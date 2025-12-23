Vidéo : Le sauvetage impressionnant du navire de pêche « Perle d'Albâtre » par la SNSM Ouistreham

"En vertu du droit maritime international, tout navire se trouvant en mer est tenu de porter assistance aux personnes en détresse . Le sauvetage en mer est ancré dans la tradition maritime comme un devoir humain et est reconnu comme une pratique coutumière du droit international partout en mer."
Visiblement ça fonctionne bien.
Bon c'est surment pas le cas en ce moment en Mer Noir.
- Mayday on a une brèche dans la coque
- Désolé on juste à côté mais vu c'est nous qui l'avons faite on ne va pas venir vous aider.
Par contre il fesait quoi en mer le chalutier avec un tel tempête ?
La tempête pas prévu et pas le temps rentrer au port ou l'idée idiote de tout de même prendre la mer ?
Citation :
@Exotope
Ce montage vidéo est insupportable.
Pour une fois que la musique de fond n'est pas trop pourri, sinon le montage ne m'a dérangé.
Edit :
@Roronoa
J'ai zappé de notifier ce léger détail.
"C'est fou de voir le temps que ça prends." Comme tu dis.
C'est balèze,, travail de pros.
Les soldats de la mer. Gros respect à nos soldats qui nous protège ou nous viennent en aide.
Comme tu dis chapeau, chapeau bas même !