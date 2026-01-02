Vidéo : Un employé de Disney protège le public d'une boule de 180kg

|Auteur
Sp6men10
Posté le: 2/1/2026 16:37
Je m'installe
Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........................méééééééééééééééééééééé................. Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......................... méééééééééééééééééé..... AIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Juans
Posté le: 2/1/2026 16:50
Je viens d'arriver
Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
Whaouuu, ça pique
Sacrifice pour protéger le public : respect Monsieur
Son boss peut le remercier...
Wiliwilliam
Posté le: 2/1/2026 18:49
La loi c'est moi
Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
Il va surtout toucher quelques millions en dédommagement à l'amiable avec Disney. Le procès qu'il y aurait eu s'il n'avait pas été présent leur aurait couté bien plus cher
WalkerBip
Posté le: 2/1/2026 19:54
Je m'installe
Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
Quand le spectacle n'a pas un "véritable" imprévu, l’équipe en crée un de toutes pièces : un faux accident prévu au scénario met en scène l’acteur incarnant Indiana Jones, prétendument écrasé par la célèbre boule.
Il s’agit du spectacle des studios Disney, à Disney World en Floride, pour ceux qui se demandent où cela se déroule
Loom-
Posté le: 2/1/2026 20:19
Je poste trop
Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
L'arnaque déçus , ce n' est même pas un vraie boule de roche.
Mopimoi
Posté le: 2/1/2026 20:34
Je suis accro
Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
Si cette boule fait 180kg je suis la reine d'Angleterre.
yann21
Posté le: 2/1/2026 20:46
Je m'installe
Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
je ne suis pas un numéro !
Crazy-13
Posté le: 2/1/2026 21:12
Je poste trop
Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
Ça ne serait pas arrivé si ils avaient utilisé une vraie pierre.
Par contre je suis surpris par le poids annoncé, à mes yeux ça ne reste qu'un gros ballon.
