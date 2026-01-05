Vidéo : Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un bus

|Auteur
|Conversation
|
poiuytreza525
|
Posté le: 5/1/2026 11:42 Mis à jour: 5/1/2026 11:42
|
Je masterise !
Inscrit le: 18/1/2013
Envois: 3774
Karma: 1215
En ligne !
|
Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
0
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported
|
|
|
ablator
|
Posté le: 5/1/2026 11:44 Mis à jour: 5/1/2026 11:44
|
Je suis accro
Inscrit le: 6/12/2005
Envois: 1958
Karma: 3685
|
Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
1
C’est le même mec qui avait pas calculé le taureau?
|
|
|
lechatpotte
|
Posté le: 5/1/2026 11:50 Mis à jour: 5/1/2026 15:02
|
Je viens d'arriver
Inscrit le: 6/5/2014
Envois: 98
Karma: 182
|
Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
3
"J'ouvre pas la porte, elle était ouverte."
"Yadécaméra Yatou !"
|
|
|
Eternil
|
Posté le: 5/1/2026 12:10 Mis à jour: 5/1/2026 12:10
|
Je m'installe
Inscrit le: 4/9/2015
Envois: 163
Karma: 357
|
Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
3
ce ton, pas vraiment énervé, de la culpabilité
|
|
|
Darius
|
Posté le: 5/1/2026 12:37 Mis à jour: 5/1/2026 12:37
|
Je viens d'arriver
Inscrit le: 23/11/2014
Envois: 52
Karma: 194
|
Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
2
Il n'est pas passé loin de devoir se moucher avec son poignet celui là oO
On reste le plus loin possible des grosses masses en mouvement s'il vous plait...
|
|
|
Jerem33
|
Posté le: 5/1/2026 12:42 Mis à jour: 5/1/2026 12:42
|
Je viens d'arriver
Inscrit le: 3/7/2018
Envois: 8
|
Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
0
Là ! Je l'ai vu ! C'est la faute du motard !
|
|
|
stero
|
Posté le: 5/1/2026 13:08 Mis à jour: 5/1/2026 13:08
|
Je suis accro
Inscrit le: 14/9/2015
Envois: 1146
Karma: 1171
|
Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
2
Je sais pas vous mais si un bus passe, je le laisse passer puis je rentre dans la voiture. Le simple fait d'être sur la route au moment où le bus passe me parait quand même risqué.
Si il avait attendu 3 secondes c'était tout bon... heureusement qu'il a pas ouvert la porte du coup !
|
|
|
unknown001
|
Posté le: 5/1/2026 14:36 Mis à jour: 5/1/2026 14:36
|
Je m'installe
Inscrit le: 29/12/2019
Envois: 243
Karma: 138
|
Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
1
@stero C'est clair, heureusement qu'il n'a pas ouvert la porte. D'ailleurs elle était déjà ouverte. Le mec dispose de suffisamment de capacité intellectuelle pour faire fonctionner une dashcam et uploader une vidéo, mais à côté de ça, il ne se rend pas compte du danger d'ouvrir la porte à cet instant précis tout en se plaçant entre le bus et sa voiture. Bizarre...
|
|
|
poiuytreza525
|
Posté le: 5/1/2026 15:11 Mis à jour: 5/1/2026 15:11
|
Je masterise !
Inscrit le: 18/1/2013
Envois: 3774
Karma: 1215
En ligne !
|
Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
0
Une chance pour la france ce genre d'individus.
J'ai eu la même galère avec un type similaire qui m'est rentré dedans et qui a affirmé que je lui avais reculé dessus, résultat faute de preuves et de témoin l'assurance a partagé les fautes, faisant ainsi augmenter mon malus et ma cotisation mensuel...
|
|
|
Soyarow
|
Posté le: 5/1/2026 15:11 Mis à jour: 5/1/2026 15:11
|
Je m'installe
Inscrit le: 19/10/2019
Envois: 244
Karma: 544
En ligne !
|
Re: Ouvrir la portière de sa voiture au passage d'un...
0
De mauvaise foi en plus !
|
|