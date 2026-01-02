Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2719
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : Un employé de Disney protège le public d'une boule de 180kg

Posté par Koreus le 2/1/2026 16:10:10

vidéo boule rocher employe disney parc attraction collision
Pendant une attraction, une boule de 180 kg dévie de sa trajectoire et se dirige vers le public.


Bas de page Bas  
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Auteur Conversation
Sp6men10
Posté le: 2/1/2026 16:37  Mis à jour: 2/1/2026 16:37
#1
Je m'installe
Inscrit le: 4/11/2010
Envois: 209
Karma: 322
 Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
 0 
Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........................méééééééééééééééééééééé................. Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......................... méééééééééééééééééé..... AIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Juans
Posté le: 2/1/2026 16:50  Mis à jour: 2/1/2026 16:50
#2
Je viens d'arriver
Inscrit le: 8/2/2019
Envois: 57
Karma: 246
 Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
 4 
Whaouuu, ça pique 😵
Sacrifice pour protéger le public : respect Monsieur 🙏🏻
Son boss peut le remercier...
Wiliwilliam
Posté le: 2/1/2026 18:49  Mis à jour: 2/1/2026 18:49
#3
La loi c'est moi
Inscrit le: 7/4/2012
Envois: 39814
Karma: 20281
 Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
 0 
Il va surtout toucher quelques millions en dédommagement à l'amiable avec Disney. Le procès qu'il y aurait eu s'il n'avait pas été présent leur aurait couté bien plus cher 😅
WalkerBip
Posté le: 2/1/2026 19:54  Mis à jour: 2/1/2026 19:54
#4
Je m'installe
Inscrit le: 1/1/2015
Envois: 229
Karma: 359
 Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
 0 
Quand le spectacle n'a pas un "véritable" imprévu, l’équipe en crée un de toutes pièces : un faux accident prévu au scénario met en scène l’acteur incarnant Indiana Jones, prétendument écrasé par la célèbre boule.

Il s’agit du spectacle des studios Disney, à Disney World en Floride, pour ceux qui se demandent où cela se déroule
Loom-
Posté le: 2/1/2026 20:19  Mis à jour: 2/1/2026 20:19
#5
Je poste trop
Inscrit le: 24/4/2013
Envois: 10706
Karma: 4579
 Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
 0 
L'arnaque déçus , ce n' est même pas un vraie boule de roche.
Mopimoi
Posté le: 2/1/2026 20:34  Mis à jour: 2/1/2026 20:34
#6
Je suis accro
Inscrit le: 10/2/2010
Envois: 626
Karma: 3495
 Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
 0 
Si cette boule fait 180kg je suis la reine d'Angleterre.
yann21
Posté le: 2/1/2026 20:46  Mis à jour: 2/1/2026 20:46
#7
Je m'installe
Inscrit le: 15/7/2015
Envois: 305
Karma: 234
 Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
 0 
je ne suis pas un numéro !
Crazy-13
Posté le: 2/1/2026 21:12  Mis à jour: 2/1/2026 21:12
#8
Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 85048
Karma: 9314
 Re: Un employé de Disney protège le public d'une bou...
 0 
Ça ne serait pas arrivé si ils avaient utilisé une vraie pierre. 😈
Par contre je suis surpris par le poids annoncé, à mes yeux ça ne reste qu'un gros ballon. 🤨
Haut de page Haut  
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.