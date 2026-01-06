Vidéo : Il filme un carambolage dans la ville de Herblay-sur-Seine
Posté par Koreus le 6/1/2026 10:15:04
Chute de neige + verglas + automobilistes imprudents = carambolage
- Vidéo (51s) : Ils enc*lent les bagnoles
|
