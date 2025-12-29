

Vidéo : Le rickroll version Star Wars Posté par Turbigo

Vidéo (4mn4s) : Anakin Rickrolls the Galaxy





Vidéo : Rick Rolled Vidéo : Rickroll pendant un mariage Source : Forum

Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2404 Karma: 4338 Re: Le rickroll version Star Wars Re: Le rickroll version Star Wars 6 Que la farce soit avec vous… Speedball2 Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 496 Karma: 343 Re: Le rickroll version Star Wars Re: Le rickroll version Star Wars 0 Incroyable ce que l'on peut faire faire à l'IA avec de la patience et certainement un grand nombre d'itérations pour arriver à un tel résultat.

Dans quelques années, ce ne sera plus de la vidéo à la demande, mais du scénario à la demande. Bien ou mal ??? Nous verrons bien si nous vivons jusque là ! Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 39797 Karma: 20266 Re: Le rickroll version Star Wars Re: Le rickroll version Star Wars 0

Citation : poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3762 Karma: 1210 Re: Le rickroll version Star Wars Re: Le rickroll version Star Wars 4 De l'IA qui fait mal aux yeux réveil difficile avec cette vidéo. oki_doki Je m'installe Inscrit le: 29/8/2014 Envois: 288 Karma: 273 Re: Le rickroll version Star Wars Re: Le rickroll version Star Wars 1 @poiuytreza525 effectivement, je n'ai pas trouvé ça particulièrement réussi pour du fin 2025 SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 385 Karma: 556 Re: Le rickroll version Star Wars Re: Le rickroll version Star Wars 0

Ça bien changé, Koreus ! Ça a bien changé…



Ça bien changé, Koreus ! Ça a bien changé…

À une époque, tout rickroll publié sur Koreus conduisait à un ban définitif, sans condition ni avertissement.Ça bien changé, Koreus ! Ça a bien changé… Dradoch Je viens d'arriver Inscrit le: 15/5/2022 Envois: 16 Re: Le rickroll version Star Wars Re: Le rickroll version Star Wars 0 Au clavier, j'ai cru au retour d'ABBA ! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85042 Karma: 9310 Re: Le rickroll version Star Wars Re: Le rickroll version Star Wars 0 J'ai bien aimé la gueule de Palpatine.