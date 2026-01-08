Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Un cerf très tranquille à Nara (Japon)

Posté par domi13180 le 8/1/2026 11:50:43

vidéo nara biche cerf restaurant porte japon sika
Au Japon, un cerf s'est posé devant la porte d'un restaurant et personne n'ose le déranger.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un cerf attaque une petite fille (Nara)
  • Vidéo : Le daim japonais est poli
  • Source : Forum

    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    gatsu35
    Posté le: 8/1/2026 11:59  Mis à jour: 8/1/2026 11:59
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 8/1/2020
    Envois: 200
    Karma: 153
     Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon)
     0 
    En france il y aurait déjà 10 chasseurs postés devant le magasin
    Wiliwilliam
    Posté le: 8/1/2026 12:20  Mis à jour: 8/1/2026 12:20
    #2
    La loi c'est moi
    Inscrit le: 7/4/2012
    Envois: 39846
    Karma: 20310
     Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon)
     0 
    Il est zen !
    demos
    Posté le: 8/1/2026 12:36  Mis à jour: 8/1/2026 12:36
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 6/1/2016
    Envois: 216
    Karma: 445
     Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon)
     0 
    J'ai passé la vidéo a me demander s'il allait aboyer
    Nymoye
    Posté le: 8/1/2026 13:17  Mis à jour: 8/1/2026 13:17
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 10/5/2011
    Envois: 330
    Karma: 361
     Re: Un cerf très tranquille à Nara (Japon)
     0 
    @gatsu35 Il font la même choses avec les dauphins et je penses que c'est même pire que les chasseurs en France.
