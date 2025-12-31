Vidéo : Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un pont trop bas en Angleterre

|Auteur
ThomGamer
Posté le: 31/12/2025 9:34 Mis à jour: 31/12/2025 9:34
Je suis accro
Terminus, tout le monde descend !
Chrys77
Posté le: 31/12/2025 9:54 Mis à jour: 31/12/2025 9:56
Je masterise !
L'Angleterre actualise le concept de guillotine... blague à part ça aurait pu se finir beaucoup plus mal !
Crazy-13
Posté le: 31/12/2025 10:10 Mis à jour: 31/12/2025 10:10
Je poste trop
Mais faut être taré pour s'en moquer à se point là, vu la vitesse avec laquelle il passe sous ce pont, à aucun moment il ne s'est posé de question.
Ce genre de bourde, ça passe quand tu conduit un camion avec une remorque, c'est ici que du dégât matériel.
poiuytreza525
Posté le: 31/12/2025 10:11 Mis à jour: 31/12/2025 10:11
Je masterise !
Selon la BBC, la collision, filmée par une caméra de surveillance, rappelle un précédent incident survenu en 2023 sur le même pont, où un autre bus avait également perdu son toit après avoir heurté la même structure. Des riverains rapportent que ce type d’accident est récurrent : il s’agirait de la troisième ou quatrième collision entre un bus et ce pont, soulevant des questions sur la sécurité et la signalisation aux abords de ce passage.
Padma
Posté le: 31/12/2025 11:26 Mis à jour: 31/12/2025 11:26
Je masterise !
"Trois personnes ont été grièvement blessées". Pfff, ça manque d'humour.
Mr-poulet-du-33
Posté le: 31/12/2025 13:37 Mis à jour: 31/12/2025 13:37
Je masterise !
@poiuytreza525 c'est pas encore assez, il faut que ça arrive encore 3 ou 4 fois pour qu'ils se décident à faire quelque chose.
Baba-Yaga
Posté le: 31/12/2025 14:12 Mis à jour: 31/12/2025 14:12
Je poste trop
Citation :
@Mr-poulet-du-33
@poiuytreza525 c'est pas encore assez, il faut que ça arrive encore 3 ou 4 fois pour qu'ils se décident à faire quelque chose.
Y a le pont "guillotin" à Besac qui fait régulièrement des victimes, mais ça change rien. Si tu prends pas en compte les avertissements, c'est de ta faute.
Et puis ce n'est pas le pont qui est trop bas, mais le bus qui est trop haut ^^
ReActif
Posté le: 31/12/2025 17:33 Mis à jour: 31/12/2025 17:33
Je m'installe
Le vrai titre est plutôt "Le chauffeur est trop con".
Uatuu
Posté le: 31/12/2025 17:41 Mis à jour: 31/12/2025 17:41
Je suis accro
Citation :
@poiuytreza525
Selon la BBC, la collision, filmée par une caméra de surveillance, rappelle un précédent incident survenu en 2023 sur le même pont, où un autre bus avait également perdu son toit après avoir heurté la même structure. Des riverains rapportent que ce type d’accident est récurrent : il s’agirait de la troisième ou quatrième collision entre un bus et ce pont, soulevant des questions sur la sécurité et la signalisation aux abords de ce passage.
Vu l'angle de la caméra Ring, il y a au moins quelqu'un qui a compris que cela allait mal finir. L'absence de morts, c'est ça le plus impressionant.
ThomGamer
Posté le: 31/12/2025 17:41 Mis à jour: 31/12/2025 17:41
Je suis accro
@Baba-Yaga
Un portique avec une barre pour indiquer la hauteur max en général ça aide un peu plus car tu tapes bien avant le pont.
Bon après si le mec est têtu, rien ne l'arrêtera.
