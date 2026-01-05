

Vidéo : Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un bus Posté par Koreus

En île de France, un homme a eu la mauvaise idée d'ouvrir la porte de sa voiture au passage d'un bus.



Vidéo (1mn1s) : Portière de voiture vs Bus





poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3774 Karma: 1215 En ligne ! Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... 0 The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1958 Karma: 3685 Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... 1 C'est le même mec qui avait pas calculé le taureau? lechatpotte Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2014 Envois: 98 Karma: 182 Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... 3 "J'ouvre pas la porte, elle était ouverte."

"Yadécaméra Yatou !" Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 163 Karma: 357 Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... 3 ce ton, pas vraiment énervé, de la culpabilité Darius Je viens d'arriver Inscrit le: 23/11/2014 Envois: 52 Karma: 194 Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... 2 Il n'est pas passé loin de devoir se moucher avec son poignet celui là oO

On reste le plus loin possible des grosses masses en mouvement s'il vous plait... Jerem33 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/7/2018 Envois: 8 Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... 0



Là ! Je l'ai vu ! C'est la faute du motard ! Là ! Je l'ai vu ! C'est la faute du motard ! stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1146 Karma: 1171 Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... 2 Je sais pas vous mais si un bus passe, je le laisse passer puis je rentre dans la voiture. Le simple fait d'être sur la route au moment où le bus passe me parait quand même risqué.

Si il avait attendu 3 secondes c'était tout bon... heureusement qu'il a pas ouvert la porte du coup ! unknown001 Je m'installe Inscrit le: 29/12/2019 Envois: 243 Karma: 138 Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... 1 @stero C'est clair, heureusement qu'il n'a pas ouvert la porte. D'ailleurs elle était déjà ouverte. Le mec dispose de suffisamment de capacité intellectuelle pour faire fonctionner une dashcam et uploader une vidéo, mais à côté de ça, il ne se rend pas compte du danger d'ouvrir la porte à cet instant précis tout en se plaçant entre le bus et sa voiture. Bizarre... poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3774 Karma: 1215 En ligne ! Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... 0 Une chance pour la france ce genre d'individus.



J'ai eu la même galère avec un type similaire qui m'est rentré dedans et qui a affirmé que je lui avais reculé dessus, résultat faute de preuves et de témoin l'assurance a partagé les fautes, faisant ainsi augmenter mon malus et ma cotisation mensuel... Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 244 Karma: 544 En ligne ! Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un... 0 De mauvaise foi en plus !