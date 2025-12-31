

Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 129) Posté par domi13180

Et si je lançais un pétard avec un lance-pierre au-dessus de l'herbe sèche ?



Vidéo (1mn) : Lance-pierre + Pétard





Auteur Conversation Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2407 Karma: 4339 Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) 0 Cet incendie, c'est un pétard mouillé… Baba-Yaga Je poste trop Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 18990 Karma: 13146 Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) 9 Mais faites-la taire. Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1539 Karma: 1376 Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) 2 @Baba-Yaga Voix de la troufiasse inutile si ce n'est de garder cet incident en souvenir. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3765 Karma: 1210 Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) 0 Heureusement que j'ai regardé sans le son.



Ça m'est déjà arrivé personnellement et heureusement également qu'on a su gérer la situation sans personne d'hysterique. Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 438 Karma: 432 Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) 0 Baba-Yaga ...mais au cas où:



RUAAAAAAAAAANNNNNNNNN ! RUUUUAAAANNNNNNNNNN !



...mais au cas où:RUAAAAAAAAAANNNNNNNNN ! RUUUUAAAANNNNNNNNNN ! Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10705 Karma: 4579 Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) 0 En criant de loin comme une barj, peut être que ça peut etteindre le feu Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3607 Karma: 2568 Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) 0 Les gars courent plus vite pour ne plus l'entendre.... Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 1059 Karma: 523 Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) Re: L'idée à la con du jour (Vol 129) 0 Le plus horrible c'est effectivement d'entendre une pouf hurler "Run!" alors qu'elle filme sans en branler une et doit sans doute, pour être totalement dans le cliché, dépasser le quintal tout en tenant son smartphone avec une manucure de feignasse.



Mieux que la peine de mort, privée à vie de Mart Cart !

