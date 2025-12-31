

Vidéo : Une femme déplace un escabeau mais oublie un truc Posté par domi13180

La prochaine fois, elle fera attention...



Vidéo (16s) : Déplacer un escabeau #fail





Auteur Conversation Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2407 Karma: 4339 Re: Une femme déplace un escabeau mais oublie un truc 2 Une tête ça doit faire un bon pinceau. Allez ! Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1539 Karma: 1376 Re: Une femme déplace un escabeau mais oublie un truc 3 Padma Ou alors... "Ah ce manque de pot!" Ou alors... "Ah ce manque de pot!" Baba-Yaga Je poste trop Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 18990 Karma: 13146 Re: Une femme déplace un escabeau mais oublie un truc 0 Heureusement que c'était dehors. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3765 Karma: 1210 Re: Une femme déplace un escabeau mais oublie un truc 0 Ouch