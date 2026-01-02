

Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°581 un zap de 35 vidéos insolites Posté par Koreus

La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 35 vidéos compilées en 9 minutes avec des fails en série.

Merci aux membres (domi13180 x15, Kilroy1 x9, FMJ65 x5, Baba-Yaga) pour le partage dans le forum.

Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.



Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.



Vidéo (9mn38s) : Koreusity n°581





Sur le même sujet :

Vidéo : Koreusity n°580 Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Ludo44 Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 2061 Karma: 745 Re: Bon week-end avec Koreusity n°581 un zap de 35 vidéos... Re: Bon week-end avec Koreusity n°581 un zap de 35 vidéos... 4 Ah ça fait plaisir ce petit koreusity de début d'année ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.