Vidéo : Peter Lenes fait un trick impressionnant au hockey sur glace
Posté par Koreus le 30/12/2025 18:32:42
Le joueur de hockey Peter Lenes fait un trick impressionnant avec sa crosse et la palet.
- Vidéo (14s) : Trick impressionnant au hockey
