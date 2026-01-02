|
Connexion
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
|
|Membre
|Points
|1
|Kilroy1
|6200
|2
|Wiliwilliam
|5400
|3
|CrazyCow
|3795
|4
|Le_Relou
|2829
|5
|LeMiniMilgram
|2719
|6
|Bricci
|2602
|7
|Yazguen
|2267
|8
|SnikePlassken
|2038
|9
|-Flo-
|1948
|10
|Baba-Yaga
|1598
|
Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°581 un zap de 35 vidéos insolites
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 35 vidéos compilées en 9 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (domi13180 x15, Kilroy1 x9, FMJ65 x5, Baba-Yaga) pour le partage dans le forum.
Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.
Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
Sur le même sujet :Vidéo : Koreusity n°580
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|Auteur
|Conversation
|
Ludo44
|
Posté le: 2/1/2026 12:57 Mis à jour: 2/1/2026 12:57
|
Je masterise !
Inscrit le: 23/10/2007
Envois: 2061
Karma: 745
|
Re: Bon week-end avec Koreusity n°581 un zap de 35 vidéos...
4
Ah ça fait plaisir ce petit koreusity de début d'année !
|
|
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.