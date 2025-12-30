Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Peter Lenes fait un trick impressionnant au hockey sur glace

Posté par Koreus le 30/12/2025 18:32:42

vidéo peter lenes hockey glace joueur trick crosse palet
Le joueur de hockey Peter Lenes fait un trick impressionnant avec sa crosse et la palet.


Aldebaran
Posté le: 30/12/2025 19:49  Mis à jour: 30/12/2025 19:49
#1
Je suis accro
Inscrit le: 8/5/2006
Envois: 1539
Karma: 1376
 Re: Peter Lenes fait un trick impressionnant au hockey su...
 0 
Un des sports collectifs les plus amusants et impressionnants à voir en vrai.
Crazy-13
Posté le: 30/12/2025 20:27  Mis à jour: 30/12/2025 20:27
#2
Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 85046
Karma: 9312
 Re: Peter Lenes fait un trick impressionnant au hockey su...
 0 
j'ai déjà vu plusieurs joueurs lever le palet de cette manière, ça surprend la première fis qu'on le voit, mais ça l'ait vraiment quand c'est exécuté en plein match avec succès. 😎
Kamerz
Posté le: 30/12/2025 23:12  Mis à jour: 30/12/2025 23:12
#3
Je viens d'arriver
Inscrit le: 12/5/2024
Envois: 83
Karma: 80
 Re: Peter Lenes fait un trick impressionnant au hockey su...
 0 
@Crazy-13

C’est très beau mais surtout inutile, un peu comme les tricks du football freestyle, en match personne ne fait ça tant est que tu passes pour un guignol si tu te loupes.
ThomGamer
Posté le: 31/12/2025 8:14  Mis à jour: 31/12/2025 8:14
#4
Je suis accro
Inscrit le: 5/9/2006
Envois: 1889
Karma: 3805
 Re: Peter Lenes fait un trick impressionnant au hockey su...
 1 
@Aldebaran

Amusant je sais pas mais impressionnant c'est sur ! J'ai vu un match de NHL à Montréal, le show est fou, ça dure qu'une heure en réalité mais avec la "grosse mi-temps" et les coupures (pour mettre les pubs), tu passes plus de 2h mais tu vois pas le temps passé.

Par contre c'est difficile à suivre si t'as pas une bonne vue tellement ça va vite et que le puck est assez petit.
Aldebaran
Posté le: 31/12/2025 13:06  Mis à jour: 31/12/2025 13:06
#5
Je suis accro
Inscrit le: 8/5/2006
Envois: 1539
Karma: 1376
 Re: Peter Lenes fait un trick impressionnant au hockey su...
 0 
@ThomGamer Ah ça, la rondelle c'est sur que c'est chaud à suivre.
J'ai profité de la venue des Red Wings de Détroit et des Maple Leafs de Toronto en Suède pour aller les voir. C'était cool.
Après, il y a des supers ambiances dans des clubs en France, en Suisse, en Allemagne,... j'adore!
Baba-Yaga
Posté le: 31/12/2025 14:14  Mis à jour: 31/12/2025 14:14
#6
Je poste trop
Inscrit le: 10/7/2016
Envois: 18990
Karma: 13146
 Re: Peter Lenes fait un trick impressionnant au hockey su...
 0 
@Aldebaran
Ouais ! avec les lancés de peluches !
