Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2719
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un pont trop bas en Angleterre

Posté par Koreus le 31/12/2025 9:02:24

vidéo chauffeur bus imperiale etage aqueduc pont collision angleterre
En Angleterre, un chauffeur de bus passe sous un pont trop bas et fait 20 blessés.




    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

Auteur Conversation
    Auteur Conversation
    ThomGamer
    Posté le: 31/12/2025 9:34  Mis à jour: 31/12/2025 9:34
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1889
    Karma: 3805
     Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ...
     2 
    Terminus, tout le monde descend !
    Chrys77
    Posté le: 31/12/2025 9:54  Mis à jour: 31/12/2025 9:56
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3607
    Karma: 2568
     Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ...
     1 
    L'Angleterre actualise le concept de guillotine...  blague à part ça aurait pu se finir beaucoup plus mal !
    Crazy-13
    Posté le: 31/12/2025 10:10  Mis à jour: 31/12/2025 10:10
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85046
    Karma: 9312
     Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ...
     1 
    Mais faut être taré pour s'en moquer à se point là, vu la vitesse avec laquelle il passe sous ce pont, à aucun moment il ne s'est posé de question.
    Ce genre de bourde, ça passe quand tu conduit un camion avec une remorque, c'est ici que du dégât matériel.
    poiuytreza525
    Posté le: 31/12/2025 10:11  Mis à jour: 31/12/2025 10:11
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3765
    Karma: 1210
     Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ...
     1 
    Selon la BBC, la collision, filmée par une caméra de surveillance, rappelle un précédent incident survenu en 2023 sur le même pont, où un autre bus avait également perdu son toit après avoir heurté la même structure. Des riverains rapportent que ce type d’accident est récurrent : il s’agirait de la troisième ou quatrième collision entre un bus et ce pont, soulevant des questions sur la sécurité et la signalisation aux abords de ce passage.
    Padma
    Posté le: 31/12/2025 11:26  Mis à jour: 31/12/2025 11:26
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2407
    Karma: 4339
     Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ...
     0 
    "Trois personnes ont été grièvement blessées". Pfff, ça manque d'humour.
    Mr-poulet-du-33
    Posté le: 31/12/2025 13:37  Mis à jour: 31/12/2025 13:37
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 26/3/2012
    Envois: 4580
    Karma: 3548
     Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ...
     0 
    @poiuytreza525 c'est pas encore assez, il faut que ça arrive encore 3 ou 4 fois pour qu'ils se décident à faire quelque chose.
    Baba-Yaga
    Posté le: 31/12/2025 14:12  Mis à jour: 31/12/2025 14:12
    #7
    Je poste trop
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 18990
    Karma: 13146
     Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ...
     0 
    Citation :

    @Mr-poulet-du-33
    @poiuytreza525 c'est pas encore assez, il faut que ça arrive encore 3 ou 4 fois pour qu'ils se décident à faire quelque chose.

    Y a le pont "guillotin" à Besac qui fait régulièrement des victimes, mais ça change rien. Si tu prends pas en compte les avertissements, c'est de ta faute.

    Et puis ce n'est pas le pont qui est trop bas, mais le bus qui est trop haut ^^
    ReActif
    Posté le: 31/12/2025 17:33  Mis à jour: 31/12/2025 17:33
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/4/2010
    Envois: 120
     Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ...
     0 
    Le vrai titre est plutôt "Le chauffeur est trop con".
    Uatuu
    Posté le: 31/12/2025 17:41  Mis à jour: 31/12/2025 17:41
    #9
    Je suis accro
    Inscrit le: 15/7/2020
    Envois: 1059
    Karma: 523
     Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ...
     0 
    Citation :

    @poiuytreza525
    Selon la BBC, la collision, filmée par une caméra de surveillance, rappelle un précédent incident survenu en 2023 sur le même pont, où un autre bus avait également perdu son toit après avoir heurté la même structure. Des riverains rapportent que ce type d’accident est récurrent : il s’agirait de la troisième ou quatrième collision entre un bus et ce pont, soulevant des questions sur la sécurité et la signalisation aux abords de ce passage.


    Vu l'angle de la caméra Ring, il y a au moins quelqu'un qui a compris que cela allait mal finir. L'absence de morts, c'est ça le plus impressionant.
    ThomGamer
    Posté le: 31/12/2025 17:41  Mis à jour: 31/12/2025 17:41
    #10
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1889
    Karma: 3805
     Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ...
     0 
    @Baba-Yaga

    Un portique avec une barre pour indiquer la hauteur max en général ça aide un peu plus car tu tapes bien avant le pont.

    Bon après si le mec est têtu, rien ne l'arrêtera.
