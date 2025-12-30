

Vidéo : Peter Lenes fait un trick impressionnant au hockey sur glace Posté par Koreus

Le joueur de hockey Peter Lenes fait un trick impressionnant avec sa crosse et la palet.



Vidéo (14s) : Trick impressionnant au hockey

Aldebaran Je suis accro Re: Peter Lenes fait un trick impressionnant au hockey su... Un des sports collectifs les plus amusants et impressionnants à voir en vrai. Crazy-13 Je poste trop Re: Peter Lenes fait un trick impressionnant au hockey su... j'ai déjà vu plusieurs joueurs lever le palet de cette manière, ça surprend la première fis qu'on le voit, mais ça l'ait vraiment quand c'est exécuté en plein match avec succès. Kamerz Je viens d'arriver Re: Peter Lenes fait un trick impressionnant au hockey su... @Crazy-13



C'est très beau mais surtout inutile, un peu comme les tricks du football freestyle, en match personne ne fait ça tant est que tu passes pour un guignol si tu te loupes. ThomGamer Je suis accro Re: Peter Lenes fait un trick impressionnant au hockey su... @Aldebaran



Amusant je sais pas mais impressionnant c'est sur ! J'ai vu un match de NHL à Montréal, le show est fou, ça dure qu'une heure en réalité mais avec la "grosse mi-temps" et les coupures (pour mettre les pubs), tu passes plus de 2h mais tu vois pas le temps passé.



Par contre c'est difficile à suivre si t'as pas une bonne vue tellement ça va vite et que le puck est assez petit. Aldebaran Je suis accro Re: Peter Lenes fait un trick impressionnant au hockey su... @ThomGamer Ah ça, la rondelle c'est sur que c'est chaud à suivre.

J'ai profité de la venue des Red Wings de Détroit et des Maple Leafs de Toronto en Suède pour aller les voir. C'était cool.

Après, il y a des supers ambiances dans des clubs en France, en Suisse, en Allemagne,... j'adore! Baba-Yaga Je poste trop Re: Peter Lenes fait un trick impressionnant au hockey su... @Aldebaran

Ouais ! avec les lancés de peluches !