Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2719
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un bus

Posté par Koreus le 5/1/2026 11:40:29

En île de France, un homme a eu la mauvaise idée d'ouvrir la porte de sa voiture au passage d'un bus.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Ne pas se garer sur une voie de bus (Valence)
  • Vidéo : Audi vs Bus

    Auteur Conversation
    poiuytreza525
    Posté le: 5/1/2026 11:42  Mis à jour: 5/1/2026 11:42
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3774
    Karma: 1215
    En ligne !
     Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
     0 
    
    ablator
    Posté le: 5/1/2026 11:44  Mis à jour: 5/1/2026 11:44
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 1958
    Karma: 3685
     Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
     1 
    C’est le même mec qui avait pas calculé le taureau?
    lechatpotte
    Posté le: 5/1/2026 11:50  Mis à jour: 5/1/2026 15:02
    #3
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 6/5/2014
    Envois: 98
    Karma: 182
     Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
     3 
    "J'ouvre pas la porte, elle était ouverte."
    "Yadécaméra Yatou !"
    Eternil
    Posté le: 5/1/2026 12:10  Mis à jour: 5/1/2026 12:10
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/9/2015
    Envois: 163
    Karma: 357
     Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
     3 
    ce ton, pas vraiment énervé, de la culpabilité 😉
    Darius
    Posté le: 5/1/2026 12:37  Mis à jour: 5/1/2026 12:37
    #5
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 23/11/2014
    Envois: 52
    Karma: 194
     Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
     2 
    Il n'est pas passé loin de devoir se moucher avec son poignet celui là oO
    On reste le plus loin possible des grosses masses en mouvement s'il vous plait...
    Jerem33
    Posté le: 5/1/2026 12:42  Mis à jour: 5/1/2026 12:42
    #6
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 3/7/2018
    Envois: 8
     Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
     0 


    Là ! Je l'ai vu ! C'est la faute du motard !
    stero
    Posté le: 5/1/2026 13:08  Mis à jour: 5/1/2026 13:08
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 14/9/2015
    Envois: 1146
    Karma: 1171
     Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
     2 
    Je sais pas vous mais si un bus passe, je le laisse passer puis je rentre dans la voiture. Le simple fait d'être sur la route au moment où le bus passe me parait quand même risqué.
    Si il avait attendu 3 secondes c'était tout bon... heureusement qu'il a pas ouvert la porte du coup !
    unknown001
    Posté le: 5/1/2026 14:36  Mis à jour: 5/1/2026 14:36
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/12/2019
    Envois: 243
    Karma: 138
     Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
     1 
    @stero C'est clair, heureusement qu'il n'a pas ouvert la porte. D'ailleurs elle était déjà ouverte. Le mec dispose de suffisamment de capacité intellectuelle pour faire fonctionner une dashcam et uploader une vidéo, mais à côté de ça, il ne se rend pas compte du danger d'ouvrir la porte à cet instant précis tout en se plaçant entre le bus et sa voiture. Bizarre...
    poiuytreza525
    Posté le: 5/1/2026 15:11  Mis à jour: 5/1/2026 15:11
    #9
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3774
    Karma: 1215
    En ligne !
     Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
     0 
    Une chance pour la france ce genre d'individus.

    J'ai eu la même galère avec un type similaire qui m'est rentré dedans et qui a affirmé que je lui avais reculé dessus, résultat faute de preuves et de témoin l'assurance a partagé les fautes, faisant ainsi augmenter mon malus et ma cotisation mensuel...
    Soyarow
    Posté le: 5/1/2026 15:11  Mis à jour: 5/1/2026 15:11
    #10
    Je m'installe
    Inscrit le: 19/10/2019
    Envois: 244
    Karma: 544
    En ligne !
     Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
     0 
    De mauvaise foi en plus !
    Haut de page Haut  
