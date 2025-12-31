Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 129)

Auteur
Padma
Posté le: 31/12/2025 11:33 Mis à jour: 31/12/2025 11:33
Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
Cet incendie, c'est un pétard mouillé…
Baba-Yaga
Posté le: 31/12/2025 12:16 Mis à jour: 31/12/2025 12:16
Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
Mais faites-la taire.
Aldebaran
Posté le: 31/12/2025 13:04 Mis à jour: 31/12/2025 13:04
Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
@
Baba-Yaga Voix de la troufiasse inutile si ce n'est de garder cet incident en souvenir.
poiuytreza525
Posté le: 31/12/2025 15:51 Mis à jour: 31/12/2025 15:51
Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
Heureusement que j'ai regardé sans le son.
Ça m'est déjà arrivé personnellement et heureusement également qu'on a su gérer la situation sans personne d'hysterique.
Dudujones
Posté le: 31/12/2025 16:04 Mis à jour: 31/12/2025 16:05
Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
@
Baba-Yaga
...mais au cas où:
RUAAAAAAAAAANNNNNNNNN ! RUUUUAAAANNNNNNNNNN !
Loom-
Posté le: 31/12/2025 16:45 Mis à jour: 31/12/2025 16:45
Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
En criant de loin comme une barj, peut être que ça peut etteindre le feu
Chrys77
Posté le: 31/12/2025 16:56 Mis à jour: 31/12/2025 16:56
Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
Les gars courent plus vite pour ne plus l'entendre....
Uatuu
Posté le: 31/12/2025 18:05 Mis à jour: 31/12/2025 18:08
Re: L'idée à la con du jour (Vol 129)
Le plus horrible c'est effectivement d'entendre une pouf hurler "Run!" alors qu'elle filme sans en branler une et doit sans doute, pour être totalement dans le cliché, dépasser le quintal tout en tenant son smartphone avec une manucure de feignasse.
