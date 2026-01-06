

Vidéo : Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-Seine Posté par Koreus

Chute de neige + verglas + automobilistes imprudents = carambolage



Vidéo (51s) : Ils enc*lent les bagnoles





Auteur Conversation SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 388 Karma: 558 Re: Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-... Re: Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-... 3 Y'a des caméras. Y'a tout !

C'est la faute du minibus noir.

C'est la faute du minibus noir.

On voit bien que la porte de l'autre voiture était déjà ouverte. oldbear Je m'installe Inscrit le: 25/6/2008 Envois: 102 Karma: 93 Re: Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-... Re: Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-... 0 Des voitures qui se rentrent un peu dedans à cause d'un peu de neige. Wahou ! On est gâtés ce matin. Une vidéo d'un intérêt fou, c'est si cocasse ! (non) Moana Je m'installe Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 484 Karma: 758 Re: Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-... Re: Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-... 6 Personne pour aller en amont et tenter de prévenir du problème ? ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1959 Karma: 3689 Re: Re: 0

c'est bien ce que je disais





c'est bien ce que je disais lechatpotte Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2014 Envois: 99 Karma: 189 Re: Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-... Re: Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-... 0 Pour une fois, le commentateur est plutôt précis je trouve.

Effectivement, « Ils enc*lent les bagnoles ! » Ludo44 Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 2062 Karma: 746 Re: Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-... Re: Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-... 0 Ils sont pas venus pour enc*** les mouches au moins