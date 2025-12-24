

Vidéo : Un golden retriever plonge sous l'eau Posté par domi13180

Il devrait lui mettre des palmes.



Vidéo (24s) : Un chien plonge sous l'eau





Sur le même sujet :

Vidéo : Un chien plongeur Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3759 Karma: 1209 Re: Un golden retriever plonge sous l'eau Re: Un golden retriever plonge sous l'eau 1 Pauvre bestiole.



Edit : Prem's. oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 302 Karma: 632 Re: Un golden retriever plonge sous l'eau Re: Un golden retriever plonge sous l'eau 1 À moins qu'il sache décompresser, je ne suis pas certain que cela soit très bon pour la santé du chien. ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 856 Karma: 906 Re: Un golden retriever plonge sous l'eau Re: Un golden retriever plonge sous l'eau 1 oui-mais-non Citation : À moins qu'il sache décompresser, je ne suis pas certain que cela soit très bon pour la santé du chien.



Décompresser pour quelque secondes passées à environ 2 mètres de profondeur ??? big lol Citation :Décompresser pour quelque secondes passées à environ 2 mètres de profondeur ??? big lol Kamerz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 82 Karma: 77 Re: Un golden retriever plonge sous l'eau Re: Un golden retriever plonge sous l'eau 0

@ender666

@oui-mais-non

Citation : À moins qu'il sache décompresser, je ne suis pas certain que cela soit très bon pour la santé du chien.



Décompresser pour quelque secondes passées à environ 2 mètres de profondeur ??? big lol





C’est pas comme s’il avait des bouteilles le chien.



En apnée pas besoin de décompression qu’importe la profondeur Citation :C’est pas comme s’il avait des bouteilles le chien.En apnée pas besoin de décompression qu’importe la profondeur Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 206 Karma: 323 Re: Un golden retriever plonge sous l'eau Re: Un golden retriever plonge sous l'eau 0 @ender666 le chien fera tout pour ramener ce que son débile de "maître" lui jetra, que ce soit à 1m de profondeur ou 5... Le chien prend des risques inutiles et peut même se noyer. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85019 Karma: 9307 Re: Un golden retriever plonge sous l'eau Re: Un golden retriever plonge sous l'eau 1







La prochaine fois il pensera à prendre ses lunettes de plongée pour mieux y voir sous l'eau. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1954 Karma: 3685 Re: Un golden retriever plonge sous l'eau Re: Un golden retriever plonge sous l'eau 0

@Kamerz

Citation :

@ender666

@oui-mais-non

Citation : À moins qu'il sache décompresser, je ne suis pas certain que cela soit très bon pour la santé du chien.



Décompresser pour quelque secondes passées à environ 2 mètres de profondeur ??? big lol





C’est pas comme s’il avait des bouteilles le chien.



En apnée pas besoin de décompression qu’importe la profondeur





mais enfin il s'appelle SCUBA !!

https://en.wikipedia.org/wiki/Scuba_set# Citation :mais enfin il s'appelle SCUBA !! Kamerz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 82 Karma: 77 Re: Un golden retriever plonge sous l'eau Re: Un golden retriever plonge sous l'eau 0

@ablator

Citation :

@Kamerz

Citation :

@ender666

@oui-mais-non

Citation : À moins qu'il sache décompresser, je ne suis pas certain que cela soit très bon pour la santé du chien.



Décompresser pour quelque secondes passées à environ 2 mètres de profondeur ??? big lol





C’est pas comme s’il avait des bouteilles le chien.



En apnée pas besoin de décompression qu’importe la profondeur





mais enfin il s'appelle SCUBA !!

https://en.wikipedia.org/wiki/Scuba_set#



Scooba-doo where are you ? Citation :Scooba-doo where are you ? Kaishu Je m'installe Inscrit le: 27/1/2005 Envois: 244 Karma: 344 Re: Un golden retriever plonge sous l'eau Re: Un golden retriever plonge sous l'eau 0 @Kamerz A mon avis il voulait dire équilibrer la pression...après pas sur que les chiens aient les mêmes besoins que les humains... oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 302 Karma: 632 Re: Un golden retriever plonge sous l'eau Re: Un golden retriever plonge sous l'eau 1 @Kaishu Effectivement, j'ai confondu avec "compensation". Et après une brève recherche, je confirme que cela présente des dangers pour le chien.

"Contrairement à l'humain, le chien ne possède pas les réflexes ni la morphologie pour gérer volontairement la pression". "Cela peut provoquer des douleurs vives, une inflammation du conduit auditif, voire une rupture du tympan si la descente est brusque. À répétition, cela peut mener à une surdité précoce ou à des otites chroniques". Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.