'aime bien le "...conditions sur zone assez difficiles..." alors que c'est déjà l'enfer, comme quoi tout est relatif.
    Respect aux sauveteurs en mer !
    Crazy-13
    Posté le: 24/12/2025 1:07  Mis à jour: 24/12/2025 1:07
    #7
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85019
    Karma: 9307
     Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per...
     0 
    Comment ça doit être flippant de ne voir que de l'eau agité à perte de vue comme ça. 😱
    Crazy-13
    Posté le: 24/12/2025 1:14  Mis à jour: 24/12/2025 14:32
    #8
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85019
    Karma: 9307
     Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per...
     0 
    @Chrys77 bien vu, j'avais plusieurs onglets d'ouvert, et visiblement je me suis mélangé les pinceaux. 😅
    Chrys77
    Posté le: 24/12/2025 10:53  Mis à jour: 24/12/2025 10:54
    #9
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3604
    Karma: 2561
     Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per...
     1 
    @Crazy-13 Alors comme ça on ne prend même plus la peine de changer d'article avant de commenter 😉
