

Vidéo : Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un pont trop bas en Angleterre Posté par Koreus

En Angleterre, un chauffeur de bus passe sous un pont trop bas et fait 20 blessés.



Vidéo (1mn6s) : Bus à impériale vs Pont trop bas





Auteur Conversation ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1889 Karma: 3805 Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... 2 Terminus, tout le monde descend ! Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3607 Karma: 2568 Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... 1 L'Angleterre actualise le concept de guillotine... blague à part ça aurait pu se finir beaucoup plus mal ! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85046 Karma: 9312 Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... 1 Mais faut être taré pour s'en moquer à se point là, vu la vitesse avec laquelle il passe sous ce pont, à aucun moment il ne s'est posé de question.

Ce genre de bourde, ça passe quand tu conduit un camion avec une remorque, c'est ici que du dégât matériel. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3765 Karma: 1210 Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... 1 Selon la BBC, la collision, filmée par une caméra de surveillance, rappelle un précédent incident survenu en 2023 sur le même pont, où un autre bus avait également perdu son toit après avoir heurté la même structure. Des riverains rapportent que ce type d'accident est récurrent : il s'agirait de la troisième ou quatrième collision entre un bus et ce pont, soulevant des questions sur la sécurité et la signalisation aux abords de ce passage. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2407 Karma: 4339 Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... 0 "Trois personnes ont été grièvement blessées". Pfff, ça manque d'humour. Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4580 Karma: 3548 Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... 0 @poiuytreza525 c'est pas encore assez, il faut que ça arrive encore 3 ou 4 fois pour qu'ils se décident à faire quelque chose. Baba-Yaga Je poste trop Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 18990 Karma: 13146 Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... 0

Y a le pont "guillotin" à Besac qui fait régulièrement des victimes, mais ça change rien. Si tu prends pas en compte les avertissements, c'est de ta faute.



Et puis ce n'est pas le pont qui est trop bas, mais le bus qui est trop haut ^^ ReActif Je m'installe Inscrit le: 12/4/2010 Envois: 120 Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... 0 Le vrai titre est plutôt "Le chauffeur est trop con". Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 1059 Karma: 523 Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... 0

Selon la BBC, la collision, filmée par une caméra de surveillance, rappelle un précédent incident survenu en 2023 sur le même pont, où un autre bus avait également perdu son toit après avoir heurté la même structure. Des riverains rapportent que ce type d’accident est récurrent : il s’agirait de la troisième ou quatrième collision entre un bus et ce pont, soulevant des questions sur la sécurité et la signalisation aux abords de ce passage.



Vu l'angle de la caméra Ring, il y a au moins quelqu'un qui a compris que cela allait mal finir. L'absence de morts, c'est ça le plus impressionant. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1889 Karma: 3805 Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... Re: Le chauffeur d'un bus à impériale passe sous un ... 0 @Baba-Yaga



Un portique avec une barre pour indiquer la hauteur max en général ça aide un peu plus car tu tapes bien avant le pont.



Bon après si le mec est têtu, rien ne l'arrêtera.