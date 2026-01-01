Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2719
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : Bonne année 2026 ! 🎆

Posté par Koreus le 1/1/2026 12:08:54

vidéo bonne annee 2026 billard boule trick
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2026 !




Bas de page Bas  
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Auteur Conversation
Wiliwilliam
Posté le: 1/1/2026 13:22  Mis à jour: 1/1/2026 13:22
#1
La loi c'est moi
Inscrit le: 7/4/2012
Envois: 39811
Karma: 20278
 Re: Bonne année 2026 ! 🎆
 3 
Ho! joli coup!

Bonne année!

2026 l'année du nouveau design pour le forum ! 💪
poiuytreza525
Posté le: 1/1/2026 13:54  Mis à jour: 1/1/2026 13:54
#2
Je masterise !
Inscrit le: 18/1/2013
Envois: 3768
Karma: 1212
 Re: Bonne année 2026 ! 🎆
 2 
Bonne année !
ricolh
Posté le: 1/1/2026 14:23  Mis à jour: 1/1/2026 14:23
#3
Je masterise !
Inscrit le: 7/3/2014
Envois: 2814
Karma: 519
 Re: Bonne année 2026 ! 🎆
 0 
Bonne année 2026 !
MYRRZINN
Posté le: 1/1/2026 15:19  Mis à jour: 1/1/2026 15:24
#4
Je masterise !
Inscrit le: 9/1/2019
Envois: 2552
Karma: 5047
 Re: Bonne année 2026 ! 🎆
 0 
L'année 2025, c'était déjà une grosse merde.
Cependant, restons positifs : 2027 sera pire que 2026.
Enfin, si on est encore là.
Et oui, je suis pets sinistres.
lem0n
Posté le: 1/1/2026 15:51  Mis à jour: 1/1/2026 15:51
#5
J'aime glander ici
Inscrit le: 2/9/2012
Envois: 9342
Karma: 856
 Re: Bonne année 2026 ! 🎆
 1 
@Wiliwilliam au grand jamais :'-)
Crazy-13
Posté le: 1/1/2026 17:21  Mis à jour: 1/1/2026 17:21
#6
Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 85047
Karma: 9312
 Re: Bonne année 2026 ! 🎆
 0 
j'aurais trouvé plus joli que la bille aille se loger dans le trou sans toucher une seule autres billes pour cela.
poiuytreza525
Posté le: 1/1/2026 20:43  Mis à jour: 1/1/2026 20:43
#7
Je masterise !
Inscrit le: 18/1/2013
Envois: 3768
Karma: 1212
 Re: Bonne année 2026 ! 🎆
 0 
Citation :

@MYRRZINN
L'année 2025, c'était déjà une grosse merde.
Cependant, restons positifs : 2027 sera pire que 2026.
Enfin, si on est encore là.
Et oui, je suis pets sinistres.

Perso je suis malade J1 en 2026 ça commence pas terrible.
Haut de page Haut  
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.