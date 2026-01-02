

Vidéo : Un employé de Disney protège le public d'une boule de 180kg Posté par Koreus

Pendant une attraction, une boule de 180 kg dévie de sa trajectoire et se dirige vers le public.



Vidéo (38s) : Employé Disney vs Rocher Indiana Jones

Sp6men10: Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........................méééééééééééééééééééééé................. Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......................... méééééééééééééééééé..... AIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Juans: Sacrifice pour protéger le public : respect Monsieur

Son boss peut le remercier... Whaouuu, ça pique

Sacrifice pour protéger le public : respect Monsieur

Wiliwilliam: Il va surtout toucher quelques millions en dédommagement à l'amiable avec Disney. Le procès qu'il y aurait eu s'il n'avait pas été présent leur aurait couté bien plus cher

WalkerBip: Quand le spectacle n'a pas un "véritable" imprévu, l'équipe en crée un de toutes pièces : un faux accident prévu au scénario met en scène l'acteur incarnant Indiana Jones, prétendument écrasé par la célèbre boule.

Il s'agit du spectacle des studios Disney, à Disney World en Floride, pour ceux qui se demandent où cela se déroule



Loom-: L'arnaque déçus, ce n'est même pas un vraie boule de roche.

Mopimoi: Si cette boule fait 180kg je suis la reine d'Angleterre.

yann21: je ne suis pas un numéro !

Crazy-13: Par contre je suis surpris par le poids annoncé, à mes yeux ça ne reste qu'un gros ballon.

Ça ne serait pas arrivé si ils avaient utilisé une vraie pierre.