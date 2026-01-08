

Vidéo : Un cerf très tranquille à Nara (Japon) Posté par domi13180

Au Japon, un cerf s'est posé devant la porte d'un restaurant et personne n'ose le déranger.



Vidéo (33s) : Un cerf posé devant un restaurant #nara





Auteur Conversation gatsu35 Je m'installe Inscrit le: 8/1/2020 Envois: 200 Karma: 153 Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon) Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon) 0 En france il y aurait déjà 10 chasseurs postés devant le magasin Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 39846 Karma: 20310 Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon) Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon) 0 Il est zen ! demos Je m'installe Inscrit le: 6/1/2016 Envois: 216 Karma: 445 Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon) Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon) 0 J'ai passé la vidéo a me demander s'il allait aboyer Nymoye Je m'installe Inscrit le: 10/5/2011 Envois: 330 Karma: 361 Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon) Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon) 0 @gatsu35 Il font la même choses avec les dauphins et je penses que c'est même pire que les chasseurs en France.