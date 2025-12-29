Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2719
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : Un robot imite un humain qui fait du karaté

Posté par Kilroy1 le 29/12/2025 20:23:36

vidéo robot imitation humain karate coup pied nutshot
Pendant une démonstration, un robot imite un homme qui fait du karaté.




Sur le même sujet :
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 29/12/2025 20:49  Mis à jour: 29/12/2025 20:49
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85042
    Karma: 9310
     Re: Un robot imite un humain qui fait du karaté
     0 
    Je ne sais plus à quoi croire avec ce genre de vidéo.
    Ça pourrait tout aussi bien être un fake, qu'une véritable démonstration.
    😩
    bipbip
    Posté le: 29/12/2025 20:50  Mis à jour: 29/12/2025 20:50
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/5/2020
    Envois: 142
    Karma: 345
     Re: Un robot imite un humain qui fait du karaté
     1 
    Le premier self-nutshot (par technologie interposée) de l'histoire !
    poiuytreza525
    Posté le: 29/12/2025 21:52  Mis à jour: 29/12/2025 21:52
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3762
    Karma: 1210
     Re: Un robot imite un humain qui fait du karaté
     0 
    je connaissais pas ce robot il a l'air ouf, on peut l'avoir pour 13.000$ ou 21.000€.
    nakag
    Posté le: 29/12/2025 22:59  Mis à jour: 29/12/2025 22:59
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 30/11/2011
    Envois: 934
    Karma: 2190
     Re: Un robot imite un humain qui fait du karaté
     0 
    @Crazy-13 Obviously c'est une mise en scène, mais tout de même sympa. J'ai esquissé un sourire
    Chrys77
    Posté le: 30/12/2025 0:05  Mis à jour: 30/12/2025 0:05
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3605
    Karma: 2561
     Re: Un robot imite un humain qui fait du karaté
     0 
    C'est forcément une mise en scène, règle numéro 1 : "Un robot ne peut porter atteinte à un être humain"  🙂
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.