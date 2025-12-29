Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Le rickroll version Star Wars

Posté par Turbigo le 29/12/2025 10:11:26

vidéo ia intelligence artificiel parodie star wars rick roll chanson
Et dire qu'il y a 3 ans, Will Smith ne savait pas manger des spaghettis...




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Rick Rolled
  • Vidéo : Rickroll pendant un mariage
  • Source : Forum

    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 29/12/2025 10:45  Mis à jour: 29/12/2025 10:45
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2404
    Karma: 4338
     Re: Le rickroll version Star Wars
     6 
    Que la farce soit avec vous…
    Speedball2
    Posté le: 29/12/2025 10:56  Mis à jour: 29/12/2025 10:56
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 10/11/2013
    Envois: 496
    Karma: 343
     Re: Le rickroll version Star Wars
     0 
    Incroyable ce que l'on peut faire faire à l'IA avec de la patience et certainement un grand nombre d'itérations pour arriver à un tel résultat.
    Dans quelques années, ce ne sera plus de la vidéo à la demande, mais du scénario à la demande. Bien ou mal ??? Nous verrons bien si nous vivons jusque là !
    Wiliwilliam
    Posté le: 29/12/2025 13:04  Mis à jour: 29/12/2025 13:04
    #3
    La loi c'est moi
    Inscrit le: 7/4/2012
    Envois: 39797
    Karma: 20266
     Re: Le rickroll version Star Wars
     0 
    Citation :

    @Padma
    Que la farce soit avec vous…
    poiuytreza525
    Posté le: 29/12/2025 13:14  Mis à jour: 29/12/2025 13:14
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3762
    Karma: 1210
     Re: Le rickroll version Star Wars
     4 
    De l'IA qui fait mal aux yeux réveil difficile avec cette vidéo.
    oki_doki
    Posté le: 29/12/2025 13:35  Mis à jour: 29/12/2025 13:35
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/8/2014
    Envois: 288
    Karma: 273
     Re: Le rickroll version Star Wars
     1 
    @poiuytreza525 effectivement, je n'ai pas trouvé ça particulièrement réussi pour du fin 2025
    SoBas
    Posté le: 29/12/2025 15:29  Mis à jour: 29/12/2025 15:30
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 13/4/2022
    Envois: 385
    Karma: 556
     Re: Le rickroll version Star Wars
     0 
    À une époque, tout rickroll publié sur Koreus conduisait à un ban définitif, sans condition ni avertissement.
    Ça bien changé, Koreus ! Ça a bien changé…

    Dradoch
    Posté le: 29/12/2025 18:40  Mis à jour: 29/12/2025 18:40
    #7
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 15/5/2022
    Envois: 16
     Re: Le rickroll version Star Wars
     0 
    Au clavier, j'ai cru au retour d'ABBA !
    Crazy-13
    Posté le: 29/12/2025 23:35  Mis à jour: 29/12/2025 23:35
    #8
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85042
    Karma: 9310
     Re: Le rickroll version Star Wars
     0 
    J'ai bien aimé la gueule de Palpatine.
