Vidéo : Un golden retriever plonge sous l'eau

|Conversation
poiuytreza525
Posté le: 24/12/2025 11:39 Mis à jour: 24/12/2025 11:39
Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
Pauvre bestiole.
Edit : Prem's.
oui-mais-non
Posté le: 24/12/2025 12:44 Mis à jour: 24/12/2025 12:44
Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
À moins qu'il sache décompresser, je ne suis pas certain que cela soit très bon pour la santé du chien.
ender666
Posté le: 24/12/2025 13:15 Mis à jour: 24/12/2025 13:15
Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
@oui-mais-non
Citation :
À moins qu'il sache décompresser, je ne suis pas certain que cela soit très bon pour la santé du chien.
Décompresser pour quelque secondes passées à environ 2 mètres de profondeur ??? big lol
Kamerz
Posté le: 24/12/2025 14:43 Mis à jour: 24/12/2025 14:43
Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
Citation :
@ender666
@oui-mais-non
Citation :
À moins qu'il sache décompresser, je ne suis pas certain que cela soit très bon pour la santé du chien.
Décompresser pour quelque secondes passées à environ 2 mètres de profondeur ??? big lol
C’est pas comme s’il avait des bouteilles le chien.
En apnée pas besoin de décompression qu’importe la profondeur
Sp6men10
Posté le: 24/12/2025 15:16 Mis à jour: 24/12/2025 15:16
Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
@ender666 le chien fera tout pour ramener ce que son débile de "maître" lui jetra, que ce soit à 1m de profondeur ou 5... Le chien prend des risques inutiles et peut même se noyer.
Crazy-13
Posté le: 24/12/2025 15:34 Mis à jour: 24/12/2025 15:34
Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
La prochaine fois il pensera à prendre ses lunettes de plongée pour mieux y voir sous l'eau.
ablator
Posté le: 24/12/2025 23:47 Mis à jour: 24/12/2025 23:47
Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
Citation :
@Kamerz
Citation :
@ender666
@oui-mais-non
Citation :
À moins qu'il sache décompresser, je ne suis pas certain que cela soit très bon pour la santé du chien.
Décompresser pour quelque secondes passées à environ 2 mètres de profondeur ??? big lol
C’est pas comme s’il avait des bouteilles le chien.
En apnée pas besoin de décompression qu’importe la profondeur
mais enfin il s'appelle SCUBA !!https://en.wikipedia.org/wiki/Scuba_set#
Kamerz
Posté le: 25/12/2025 1:11 Mis à jour: 25/12/2025 1:11
Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
Citation :
@ablator
Citation :
@Kamerz
Citation :
@ender666
@oui-mais-non
Citation :
À moins qu'il sache décompresser, je ne suis pas certain que cela soit très bon pour la santé du chien.
Décompresser pour quelque secondes passées à environ 2 mètres de profondeur ??? big lol
C’est pas comme s’il avait des bouteilles le chien.
En apnée pas besoin de décompression qu’importe la profondeur
mais enfin il s'appelle SCUBA !!
https://en.wikipedia.org/wiki/Scuba_set#
Scooba-doo where are you ?
Kaishu
Posté le: 25/12/2025 4:50 Mis à jour: 25/12/2025 4:50
Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
@Kamerz A mon avis il voulait dire équilibrer la pression...après pas sur que les chiens aient les mêmes besoins que les humains...
oui-mais-non
Posté le: 25/12/2025 15:44 Mis à jour: 25/12/2025 15:44
Re: Un golden retriever plonge sous l'eau
1
@Kaishu Effectivement, j'ai confondu avec "compensation". Et après une brève recherche, je confirme que cela présente des dangers pour le chien.
"Contrairement à l'humain, le chien ne possède pas les réflexes ni la morphologie pour gérer volontairement la pression". "Cela peut provoquer des douleurs vives, une inflammation du conduit auditif, voire une rupture du tympan si la descente est brusque. À répétition, cela peut mener à une surdité précoce ou à des otites chroniques".
