

Vidéo : Une pièce protégée par une porte avec 7 verrous sur un bateau Posté par domi13180

Au moins, il ne sera pas dérangé



Vidéo (23s) : Porte avec 7 verrous sur un bateau





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation mayssmayss72 Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2010 Envois: 80 Karma: 71 Re: Une pièce protégée par une porte avec 7 verrous sur u... Re: Une pièce protégée par une porte avec 7 verrous sur u... 0 La petite douchette très importante !! marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 713 Karma: 1301 Re: Une pièce protégée par une porte avec 7 verrous sur u... Re: Une pièce protégée par une porte avec 7 verrous sur u... 0 ça a l'air de tout sauf d'une pa-nic room. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 776 Karma: 1517 Re: Une pièce protégée par une porte avec 7 verrous sur u... Re: Une pièce protégée par une porte avec 7 verrous sur u... 0 C'est surtout étanche....quand ta porte est en tôle et pas forcément très plane, avoir des points de serrage tout le tour te garantit l'étanchéité.

J'ai bon? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.