Vidéo : Un cerf très tranquille à Nara (Japon)

gatsu35
Posté le: 8/1/2026 11:59 Mis à jour: 8/1/2026 11:59
Je m'installe
Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon)
En france il y aurait déjà 10 chasseurs postés devant le magasin
Wiliwilliam
Posté le: 8/1/2026 12:20 Mis à jour: 8/1/2026 12:20
La loi c'est moi
Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon)
Il est zen !
demos
Posté le: 8/1/2026 12:36 Mis à jour: 8/1/2026 12:36
Je m'installe
Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon)
J'ai passé la vidéo a me demander s'il allait aboyer
Nymoye
Posté le: 8/1/2026 13:17 Mis à jour: 8/1/2026 13:17
Je m'installe
Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon)
@gatsu35 Il font la même choses avec les dauphins et je penses que c'est même pire que les chasseurs en France.
