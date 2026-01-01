Vidéo : Bonne année 2026 ! 🎆

|Auteur
Wiliwilliam
Posté le: 1/1/2026 13:22 Mis à jour: 1/1/2026 13:22
La loi c'est moi
Bonne année 2026 ! 🎆
Ho! joli coup!
Bonne année!
2026 l'année du nouveau design pour le forum !
poiuytreza525
Posté le: 1/1/2026 13:54 Mis à jour: 1/1/2026 13:54
Je masterise !
Re: Bonne année 2026 ! 🎆
Bonne année !
ricolh
Posté le: 1/1/2026 14:23 Mis à jour: 1/1/2026 14:23
Je masterise !
Re: Bonne année 2026 ! 🎆
Bonne année 2026 !
MYRRZINN
Posté le: 1/1/2026 15:19 Mis à jour: 1/1/2026 15:24
Je masterise !
Re: Bonne année 2026 ! 🎆
L'année 2025, c'était déjà une grosse merde.
Cependant, restons positifs : 2027 sera pire que 2026.
Enfin, si on est encore là.
Et oui, je suis pets sinistres.
lem0n
Posté le: 1/1/2026 15:51 Mis à jour: 1/1/2026 15:51
J'aime glander ici
Re: Bonne année 2026 ! 🎆
@Wiliwilliam au grand jamais :'-)
Crazy-13
Posté le: 1/1/2026 17:21 Mis à jour: 1/1/2026 17:21
Je poste trop
Re: Bonne année 2026 ! 🎆
j'aurais trouvé plus joli que la bille aille se loger dans le trou sans toucher une seule autres billes pour cela.
poiuytreza525
Posté le: 1/1/2026 20:43 Mis à jour: 1/1/2026 20:43
Je masterise !
Re: Bonne année 2026 ! 🎆
Perso je suis malade J1 en 2026 ça commence pas terrible.
