

Vidéo : Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Perle d'Albâtre » par la SNSM Ouistreham Posté par Kilroy1

Le 22 octobre 2025, un navire de pêche a subit un avarie moteur et a du faire appel aux secours.



Vidéo (7mn14s) : Le sauvetage du bateau de pêche « Perle d'Albâtre »





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Roronoa Je m'installe Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 138 Karma: 216 Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... 13 C'est fou de voir le temps que ça prends.

Pas de précipitation, bonne communication pour analyser et agir au mieux, chapeau !

Beaucoup d'admiration pour tous ces gens dont le métier consiste à mettre leur vie en danger pour sauver les autres.

12 commentaires Auteur Conversation poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3759 Karma: 1209 Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... 0 Prem's Exotope Je suis accro Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 1094 Karma: 1480 Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... 0 Ce montage vidéo est insupportable. Roronoa Je m'installe Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 138 Karma: 216 Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... 13 C'est fou de voir le temps que ça prends.

Pas de précipitation, bonne communication pour analyser et agir au mieux, chapeau !

Beaucoup d'admiration pour tous ces gens dont le métier consiste à mettre leur vie en danger pour sauver les autres. Baba-Yaga Je poste trop Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 18955 Karma: 13131 Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... 0 J'ai pas vu George Clooney, il était où ? SushiCircus Je suis accro Inscrit le: 10/5/2016 Envois: 1994 Karma: 884 Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... 0

Visiblement ça fonctionne bien.

Bon c'est surment pas le cas en ce moment en Mer Noir.

- Mayday on a une brèche dans la coque

- Désolé on juste à côté mais vu c'est nous qui l'avons faite on ne va pas venir vous aider.



Par contre il fesait quoi en mer le chalutier avec un tel tempête ?

La tempête pas prévu et pas le temps rentrer au port ou l'idée idiote de tout de même prendre la mer ?



Citation :

@Exotope

Ce montage vidéo est insupportable.

Pour une fois que la musique de fond n'est pas trop pourri, sinon le montage ne m'a dérangé.



Edit :

@Roronoa

J'ai zappé de notifier ce léger détail.

"C'est fou de voir le temps que ça prends." Comme tu dis.

C'est balèze,, travail de pros.

Les soldats de la mer. Gros respect à nos soldats qui nous protège ou nous viennent en aide.

Comme tu dis chapeau, chapeau bas même ! "En vertu du droit maritime international, tout navire se trouvant en mer est tenu de porter assistance aux personnes en détresse . Le sauvetage en mer est ancré dans la tradition maritime comme un devoir humain et est reconnu comme une pratique coutumière du droit international partout en mer."Visiblement ça fonctionne bien.Bon c'est surment pas le cas en ce moment en Mer Noir.- Mayday on a une brèche dans la coque- Désolé on juste à côté mais vu c'est nous qui l'avons faite on ne va pas venir vous aider.Par contre il fesait quoi en mer le chalutier avec un tel tempête ?La tempête pas prévu et pas le temps rentrer au port ou l'idée idiote de tout de même prendre la mer ?Citation :Pour une fois que la musique de fond n'est pas trop pourri, sinon le montage ne m'a dérangé.Edit :J'ai zappé de notifier ce léger détail."C'est fou de voir le temps que ça prends." Comme tu dis.C'est balèze,, travail de pros.Les soldats de la mer. Gros respect à nos soldats qui nous protège ou nous viennent en aide.Comme tu dis chapeau, chapeau bas même ! Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3604 Karma: 2561 Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... 1 J'aime bien le "...conditions sur zone assez difficiles..." alors que c'est déjà l'enfer, comme quoi tout est relatif.

Respect aux sauveteurs en mer ! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85019 Karma: 9307 Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... 0 Comment ça doit être flippant de ne voir que de l'eau agité à perte de vue comme ça. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85019 Karma: 9307 Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... 0 Chrys77 bien vu, j'avais plusieurs onglets d'ouvert, et visiblement je me suis mélangé les pinceaux. bien vu, j'avais plusieurs onglets d'ouvert, et visiblement je me suis mélangé les pinceaux. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3604 Karma: 2561 Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... Re: Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Per... 1 Crazy-13 Alors comme ça on ne prend même plus la peine de changer d'article avant de commenter Alors comme ça on ne prend même plus la peine de changer d'article avant de commenter Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.