Vidéo : Un robot imite un humain qui fait du karaté
Posté par Kilroy1 le 29/12/2025 20:23:36
Pendant une démonstration, un robot imite un homme qui fait du karaté.
- Vidéo (17s) : Robot Nutshot
