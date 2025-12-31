Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 129)

Posté par domi13180 le 31/12/2025 11:28:18

vidéo petard lance-pierre feu caravane idee con jour
Et si je lançais un pétard avec un lance-pierre au-dessus de l'herbe sèche ?




    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 31/12/2025 11:33  Mis à jour: 31/12/2025 11:33
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2407
    Karma: 4339
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
     0 
    Cet incendie, c'est un pétard mouillé…
    Baba-Yaga
    Posté le: 31/12/2025 12:16  Mis à jour: 31/12/2025 12:16
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 18990
    Karma: 13146
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
     9 
    Mais faites-la taire.
    Aldebaran
    Posté le: 31/12/2025 13:04  Mis à jour: 31/12/2025 13:04
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 8/5/2006
    Envois: 1539
    Karma: 1376
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
     2 
    @Baba-Yaga Voix de la troufiasse inutile si ce n'est de garder cet incident en souvenir.
    poiuytreza525
    Posté le: 31/12/2025 15:51  Mis à jour: 31/12/2025 15:51
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3765
    Karma: 1210
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
     0 
    Heureusement que j'ai regardé sans le son.

    Ça m'est déjà arrivé personnellement et heureusement également qu'on a su gérer la situation sans personne d'hysterique.
    Dudujones
    Posté le: 31/12/2025 16:04  Mis à jour: 31/12/2025 16:05
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/12/2004
    Envois: 438
    Karma: 432
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
     0 
    @Baba-Yaga ...mais au cas où:

    RUAAAAAAAAAANNNNNNNNN ! RUUUUAAAANNNNNNNNNN !

    😃
    Loom-
    Posté le: 31/12/2025 16:45  Mis à jour: 31/12/2025 16:45
    #6
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10705
    Karma: 4579
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
     0 
    En criant de loin comme une barj, peut être que ça peut etteindre le feu
    Chrys77
    Posté le: 31/12/2025 16:56  Mis à jour: 31/12/2025 16:56
    #7
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3607
    Karma: 2568
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
     0 
    Les gars courent plus vite pour ne plus l'entendre....
    Uatuu
    Posté le: 31/12/2025 18:05  Mis à jour: 31/12/2025 18:08
    #8
    Je suis accro
    Inscrit le: 15/7/2020
    Envois: 1059
    Karma: 523
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
     0 
    Le plus horrible c'est effectivement d'entendre une pouf hurler "Run!" alors qu'elle filme sans en branler une et doit sans doute, pour être totalement dans le cliché, dépasser le quintal tout en tenant son smartphone avec une manucure de feignasse.

    Mieux que la peine de mort, privée à vie de Mart Cart !
