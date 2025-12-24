Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Un golden retriever plonge sous l'eau

Posté par domi13180 le 24/12/2025 9:04:10

vidéo chien plongeon plongeur eau etoile mer
Il devrait lui mettre des palmes.




    Auteur Conversation
    poiuytreza525
    Posté le: 24/12/2025 11:39  Mis à jour: 24/12/2025 11:39
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3759
    Karma: 1209
     Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
     1 
    Pauvre bestiole.

    Edit : Prem's.
    oui-mais-non
    Posté le: 24/12/2025 12:44  Mis à jour: 24/12/2025 12:44
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 13/6/2017
    Envois: 302
    Karma: 632
     Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
     1 
    À moins qu'il sache décompresser, je ne suis pas certain que cela soit très bon pour la santé du chien.
    ender666
    Posté le: 24/12/2025 13:15  Mis à jour: 24/12/2025 13:15
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 11/11/2015
    Envois: 856
    Karma: 906
     Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
     1 
    @oui-mais-non Citation :
    À moins qu'il sache décompresser, je ne suis pas certain que cela soit très bon pour la santé du chien.


    Décompresser pour quelque secondes passées à environ 2 mètres de profondeur ??? big lol
    Kamerz
    Posté le: 24/12/2025 14:43  Mis à jour: 24/12/2025 14:43
    #4
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 82
    Karma: 77
     Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
     0 
    Citation :

    @ender666
    @oui-mais-non
    Citation :
    À moins qu'il sache décompresser, je ne suis pas certain que cela soit très bon pour la santé du chien.


    Décompresser pour quelque secondes passées à environ 2 mètres de profondeur ???  big lol



    C’est pas comme s’il avait des bouteilles le chien.

    En apnée pas besoin de décompression qu’importe la profondeur
    Sp6men10
    Posté le: 24/12/2025 15:16  Mis à jour: 24/12/2025 15:16
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/11/2010
    Envois: 206
    Karma: 323
     Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
     0 
    @ender666 le chien fera tout pour ramener ce que son débile de "maître" lui jetra, que ce soit à 1m de profondeur ou 5... Le chien prend des risques inutiles et peut même se noyer.
    Crazy-13
    Posté le: 24/12/2025 15:34  Mis à jour: 24/12/2025 15:34
    #6
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85019
    Karma: 9307
     Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
     1 
    La prochaine fois il pensera à prendre ses lunettes de plongée pour mieux y voir sous l'eau.



    😁
    ablator
    Posté le: 24/12/2025 23:47  Mis à jour: 24/12/2025 23:47
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 1954
    Karma: 3685
     Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
     0 
    Citation :

    @Kamerz
    Citation :

    @ender666
    @oui-mais-non
    Citation :
    À moins qu'il sache décompresser, je ne suis pas certain que cela soit très bon pour la santé du chien.


    Décompresser pour quelque secondes passées à environ 2 mètres de profondeur ???  big lol



    C’est pas comme s’il avait des bouteilles le chien.

    En apnée pas besoin de décompression qu’importe la profondeur



    mais enfin il s'appelle SCUBA !!
    https://en.wikipedia.org/wiki/Scuba_set#
    Kamerz
    Posté le: 25/12/2025 1:11  Mis à jour: 25/12/2025 1:11
    #8
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 82
    Karma: 77
     Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
     0 
    Citation :

    @ablator
    Citation :

    @Kamerz
    Citation :

    @ender666
    @oui-mais-non
    Citation :
    À moins qu'il sache décompresser, je ne suis pas certain que cela soit très bon pour la santé du chien.


    Décompresser pour quelque secondes passées à environ 2 mètres de profondeur ???  big lol



    C’est pas comme s’il avait des bouteilles le chien.

    En apnée pas besoin de décompression qu’importe la profondeur



    mais enfin il s'appelle SCUBA !!
    https://en.wikipedia.org/wiki/Scuba_set#


    Scooba-doo where are you ?
    Kaishu
    Posté le: 25/12/2025 4:50  Mis à jour: 25/12/2025 4:50
    #9
    Je m'installe
    Inscrit le: 27/1/2005
    Envois: 244
    Karma: 344
     Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
     0 
    @Kamerz A mon avis il voulait dire équilibrer la pression...après pas sur que les chiens aient les mêmes besoins que les humains...
    oui-mais-non
    Posté le: 25/12/2025 15:44  Mis à jour: 25/12/2025 15:44
    #10
    Je m'installe
    Inscrit le: 13/6/2017
    Envois: 302
    Karma: 632
     Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
     1 
    @Kaishu Effectivement, j'ai confondu avec "compensation". Et après une brève recherche, je confirme que cela présente des dangers pour le chien.
    "Contrairement à l'humain, le chien ne possède pas les réflexes ni la morphologie pour gérer volontairement la pression". "Cela peut provoquer des douleurs vives, une inflammation du conduit auditif, voire une rupture du tympan si la descente est brusque. À répétition, cela peut mener à une surdité précoce ou à des otites chroniques".
