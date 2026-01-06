Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-Seine

Posté par Koreus le 6/1/2026 10:15:04

vidéo neige verglas route voiture carambolage france
Chute de neige + verglas + automobilistes imprudents = carambolage




    Auteur Conversation
    SoBas
    Posté le: 6/1/2026 10:50  Mis à jour: 6/1/2026 10:51
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 13/4/2022
    Envois: 388
    Karma: 558
     Re: Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-...
     3 
    Y'a des caméras. Y'a tout !
    C'est la faute du minibus noir.
    On voit bien que la porte de l'autre voiture était déjà ouverte.
    oldbear
    Posté le: 6/1/2026 11:06  Mis à jour: 6/1/2026 11:06
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 25/6/2008
    Envois: 102
    Karma: 93
     Re: Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-...
     0 
    Des voitures qui se rentrent un peu dedans à cause d'un peu de neige. Wahou ! On est gâtés ce matin. Une vidéo d'un intérêt fou, c'est si cocasse ! (non)
    Moana
    Posté le: 6/1/2026 11:09  Mis à jour: 6/1/2026 11:09
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 21/5/2015
    Envois: 484
    Karma: 758
     Re: Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-...
     6 
    Personne pour aller en amont et tenter de prévenir du problème ?
    ablator
    Posté le: 6/1/2026 12:04  Mis à jour: 6/1/2026 12:05
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 1959
    Karma: 3689
     Re:
     0 
    c'est bien ce que je disais
    lechatpotte
    Posté le: 6/1/2026 12:33  Mis à jour: 6/1/2026 12:33
    #5
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 6/5/2014
    Envois: 99
    Karma: 189
     Re: Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-...
     0 
    Pour une fois, le commentateur est plutôt précis je trouve.
    Effectivement, « Ils enc*lent les bagnoles ! »
    Ludo44
    Posté le: 6/1/2026 12:51  Mis à jour: 6/1/2026 12:51
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 23/10/2007
    Envois: 2062
    Karma: 746
     Re: Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-...
     0 
    Ils sont pas venus pour enc*** les mouches au moins 😅
