

Vidéo : Un robot imite un humain qui fait du karaté Posté par Kilroy1

Pendant une démonstration, un robot imite un homme qui fait du karaté.



Vidéo (17s) : Robot Nutshot





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85042 Karma: 9310 Re: Un robot imite un humain qui fait du karaté Re: Un robot imite un humain qui fait du karaté 0

Ça pourrait tout aussi bien être un fake, qu'une véritable démonstration.

Je ne sais plus à quoi croire avec ce genre de vidéo.Ça pourrait tout aussi bien être un fake, qu'une véritable démonstration. bipbip Je m'installe Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 142 Karma: 345 Re: Un robot imite un humain qui fait du karaté Re: Un robot imite un humain qui fait du karaté 1 Le premier self-nutshot (par technologie interposée) de l'histoire ! poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3762 Karma: 1210 Re: Un robot imite un humain qui fait du karaté Re: Un robot imite un humain qui fait du karaté 0 je connaissais pas ce robot il a l'air ouf, on peut l'avoir pour 13.000$ ou 21.000€. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 934 Karma: 2190 Re: Un robot imite un humain qui fait du karaté Re: Un robot imite un humain qui fait du karaté 0 @Crazy-13 Obviously c'est une mise en scène, mais tout de même sympa. J'ai esquissé un sourire Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3605 Karma: 2561 Re: Un robot imite un humain qui fait du karaté Re: Un robot imite un humain qui fait du karaté 0 C'est forcément une mise en scène, règle numéro 1 : "Un robot ne peut porter atteinte à un être humain" Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.